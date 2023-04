Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230404 Eduardo Campana

–Finalmente ha decidido no ir por la reelección en la ciudad de General Villegas; le ha puesto un punto final a su mandato. ¿Qué fue lo que lo motivó a tomar esta decisión?

En realidad, siempre es un pensamiento que tuvimos: que uno tiene que implicarse en un cargo, un puesto o un lugar por un tiempo prudencial. Hay una ley provincial, que está vigente, que no aplicaba en nuestro caso, que decía hasta ocho años, pero yo creo que uno tiene que ser coherente con los pensamientos y con los criterios, y hemos apoyado esta ley. Somos varios los intendentes de este espacio que hemos decidido no continuar con la reelección.

–Usted ha propuesto en su lugar a la actual jefa de gabinete, Marina Justo.

Sí. Realmente es una persona con experiencia ya hace varios años. Estuvo desde el primer momento de la gestión, después ocupó un cargo directivo en la educación, regresó y hace más de dos años que está en la Jefatura de Gabinete. Ella tiene vocación para hacerlo, la convicción de que haya una continuidad de lo que fue toda nuestra gestión, y eso es muy bueno para el espacio. Y, por supuesto, tiene el apoyo de los pares.

–Sobre su futuro ¿ya ha definido como continuará, desde dónde ayudará?

Yo siempre he sido una persona muy activa. No soy de quedarme con una tarea en la casa. Por supuesto que tengo mi profesión, mi trabajo, pero si hay alguna actividad, un lugar desde donde uno pueda contribuir, ayudar para que este espacio, Juntos por el Cambio (JxC), porque se necesita mucho tiempo para realizar los cambios profundos que necesita nuestro país. Así que desde este espacio seguiré trabajando. Tenemos una línea con Patricia Bullrich, que creemos que es una persona que va a dar los cambios profundos que la Argentina necesita. Así que vamos a trabajar en esta línea, en este año electoral.

–¿Le preocupan estos funcionarios que se perpetúan en el poder, no solamente en la función pública, sino también en los sindicatos, en las instituciones...?

Creo que una necesidad para construir un país es que los funcionarios no tienen que eternizarse en el poder o en el lugar, porque después adquieren un poder que va más allá de lo que realmente necesita el lugar o la institución en que se desempeñan. Siempre decía yo que son cuatro años, ocho años, no más de diez, para involucrarse en un determinado lugar. Y muy bien lo has dicho: ya sean los sindicatos, las instituciones deportivas, sociales, culturales, en cada uno de los lugares tiene que haber un recambio, por lo menos cada cuatro años, cada ocho años si es que hay una reelección.

–Aún quedan varios meses de este último año de su gestión. ¿Cuáles serán los desafíos o los puntos principales a trabajar en este 2023?

Hemos elaborado un presupuesto. Estamos para ejecutarlo. Recuperar este año, no tenemos la posibilidad de obtener un crédito del Banco Provincia, así que es algo que vamos a afrontar desde el municipio, y es recuperar el parque automotor del corralón municipal. Se necesitan muchas maquinarias viales para la construcción de los caminos. Tenemos 3200 kilómetros de camino aquí. Y después, muchas obras. Pudimos reunirnos con ABSA, en Provincia, hace dos o tres días, para ver la posibilidad de actuar nuestra planta inversa de agua. No tenía agua la ciudad de General Villegas; eso fue una gestión nuestra. Hoy tiene una planta. Por lo menos, ampliarla un 50%, así que las posibilidades están. Estamos en la segunda etapa de trabajar por las cloacas de Villegas, haciendo el reclamo de las que estaban dañadas en el centro. Y el lunes tuvimos una reunión con el gobernador en el Ministerio de Infraestructura y ayer recibí la invitación del gobernador Axel Kicillof para firmar por el programa Municipios a la Obra. A Villegas le corresponden 240 millones de pesos que ya están cargados al lugar adonde van a ir: a las obras de cordón cuneta y pavimentación en el lugar donde realmente se necesita, que es uno de los ingresos a la ciudad.