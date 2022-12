Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221221 Carlos Ferraris

–Llegando prácticamente a finales del mes de diciembre ¿qué balance se puede hacer de la gestión municipal durante 2022?

La verdad es que el balance es muy bueno, yo diría excelente. No corresponde que lo diga yo, pero me parece que sí, que es realmente muy bueno porque, en principio, ha sido el año que queríamos, en el sentido de la gestión, de las acciones, porque en realidad los dos primeros años tuvimos que abocarnos a lo que la gente necesitaba, que era relacionado con salud, pandemia, vacunación y demás, y éste es el año en que pudimos desplegar todo lo que realmente sentíamos y queríamos hacer. Así que ha sido un año, en materia de gestión, en el caso del municipio de Leandro N Alem, excelente, con muchísimas acciones, muchas decisiones políticas, concreción de gestiones, de obras, programas, acompañamiento. Todavía el trabajo continúa y hay cosas también haciendo su recorrido. Algunas ya van a estar para empezar a inaugurar, otras están por salir. Ha sido un trabajo muy bueno y el año, en materia de gestión, ha sido excelente.

–Y proyectando ya al 2023, ¿cuáles serán los desafíos fundamentales de su gestión?

En principio, el objetivo es poder terminar la batería de obras que tenemos, que son muchas. Hoy tenemos en construcción la Casa de la Provincia, un CAPS, el entubado del canal pluvial de la calle Rosas, una nueva cocina lujosa, moderna, para el asilo y el hospital; tenemos en construcción un complejo de piletas climatizadas, cordón cuneta en distintas localidades, 127 viviendas en la ciudad cabecera, Vedia, y tenemos gestionadas cuarenta viviendas más para las localidades de Alberdi y de Alem. Tenemos en construcción dos centros de desarrollo infantil: uno ya empezó a construirse en Vedia y el otro ya lo tengo gestionado para la localidad de Alberdi. Tenemos en construcción obras escolares, caminos rurales, luminarias LED, arterias que ya tengo encaminadas, financiadas, y seguramente intentaremos sumar algo más de pavimento. El objetivo es poder ir terminando absolutamente toda esta batería de obras que, lógicamente, tienen un impacto muy fuerte, y que van a venir muy bien para todo el distrito, además, por supuesto, de todas las acciones que tiene nuestro municipio que tienen que ver con sus distintos programas, con las distintas áreas con su agenda. Pero, sobre todas las cosas, el gran objetivo es poner a disposición de los vecinos cada una de estas obras, que hoy superan fácilmente los mil millones de pesos de inversión, en un distrito de 20.000 habitantes. Me parece que eso es fundamental. Hemos podido hacer ampliación de red de agua, ampliación de red cloacal. Estamos construyendo la planta potabilizadora de agua. Se viene la depuradora de líquidos cloacales. Hay logros históricos.

MIRÁ TAMBIÉN Navarro adhirió al Plan Nacional de Primera Infancia

–¿Piensa ya en las elecciones de 2023 o su cabeza está enfocada únicamente en la gestión?

Siempre está enfocada en la gestión, porque en el día a día, para poder lograr todo esto que yo trato de resumir y contar lo más rápido posible, tenés que tener la cabeza puesta en la gestión; si no, es imposible lograr esa cantidad de obras, de acciones, de gestiones. Pero por supuesto que uno también sabe el lugar que ocupa y lo político es diario, está latente todo el tiempo. Así que va en paralelo. Pero cuando te toca gobernar, y cuando tratás de darle un protagonismo importante a la gestión, eso hace que te vaya absorbiendo ese trabajo diario y lo político quede un poquito en segundo plano. Pero sabemos que el sistema democrático es el que conocemos, el que respetamos, y si estamos en esta función ha sido a través del voto de confianza de la gente. Trataremos de seguir acompañando a la gente y de que haga la evaluación correspondiente.

–Por último, intendente, y ya que menciona a la gente, a los vecinos de Alem, ¿qué mensaje quiere dejarles en este fin de año?

Fundamentalmente, que ha sido un año muy provechoso para el distrito. Que hemos trabajado muchísimo. Hemos acompañado a todas las instituciones, tanto educativas como de bien público. Nosotros apoyamos rotundamente la educación pública, tenemos un fuerte apoyo e inversión en salud pública y además, las instituciones de bien público tienen un lugar importante en la agenda y las acompañamos a todas, porque las consideramos una pieza fundamental de la sociedad de nuestros pueblos. Que podamos estar lo más unidos posible como sociedad y además, valorando las buenas acciones. Cuando la política tiene gente que tiene buenas acciones, que tiene vocación, que tiene trabajo, que toma decisiones, que hace que el Estado municipal sea protagonista, que esté bien administrado, que no tenga deudas, que se dé el lujo de darles un bono de $ 50.000 a todos los trabajadores municipales, que me parece un esfuerzo enorme y sin embargo lo importante que es para ellos y para todas las familias, me parece que tiene que ver con ese mensaje. Que sigamos tratando de hacer el ejercicio de poner en valor a las personas que se predisponen para que siga existiendo la política de la buena. Y que tengamos en claro que la antipolítica fue lo que vivimos de 2015 a 2019.

La antipolítica es donde la educación pública no está en la agenda, donde se la menosprecia, se habla de “caer” en la educación pública, donde quieren universidades para unos pocos, porque no hay concepto de soberanía, porque no se pone en valor siquiera los símbolos patrios o a nuestros veteranos de Malvinas, se pierde un submarino y se hacen declaraciones tomándole el pelo a la gente cuando fallecieron 44 tripulantes, cuando los jueces son amigos y juegan al paddle y juegan al fútbol y se van de viaje al Sur todos juntos, cuando el Poder Judicial hace lo que tiene que hacer y la complicidad mediática y periodística también juega sus fichas. Esa es la antipolítica. Y querer generar este desgaste a la sociedad de que los políticos son todos iguales, que nadie sirve, que son todos corruptos y demás. Cuando se genera ese escenario, después queda el terreno libre para que llegue la antipolítica y terminemos como el 2015–2019.

Acá nosotros, en el municipio de Alem, trabajamos absolutamente con todos. No tenemos odios, rencores. Tenemos las puertas abiertas. Nos sentamos, dialogamos, recorremos, visitamos. Todas las instituciones tienen un camino de acompañamiento, todos los sectores.

Ojalá que reine esa política y que alguna vez se pongan en valor la honestidad en la política, la vocación, la responsabilidad, estos conceptos que te decía de un municipio desendeudado, que va a adelantar el aguinaldo mañana a todos sus trabajadores, que va a adelantar el sueldo el día 29, que va a dar el bono de $ 50.000, que no debe un peso a los proveedores y que se da el lujo de gestionar toda esta batería de obras importantes, millonarias, pero también todo el tiempo invirtiendo en nueva maquinaria, en nuevas herramientas, insumos, en que no falte absolutamente nada. Esa es la gestión en el distrito de Leandro N Alem, que tiene el sello del Frente de Todos