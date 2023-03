Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230315 Beto Ramil

–Intendente, ¿cómo avanza la gestión municipal? ¿Cuáles son los principales desafíos en este año 2023?

En principio, tenemos un año de mucha cantidad de obras. Nosotros veníamos diciendo que 2022 era el año de mayor cantidad de obras de la historia del distrito de Escobar, pero porque no había llegado el 2023. Realmente tenemos un 2023 con muchas obras, con obras que tienen que ver con un proceso de transformación que se inició en la gestión de Ariel (Sujarchuk), allá por el 2015, y que realmente venimos avanzando muchísimo. La verdad que ha habido una gran transformación, un proceso de transformación en todos los ámbitos, en temas que tienen que ver con las calles, en temas que tienen que ver con iluminación, en temas fundamentales como es el tema de salud. El tema de la salud es un tema emblemático en nuestra gestión. Nosotros iniciamos una gestión teniendo cero camas de administración municipal y hoy estamos superando las 300. Inauguramos nueve centros nuevos de salud. Estamos trabajando para reabrir el Hospital del Bicentenario. Realmente se ha hecho un trabajo muy importante. Pero también en educación, sabiendo que estamos en las semanas posteriores al inicio del ciclo lectivo. Esta misma semana estábamos junto con Ariel en el colegio Ramón Cereijo. Nosotros en Escobar tenemos el orgullo de tener el primer colegio preuniversitario de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 200 años de historia de esa universidad tan prestigiosa, que nos llena de orgullo a todos los argentinos. Bueno, está aquí en Escobar, y es el Ramón Cereijo. Pero también construimos los primeros jardines municipales, que nos permitieron, entre 2015 y 2019, ante una falta de vacantes, poder garantizar esas vacantes para nuestros pibes, para nuestras pibas. La intervención en el espacio público, en obras emblemáticas que cambian una mirada acerca de nuestras ciudades, un desarrollo local, por ejemplo, los microestadios. Se inauguró ya hace dos, tres años el microestadio de Garín, lo que fue el centro más importante de vacunación (nunca pensamos que lo habíamos hecho para eso), que hoy tiene una actividad cultural, social y deportiva que desarrolla la vida nocturna de las ciudades, el comercio local, como fue la reapertura del teatro. En estos momentos se están construyendo dos microestadios más, uno en la localidad de Matheu, otro en la localidad de Maquinista Savio.

Con esto te menciono sólo algunas de la cantidad de obras y situaciones que venimos abordando de manera profunda, con una recomposición también. A mí siempre me gusta mencionar cómo logramos recomponer el presupuesto municipal y mejorar en distintas variables que hacen a mostrar una administración inteligente. Nosotros mejoramos el CUD, que es el coeficiente de distribución, de 0,73 a 1,49. Generamos, a partir de ese sistema de salud tan potente, la posibilidad de que hoy la mejor salud es la que brinda la Municipalidad, incluso privada. Entonces un sistema de recupero a terceros, eso nos llevó a que nosotros iniciásemos la gestión con un presupuesto de 900 millones de pesos y hoy el presupuesto aprobado es de 33.000 millones de pesos. Bueno, eso da a las claras una idea de lo que sucedió en Escobar: un desarrollo industrial y también un distrito que está planificando de cara al futuro, ¿no?, porque es un distrito de los que más crece. Creció un 20% su población, daban los datos del último censo. Un crecimiento industrial exponencial. Un crecimiento industrial y un crecimiento demográfico que tienen que ir acompañados de planificación y de un Estado presente.

Digo, siempre pensar que el crecimiento de una ciudad, de un país también y de una provincia, se produce en el marco de un Estado que garantiza políticas públicas para que se pueda generar ese desarrollo, y no es casual.

–De acuerdo a la batería de obras que usted detalla, la relación con Provincia y con Nación tiene que ser fluida. Me imagino que este es el caso de Escobar.

Tal cual. Hemos tenido muchísimas obras en estos años, tanto de Nación como de Provincia. Obras históricas. Las grandes obras que demandaban nuestros vecinos, muchas de ellas ya son una realidad. La repavimentación completa de la ruta 25, por mencionarte una, 18 kilómetros de ruta. En estos momentos se está realizando el entubamiento del Bedoya; es una inversión de 2000 millones de pesos que va a resolver una situación histórica hidráulica de nuestro distrito, agradecer al ministro Katopodis, pero además que posibilita finalizar esa otra obra emblemática que es el Hospital del Bicentenario. Esa obra hidráulica no sólo es para Escobar, no sólo es para Garín, sino para la región. Bueno, esas son obras que no son para las próximas elecciones, no son cortoplacistas, sino que son las obras que transforman, que generan las posibilidades de una mejor calidad de vida y esa posibilidad que yo te decía antes de pensarnos hacia el futuro, ¿no?, de poder garantizar una planificación del distrito. Yo te contaba la ruta 25, pero también hicimos lo que fue Caballito e Inmigrantes, que genera un alivianador para la ruta 25 y que expande nuestro distrito. Yo te podría contar muchísimas más obras más, pero en definitiva un eje articulador de ellas es la planificación de un distrito hacia el futuro.

–En relación a la gestión junto al intendente en uso de licencia Ariel Sujarchuk, han definido en los últimos días cambios en el gabinete, con el objetivo de seguir potenciando áreas estratégicas del distrito.

Tal cual. Se han definido algunos cambios que responden precisamente a lo que decís vos. En general, cuando uno forma parte de un proyecto, como el proyecto que conduce Ariel aquí en Escobar, los lugares son siempre circunstanciales. Muchs veces es valiosa la rotación para poder empatizar, para poder lograr mayor creatividad, renovación. Hay algo que ha sucedido en esta gestión, que generamos un vuelco de 180º, hicimos un eje en la participación, donde laburamos y trabajamos muy fuertemente en todo lo que hace a la sostenibilidad. Y hoy la vara está alta, pero siempre decimos que nosotros nos presentamos a una elección de cara al futuro. Lo que hicimos, e hicimos mucho y entiendo que la gente lo agradece y así lo ha agradecido en las urnas o lo ha demostrado en las distintas elecciones que nos tocó atravesar, bueno, eso es la base de confianza, nos gusta decir. La base de confianza de que nos comprometemos y de acuerdo a ese compromiso actuamos. Pero lo que hoy nos moviliza es lo que está por venir. Entonces, esos cambios muchas veces responden precisamente a esta necesidad de renovarse y cumplir otras funciones.