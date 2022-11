Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221114 Eduardo Campana

–Intendente, ¿qué balance se puede hacer, a esta altura del año, de la gestión de este 2022?

Fue un año, después de los dos de pandemia, en el que pudimos avanzar mucho con obras y en varios aspectos: infraestructura, mejoras de procesos, reacondicionar las diferentes áreas. En obras, hicimos mucho por los vecinos en cuanto a cordones cuneta, mejorados, en los pueblos hemos terminado la delegación de Bunge, infraestructura en las escuelas, el Fondo Educativo se destina justamente a eso y pudimos trabajar muy bien con la Secretaría de Infraestructura de la Provincia en ese aspecto. Luego hicimos obras de cloacas, se terminó la obra del Barrio Norte y Barrio Sur, que lo trabajamos con Enohsa. Realmente fue una obra que se hizo rápido y ahora vamos por una segunda etapa. Ahora estamos con una obra de pavimentación en Piedritas y después vienen remodelaciones como la del Hogar de Ancianos y se viene un centro de día en Piedritas.

En el aspecto cultural, inauguramos el Centro Cultural del Molino Félix, que quedó muy lindo en cuanto a su infraestructura, y ahí pudimos hacer “Querido Manuel”, el homenaje a los noventa años de Manuel Puig, nuestro escritor. Realmente es interesante. Es un año que se le ha dedicado mucho a Manuel. Seix Barral reedita sus libros. Hicimos un homenaje con varios aspectos, invitados que vinieron, dos o tres días, una jornada muy agradable. Realizamos la primera Feria del Libro en ese lugar. Allí tenemos nosotros una red de bibliotecas y una red de museos. También fueron dos o tres días, con escritores conspicuos y todos aquellos que son amantes de la literatura tuvieron ahí un espacio. Eso culminó con un precarnaval, que es una reunión y fiesta popular con vistas a los carnavales del año 2023, con una muy buena convocatoria.

–En este contexto es muy importante siempre potenciar la actividad cultural, ¿no? Pero pienso también en la crisis habitacional a lo largo y ancho de la Provincia. Usted ha firmado recientemente un convenio para la creación de viviendas específicamente para agentes policiales de la ciudad.

MIRÁ TAMBIÉN Ianantuony destacó la obra de repotenciación eléctrica para Mechongué, Mar del Sur y San José

Este año pudimos avanzar en dos o tres predios importantes, con convenios con los particulares, justamente, para la entrega de terrenos para las futuras viviendas. Ahora estamos con dos convenios más que están para ser aprobados por el cuerpo legislativo. Trabajamos con el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires (IVBA). Estamos en una línea de varias viviendas para las localidades y para la ciudad cabecera. Las primeras van a ser 36, en Piedritas. También entregamos diez viviendas que habíamos hecho en el Círculo de Vivienda municipal, que eso lo hicimos este año. Y en otra línea, firmamos justamente esta semana un convenio con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por doce viviendas que estarán destinadas a agentes de policía de nuestro distrito.

–Pensando ya en 2023, ¿usted analiza la posibilidad de volver a ser intendente?

He estado en contacto con un grupo de trabajo. Comenzamos con algunas charlas con el radicalismo y demás. En el análisis concreto, queremos que alguien de nuestro espacio tenga una continuidad con lo que fue la gestión de todos estos años: todas estas mejoras de procesos, que han sido para mejorar la situación en general, promover el desarrollo y que sea ordenado; sentar las bases para que esto tenga una continuidad que va a promover el desarrollo general de Villegas. Así que pretendemos que alguien de nuestro espacio continúe con esa gestión.

Bueno, si no hay un candidato, tengo todavía hoy la posibilidad de reelegir. Si alguien me reemplaza, está bien, y si no, veremos. Pero en principio la idea y lo que promovemos es que alguien del espacio sea el próximo intendente.