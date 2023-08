Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230816 Ricardo Moccero

–Intendente, me imagino que está satisfecho con los resultados del domingo, que volvieron a darlo como ganador en todo el distrito.

Sí, la verdad que con sorpresa también, ¿no? Acá se acostumbra mucho el corte de boletas, y sin embargo hubo muchísima gente, como en todo el país, que lo votó a Milei, y la intención era cortar la boleta local y poner la nuestra, por los comentarios que hubo. Tuvimos 320 votos anulados por ese tema; tres mil y pico de votos que fueron con la boleta de Milei, porque los más jóvenes, que son los que votaron a Milei, pensaban que no se podía cortar. La verdad que estuvimos analizando el resultado de esto y, bueno, sí, obvio que fuimos los más votados, pero el grupo de, digamos, la interna de Cambiemos tuvo 600 votos más que nosotros en el conjunto. No nos preocupa mucho, porque hubo un 20% de votos en blanco, que son cuestiones que se pueden revertir. Después, esto de los votos nulos también. Pensamos que acá la gente ya estaba acostumbrada a cómo se cortaba la boleta, sin embargo, la mitad cortó y la otra mitad no. Y bueno, y después supongo que también fue a votar un porcentaje muy bajo. Así que se supone que lo que nos pasó a nosotros le pasó a Acerbo en Daireaux, a José Ferreira en Guaminí. Acá en la Sexta, en muchos distritos pasó exactamente lo mismo. Pero bueno, esperamos revertirlo en forma contundente para octubre.

–¿Y cuál es el trabajo que deben hacer desde el gobierno municipal para revertir, justamente, estos resultados en octubre?

Mirá, lo primero que hay que hacer es explicar el corte de boleta: que sí es factible, cómo lo hacíamos antes nosotros, cuando íbamos en la lista sola del vecinalismo, que era la lista 318, y explicábamos cómo era el corte. Ahora tenemos que explicar porque los candidatos que llevaba Milei a Coronel Suárez no los conocía nadie, es decir, la gente no sabía ni quiénes eran, ni habían hecho difusión, ni publicidad, ni nada de nada. Por lo tanto, era la boleta rastre de Milei. Así que tenemos que explicar cómo se realiza el corte. Esto obviamente lo vamos a hacer con un sistema que antes lo habíamos implementado y ahora lo habíamos dejado, que es el de caminar casa por casa explicando el corte de boleta y además explicando a la gente que votó en blanco que es un perjuicio muy grande, porque nosotros perdemos ahí. En gran parte, más que la oposición, se pierden votos nuestros. Lo hemos visto en la elección del 2019, aparte de que más allá de la pandemia hemos hecho infinidad de obras culturales, deportivas, públicas y sin embargo hubo mucha gente que prefirió votar en blanco. Así que tenemos que revertir esa situación también.

–Y a nivel nacional, ¿cómo analiza este escenario de tercios que dejaron las elecciones? Algo que Cristina Fernández ya había adelantado algunos meses atrás que iba a suceder.

Sí, lo había adelantado, lo había dicho Cristina. Lo que pasa es que a mí me parece que hubo un voto bronca en contra de los gobiernos, no de este gobierno. Porque obviamente Bullrich y Massa están cabeza a cabeza con los votos, están casi en 28% los dos. O sea que hubo un voto castigo a los dos partidos mayoritarios. Creo que, después de las locuras que propone Milei, o bien se modera o bien pierde un porcentaje grande de los votos para octubre. Porque las cosas que sigue diciendo... Ahora parece que está un poco más moderado, pero en realidad, esto de que la educación que tiene que ser paga, que el aguinaldo es un costo que hay que eliminarlo, bueno, lo que todos sabemos de las barbaridades que dice. Eliminar el Conicet, la educación universitaria; todo dice que puede seguir pero que sea pago. Entonces es un país que no es viable de la forma que lo propone él. ¿Cuántos millones se necesitan para dolarizar? Es una discusión profunda que me parece que no tiene sentido.

Yo creo que hubo un voto, no porque sea un candidato nuevo para la política, que tampoco es nuevo porque viene haciendo política hace más de diez años; yo creo que es un voto anti los otros dos gobiernos, y ahora en octubre creo que se cae porque las cosas que propone son como reventar el país.

–¿Nota en este sentido que hay una crisis en los partidos tradicionales, Ricardo?

Yo creo que sí. Hay muchas influencias negativas en los partidos de los dirigentes que van quedando y que por ahí, por más que tengamos un candidato bueno como Sergio Massa, no se alcanza a visualizar por todo el lío que hay dentro del partido, dentro del peronismo. Es decir, hay muchas opiniones diversas. Y vos fijate que hasta último momento no se sabía quién era el candidato. Entonces esas cosas perjudican mucho. Una cosa es tener un candidato, como por ahí lo tenían otros partidos, desde seis meses antes, y otra cosa es el mismo día o el día anterior a que se cierren las listas poner el candidato. Eso perjudica muchísimo. Y obviamente que estas cuestiones de la inflación, que traspasa a cualquier partido político, perjudican al gobierno que está de turno. Esto es así de clarito. Pero bueno, nosotros tenemos la esperanza de que esto de a poquito se va a ir revirtiendo y el año que viene las posibilidades son muy buenas por lo menos. Así que esperemos que ese 3% que hay de diferencia entre Massa y Milei se pueda revertir.