Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Francisco Ratto.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Francisco Ratto

¿Cuál es la agenda de trabajo planificada desde el municipio para este año?

Esperemos que este año no sea con pandemia, más allá de los casos y todo lo que suceda, evidentemente esto cambió por el tema de la vacunación, hay casos pero no son de internación, eso nos tranquiliza mucho y podemos avanzar en un montón de situaciones, tanto de obra pública como en salud, que no tienen que ver con la pandemia del covid.

MIRÁ TAMBIÉN Se realizó una nueva movilización contra la exploración petrolera en el Mar Argentino

Estamos proponiendo algo que íbamos a hacer los primeros dos años de gestión pero no pudimos por el aislamiento, que es un censo sanitario de toda la población de San Antonio Areco. Tenemos una ciudad y un partido que nos permite abordar a toda la población y para eso, el año pasado, a partir del momento en que se pudo, capacitamos a agentes sanitarios para hacer un relevamiento de la salud, para poder construir después un mapa de la salud y trabajar en prevención.

Click to enlarge A fallback.

Entendemos que muchas veces la persona, cuando va al médico o al hospital, ya tiene una patología que podría haber sido detectada de forma precoz, entonces esto apunta a mejorar nuestros estándares de salud, y sobre todo a abordar alguna patología de forma anticipada.

¿Esta iniciativa es en conjunto con el ministerio de Salud bonaerense?

No, es una iniciativa exclusivamente municipal que habíamos proyectado para el 2020, pero el panorama fue distinto, nos tuvimos que ocupar de otras cosas y por suerte nos fue bastante bien.

Por otro lado, vamos a avanzar en infraestructura tenemos una obra iniciada de habitaciones en el hospital que vamos a concluir en estos primeros seis meses, y a partir de ahí, también vamos a hacer una nueva área crítica de quirófanos, sala de parto y terapia intensiva, porque lo que tenemos es un poco viejo y necesitamos agrandarlo, además.

En materia de infraestructura en general continuamos con planes de bacheo, ahora vamos a hacer una calle en hormigón, vamos a continuar con la transformación a led, obras en escuelas, y muchas otras cosas más, como obras de cordón cuneta, y cuando tengamos definido de Provincia el Fondo de Infraestructura Municipal, probablemente lo destinemos en su mayor parte a asfalto.

¿Fue importante la inclusión de este fondo en el presupuesto bonaerense 2022?

Sí, por supuesto. Nosotros pretendíamos más plata, obviamente desde el municipio siempre pedimos más. Es más que el año pasado, pero no lo que habíamos solicitado los intendentes, de todas maneras sí nos interesa mucho porque el proceso licitatorio y todo lo hacemos nosotros, desde el municipio consideramos que es más fácil y más rápido, y los intendentes tenemos las verdaderas necesidades del pueblo, así que es mejor que eso se defina desde los municipios.

¿Cómo está la situación con el coronavirus en la ciudad?

Bien, hay muchos casos, como en todos lados en Argentina, pero no hay prácticamente hospitalizaciones. Desde ese punto de vista es un poco más tranquilo, obviamente las actividades están liberadas, tratamos de que la gente siga teniendo sus elementos de protección, pero también entendemos el cansancio de la gente en cuidarse y por ahí no se toman los mismos recaudos que antes.

Pero la realidad es que la vacunación evita las internaciones, por eso también le solicitamos a toda la gente que por ahí tiene alguna duda, que se asesore, que trate de vacunarse, que realmente no hay nada que temer, los resultados son muy buenos y evidentes.

Para esta época, con similar cantidad de contagios teníamos más o menos 25 hospitalizaciones, y ahora no tenemos ninguna, de hecho la única hospitalización que hubo fue una persona no vacunada que ahora se va a vacunar.

Gente que por ahí en su momento, tenía dudas, que es lógico y está muy bien, ahora puede completar su esquema de vacunación. Así se lo pedimos y se lo recomendamos a todo el mundo, pero por supuesto es algo libre.

En esta temporada de verano, ¿hay turismo en San Antonio de Areco?

Sí, aunque lógicamente no es nuestro fuerte, porque la gente en verano elige destinos como la playa, las sierras o la Patagonia. Nuestro fuerte es hasta fin de año, es un montón, la gente que viene en primavera, los fines de semana, feriados y también durante la semana.

Tuvimos una muy buena temporada de invierno también, cuándo se permite el turismo, y la primavera fue extraordinaria. Ahora afloja un poquito porque la gente elige otros destinos por ahí para periodos más prolongados, acá en Areco la gente viene por tres cuatro días, salvo que se alquila alguna quinta, pero nos encanta que vengan a visitarnos.

¿Qué mensaje les deja a los vecinos en este nuevo año de gestión que comienza?

Qué va a ser un año particular, porque vamos a ir liberándonos de la pandemia, tengo mucha expectativa con eso, y va a ser un año mejor. A la vez, Argentina tiene que lograr resolver un montón de problemas que tiene, con la inflación, la inseguridad, el desempleo, problemas que en estos dos últimos años de pandemias agravaron, y los números lo indican. Esperemos que se pueda revertir y que salgamos adelante.

Nosotros ponemos todo el empeño para hacer una administración transparente y eficiente con el dinero del contribuyente, tenemos clarísimo que administramos la plata del vecino, y en ese sentido vamos a honrar nuevamente nuestro compromiso