20230830 Sebastián Ianantuony

–Intendente, ganó en las PASO: fue el candidato más votado el pasado 13 de agosto. ¿Qué análisis hace de los resultados de las urnas?

Siempre consideramos que, lógicamente, lo que elige el pueblo siempre va a ser lo mejor. Realmente estamos muy conformes con los resultados obtenidos. Ha habido una validación de la gestión y lo que venimos haciendo, así que eso nos pone realmente muy contentos. Ahora, planificando y trabajando ya para lo que van a ser las elecciones de octubre, donde finalmente se van a definir los destinos del distrito de General Alvarado por los próximos cuatro años. Entendemos que la gente ha considerado, más allá de los contextos, la gestión local: se han podido apreciar, en este caso, todas las obras, todas las gestiones que se han hecho, que han redundado en beneficios para los vecinos y las vecinas. Y esa confianza ahora buscamos ampliarla de cara a lo que va a ser una instancia general, y ya estamos trabajando en ampliar la diferencia que hemos obtenido en estas primarias.

–Y pensando en octubre, ¿cómo se reestructurará la campaña, teniendo en cuenta también que enfrente tiene a (Enrique) Honores, de Juntos por el Cambio (JxC), el exintendente, que intentará volver a la jefatura comunal?

Creo que el gran diferencial que tenemos tiene que ver con la gestión. En nuestro caso, la campaña va a ser una campaña propositiva, mostrando lo que se ha hecho, las conquistas que se han obtenido en términos de salud, de trabajo, de educación. Realmente hay demandas históricas que en su momento él no ha podido resolver y se han resuelto en esta gestión, con lo cual la validación tiene que ver con eso: con con generar capacidad, con contarles a los vecinos y vecinas qué es lo que queremos hacer. Somos el único espacio que tenido una plataforma electoral, que ha asumido compromisos, y es únicamente comparable con la única plataforma, también, que se presentó en el 2019, de la cual estamos orgullosos, porque hemos cumplido los puntos que hemos pactado con la comunidad. Así que ahora a revalidar nuevamente eso e instar a la gente a la reflexión del voto, ¿no?, a pensar qué propone cada candidato, cuáles son los equipos que acompañan, qué capacidades ha demostrado para llevar adelante los desafíos que se proponen. Y de ese debate, lógicamente, resultará el próximo intendente.

–Pensando en la posibilidad de revalidar mandato, ¿qué cosas han quedado pendientes de esta gestión que le gustaría poder hacer en caso de volver a ocupar el sillón comunal cuatro años más?

Hay muchas cuestiones que tienen que ver con proyectos de continuidad. Ahora vamos a estar iniciando lo que va a ser la planta de separación de residuos, y es un gran proyecto, porque modifica en absoluto la lógica de cómo administramos y gestionamos nuestros residuos sólidos urbanos. Ha habido un compromiso muy importante con el ambiente en esta gestión y ha tenido que ver con el armado de lo que es el Punto Limpio, que es nuestro orgullo, el esquema de recolección.

En términos de salud, hemos dotado a todas las localidades (esto es algo histórico) de la renovación de las ambulancias, equipadas con UTIM de terapia intensiva, ambulancias cero kilómetro, la aparatología, la tecnología del laboratorio. Hay un montón de cosas, pero también estamos iniciando ahora lo que va a ser la primera etapa del hospital, y a esa etapa deben sucederla al menos otras dos más. O sea que hay proyectos que tienen que ver con la continuidad.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Yy después hay cosas muy concretas que tienen que ver con algo que vamos a estar iniciando en estos días en el vínculo cotidiano con el vecino: cómo mejorar los esquemas de atención, cómo poder darles trazabilidad a las consultas, a los reclamos que nos hacen, cómo poder optimizar los recursos que tenemos, que siempre son limitados para los municipios.

Hemos trabajado también en la participación ciudadana. Hace muy poquito, por ejemplo, podemos adquirir una torre de endoscopía basada en el presupuesto participativo, en el cual la misma gente fue la que votó y eligió. Y ese ha sido un signo de esta gestión: la posibilidad de participar, de trabajar de manera conjunta con la comunidad, en lo que ha sido el ordenamiento territorial, en el plan estratégico. Me parece que ahí hay un gran desafío a profundizar, que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas al lado de la gente, trabajando con las instituciones y con un grado de representación aun mayor.

No ha podido dar la oposición ese debate a la altura de lo que ha pedido la gente, porque se han desviado las atenciones y los esfuerzos en nimiedades. Y nosotros vemos que con la participación ciudadana no solamente se han incorporado muchas más instituciones año a año, sino que también la participación de la gente votando a qué quiere que se destinen los recursos. Me parece que es una marca que tenemos que continuar.

–Lo llevo, por último, a las medidas que en los últimos días anunció Sergio Massa, principalmente con respecto a la suma fija para empleados estatales. ¿Pueden afrontarlo los municipios?

Hay un principio de solidaridad que obliga, lógicamente, a poner la mirada respecto del empleado y la empleada municipal. Nosotros hace poquitos días nomás hemos anunciado, por primera vez en muchísimo tiempo, aumentos que ponen a nuestros colaboradores por adelante de la inflación. Eso realmente, en un contexto donde las tasas que ha trabajado el Concejo Deliberante, que hoy está en manos de la oposición, nos han restringido la posibilidad no solamente de afrontar estas obligaciones, sino también muchos compromisos que tenemos con los vecinos en lo cotidiano. Sin embargo se han hecho los esfuerzos para lograr esto, que es algo algo histórico, que no es de un momento electoral: ya desde el año pasado venimos trabajando el tema de los bonos, y eso sabemos que en términos de porcentuales en las categorías o a los escalafones más bajos tiene un impacto más que significativo.

El año pasado, el bono que hemos implementado en lo local nos permitió que, en el caso de las categorías más bajas, no solamente le ganen a la inflación, sino que tengan en el acumulado casi un 150% de aumento. Con lo cual digo: bienvenida la idea del bono; entendemos que es sumamente necesario. Había que hacer un esfuerzo; ya lo hicimos, tendremos que hacer otro más para poder acompañar esta medida de Sergio Massa, que tiene que ver con inyectar dinero en las clases trabajadoras, porque sabemos que eso redunda en consumo y si hay consumo también hay inversión. Así que siempre es una buena idea. Después daremos los debates que haya que dar para poder conseguir los recursos y afrontar estos compromisos.