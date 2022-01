Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Julio Marini.

¿Qué expectativas tienes para este 2022 desde la municipalidad de Benito Juárez?

Tenemos muchas expectativas de obras, con ayuda y acompañamiento del gobierno de la Provincia, obras muy importantes para este año.

El cierre de año fue tranquilo, se logró pagar los sueldos y el aguinaldo antes de Navidad, para que el personal municipal pudiera disfrutar y pasar bien las Fiestas con su familia. Y por supuesto, es mucho el dinero que queda dentro de Benito Juárez, son $150.000.000 que también favorecen a los comercios.

¿Cuáles serán los principales ejes en la agenda de trabajo?

Vamos a hacer una nave más en el parque industrial. Ya hicimos dos nuevas el año pasado donde se van a instalar empresas locales, y ahora otra más, gracias a que se pudieron volver a fabricar pantalones, ya que se había cerrado la fábrica con la gestión anterior de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal, y hoy se ha vuelto a abrir una fábrica textil con el mismo personal.

Así que se va a hacer otra nave, para que los chicos que egresan de la escuela técnica tengan una salida laboral, van a poder ir a hacer ahí trabajos a particulares y a privados.

Por otro lado, tenemos para firmar con la empresa constructora 35 viviendas que el gobernador Axel Kiciloff nos ha dado para poder construir en Benito Juárez.

Tenemos para hacer cuadras de asfalto con recursos propios municipales y en parte con recursos del Gobierno de la Provincia, y también varias obras en el Hospital.

Allí vamos hacer un buffet, para que todas aquellas personas que están cuidando a sus familiares tengan un lugar donde tomar un café o comer un sándwich, además estamos cambiando aberturas y vamos a reparar la Guardia.

Asimismo, vamos a hacer en la avenida Roque Sáenz Peña, que es la única que falta, las ramblas, forestación e iluminación. Hemos terminado el 100 por cien de agua potable en toda la ciudad cabecera y estamos en un 98% de lo que es obra de cloacas.

También tenemos una obra muy importante, que la va a financiar el Gobierno de la Provincia y es el recambio de cañerías de agua en toda la planta urbana, dado que ya cuentan con unos 60 años, están obsoletas, y tenemos muchas pérdidas de agua, pero gracias a Dios nuestro gobernador nos escuchó, y será una obra muy grande.

El diálogo con las autoridades provinciales es más que fructífero...

Sí la verdad es que nosotros, como nunca, hemos sido escuchados por el Gobierno de la Provincia y nos ha acompañado con muchísimas obras, de iluminación, de cordón cuneta, de asfalto, de agua, las 35 viviendas más 40 que estamos terminando, y muy pronto vamos a estar inaugurándolas, en menos de 30 días.

Tras el rebrote de covid registrado durante las últimas semanas en todo el país, ¿cómo está la situación epidemiológica en Benito Juárez?

Veníamos muy bien pero lamentablemente estamos con 54 casos. No tenemos pacientes internados en el hospital gracias a que están vacunados, pero también falta que mucha gente se vacune, y estamos haciendo una campaña muy fuerte puerta a puerta.

De todas maneras, hemos decidido que a ninguna dependencia municipal ingresan personas si no están con el tapabocas y mostrando el pase, ni a la Municipalidad, ni a Acción Social, ni a la dirección de Deportes, ni de Cultura, ni para utilizar la pileta climatizada de la Municipalidad, o ir a un evento o al cine, no pueden ingresar si no tienen las dos vacunas.

Es decir que han adherido a la decisión provincial del Pase Sanitario...

Sí, nosotros por ejemplo contamos con dos piletas muy grandes, una casi olímpica en Villa Cacique - Barker, lugar que se está desarrollando turísticamente, y donde el 4, 5 y 6 de enero será la Fiesta Provincial de la Frambuesa.

Y en Benito Juárez tenemos un complejo de tres piletas con un techo corredizo que se inauguró hace más de un año, que lleva el nombre de Néstor Kirchner, y no ingresará nadie si no tiene las vacunas correspondientes.

Lamentablemente, hay que tomar estas medidas porque están los antivacunas, y la verdad es que lo único que te saca adelante de todo esto, es estar vacunado, y los que se niegan deberán quedarse en su casa o andar por la calle.

Hoy ya a la mañana no se permitió entrar a la Municipalidad a vecinos que no estaban vacunados, y en la pileta se rechazaron más de 100 personas que habían venido de Tandil y de Claraz, a disfrutar del complejo hermoso que tenemos de 30 hectáreas.

Estamos adheridos totalmente a las decisiones que toma nuestro gobernador y nuestro ministro de Salud, porque es para cuidarles la salud a los ciudadanos, es lo único que nos puede sacar adelante en el partido de Benito Juárez