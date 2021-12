Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Lucía Villarreal.

El domingo por la noche se llevó a cabo una sesión preparatoria sin quorum para realizar la jura de concejales ingresantes, ¿cómo se dieron los hechos?

Para entender la situación es importante remontarnos al viernes cuando fuimos convocados todos los concejales, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, a una sesión extraordinaria para tratar la licencia de la secretaria de Gobierno, Ana Paula Cascallar, que había sido electa concejal en 2019, había pedido licencia en su momento con el reemplazo de otra concejal, y se nos convocó para darle continuidad a esa licencia por los próximos dos años.

En esta sesión cumplimos todos los pasos y se aprobó la licencia de Cascallar con el reemplazo de la concejal (Mercedes) Montanari por los próximos dos años. Ese proyecto se aprueba con dos tercios de los concejales, no solo el FdT sino también 3 concejales de JxC, el resto de los concejales de JxC sostenían que la suplencia le correspondía a otra persona, cambiando un criterio que se había asentado en el Concejo desde hace dos años.

En realidad no argumentaron nunca su posición sino que se levantaron de la sesión extraordinaria, se fueron y volvieron a las horas con una nota de la secretaria de Gobierno Cascallar en la que revocaba su pedido de licencia. Pero las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, tienen un orden del día y no se puede en el medio ingresar un nuevo tema, se tiene que pedir una nueva sesión para tratarlo.

Frente a la negativa de las 2/3 partes del Concejo, de tratar esa nota porque no estaba en el orden del día, el presidente (Jorge Defendente) también se levanta y se retira junto con las dos concejalas de Juntos.

El presidente para retirarse no mocionó como exige el relevamiento interno, que se necesitan los 2/3 para cerrar una sesión, él se levanta, yo en mi carácter de vicepresidenta del Concejo continúo la sesión, se aprueba la licencia y no hay demasiada discusión al respecto, por unanimidad de los presentes, los 9 concejales que nos habíamos quedado, se aprueba la licencia y la consecuente suplencia por parte de la concejala Montanari.

Nosotros firmamos el decreto del viernes, que hoy nos preocupa mucho porque desapareció del Concejo Deliberante, y el sábado a la noche, el presidente, sin ningún tipo de facultades envía un decreto diciendo que la sesión del viernes no había sido válida y que la señora Cascallar había levantado su suplencia.

Frente a esta situación llegamos al domingo, día de la jura de concejales electos. Vimos que Cascallar estaba sentada en la banca desde dos horas antes de la sesión preparatoria, lo cual nos llamó muchísimo la atención.

Yo como presidenta del bloque me dispongo a esperar al presidente del Concejo Deliberante para hacer las comisiones especiales necesarias parte de la sesión, la comisión de poderes que analiza los certificados de los concejales electos para que puedan jurar, y la comisión de labor deliberativa que arma el orden del día de la sesión, que además de jura tiene elección de autoridades y demás.

Lo esperamos durante más de una hora, cuando enviamos a la prosecretaria del Concejo y demás personas para llamarlo tanto a él como a la secretaria del Concejo para hacer las comisiones, ellos no nos dan la posibilidad de tratar como debíamos tanto la jura como el orden del día, entiendo que fue porque no querían discutir la situación de una persona que no estaba con fueros ni con mandato de concejal sentada en una banca.

En ese marco nos informan que los concejales de mandato cumplido no se iban a poder sentar en la banca, generalmente en las sesiones preparatorias, como es el fin de un ciclo y el inicio de otro, los concejales de mandato cumplido inician la sesión sentados para poder despedirse, decir unas palabras de agradecimiento, pero no lo permitían.

Ante tantas irregularidades decidimos no dar quorum, pero nuestros compañeros que terminaron el mandato se sientan en la banca para plantear esta situación porque era un acto público en la calle, había que dejar en claro lo que estaba sucediendo, y al sentarse descubren que por primera vez en la historia no tenían micrófono en las bancas, con un avasallamiento total de la libertad de expresión.

Durante el inicio de la sesión, nuestros compañeros solicitan reiteradamente la palabra, el presidente se las niega sin argumento alguno, y empezamos a vivenciar una sesión que arranca muy rápidamente y entre las cosas que ocurren, lo más grabe institucionalmente, es que nunca se pasa asistencia, no se toma lista y por ende no se define el quorum, es decir, cuando vieron que no tenían quorum no pasaron lista y así no se sabe quien estuvo presente, cuando tengan que reescribir el acta, salvo que mientan y hagan una apócrifa, lo cual sería muy grave, no van a saber quién votó o participó de la sesión.

¿Cuál cree que es la explicación que encuentra el bloque del FdT para el accionar irregular del presidente del Concejo?

Me encantaría saberlo porque la realidad es que desde el domingo no sólo que no nos dieron ninguna explicación a nosotros, sino que tampoco a ningún medio o la comunidad.

Nadie de Juntos ha dado una explicación de lo que pasó, nos enteramos por un rumor que ellos sostienen que el quorum era sobre 9 y no sobre 12 concejales, una cosa extrañísima.

Ellos incluso inician la sesión sólo con dos concejales, es decir el presidente del Concejo y una concejal de Juntos con mandato, los otros tres eran los que tenían que jurar en la propia sesión preparatoria y la otra persona era la secretaria de Gobierno sentada en una banca como concejal.

Creo que tuvieron un mandato claro del intendente de hacer lo que quisieran y de seguir avasallando nuestras instituciones como el día viernes.

A nosotros nos preocupa muchísimo el funcionamiento del Concejo, estamos frente al tratamiento de dos ordenanzas muy importantes como el Presupuesto 2022 y la ordenanza fiscal impositiva, y en este momento el Concejo Deliberante se encuentra acéfalo.

Somos un cuerpo de 12 concejales, 6 concejales sesionaron y 6 votaron las autoridades, no solo no tuvieron quorum sino que no tuvieron mayoría para votar nada.

¿El intendente Flexas tampoco se manifestó al respecto?

En teoría va a dar una nota hoy en una radio pero hasta ahora no, el intendente llegó a la sesión preparatoria del domingo con cuatro personas de seguridad privada, o “patovicas”, otra gravedad institucional terrible en el Concejo, sin autorización del cuerpo, nos lleva a pensar qué esperaba que sucediera con seguridad privada en una fiesta de la democracia.

En este contexto, ¿cómo califica la gestión del intendente Flexas en General Viamonte?

Nosotros tenemos muchísimas críticas, uno puede ver que en seis años que hace que está no se han creado barrios de viviendas, ni siquiera se han comprado terrenos por parte del Municipio, no se han generado grandes fuentes de trabajo, hay barrios que están muy abandonados, yo pertenezco al barrio Juan El Bueno que no tiene ni iluminación para circular de noche, ni hablar las calles de tierra, que dificultan el acceso de los niños al jardín de infantes.

En esa situación se encuentran muchos barrios del distrito, hay mucha gente si trabajo, los jóvenes al momento de querer salir de donde desean no pueden continuar con sus estudios y se encuentran frente a una situación muy desesperante porque no hay fuentes de trabajo genuinas.

Ha sido una gestión de maquillaje, uno o dos meses antes de las elecciones se pintan los cordones de las veredas, se arregla la plaza y no mucho más