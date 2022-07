Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Diego Valenzuela.

Diego Valenzuela

Usted consideró que el reparto de la coparticipación para la provincia de Buenos Aires es injusto. ¿Por qué motivo considera esto? Además señaló que es uno de los temas que se debe resolver con inmediatez en la provincia de Buenos Aires.

Como bonaerense, dirigente y vecino, creo que el 2023 tiene que ser la gran oportunidad de poner este tema sobre la mesa y en la discusión profunda económica del país. La Provincia aporta en muchos sentidos entre el 35 y el 40 por ciento del país. Y después le vuelve en coparticipación un 22 por ciento.

La ley de coparticipación está mal, es injusta. Hay un mandato constitucional que no se cumple, desde el año 96, de renovar la ley de coparticipación y sabemos que esto no va a suceder porque no está en la conveniencia de muchas provincias argentinas que son las que viven de los recursos de los bonaerenses.

"La Provincia tiene un déficit de recursos producto de que aporta el 36 o el 37 en promedio y recibe el 22. Ese déficit es del 15 por ciento"

La Provincia tiene un déficit de recursos producto de que aporta el 36 o el 37 en promedio y recibe el 22. Ese déficit es del 15 por ciento en el aporta-recibe. Claramente, tenemos que hacer un planteo contundente como espacio y también como bonaerenses. Creo que esto lo comparte el gobernador (Axel) Kicillof, respecto de que o se hace una ley convenio de coparticipación o se elimina esta ley de coparticipación.

Esto se puede hacer directamente por ley. Se pueden cambiar las potestades tributarias y que algunos impuestos, por ejemplo, los recauden directamente las provincias, cosa que además es jurídicamente viable, porque esos impuestos son provinciales y, de esa manera, desactivar o achicar el problema de la coparticipación que hoy aqueja a los bonaerenses.

Usted ha señalado en varias oportunidades la necesidad de una mayor autonomía municipal y la descentralización de las políticas públicas para que los gobiernos locales tengan más funciones, competencias y también recursos. ¿Lo ve posible a la brevedad? Es algo que están llevando adelante en la Legislatura muchos diputados y senadores radicales.

Lo veo viable, lo veo necesario, porque además es un mandato constitucional, yo diría que la Constitución Provincial es inconstitucional porque el artículo 123 de la Constitución Nacional nos otorga autonomía municipal en términos financieros, administrativos, políticos. Y la Constitución Provincial nos la niega.

Yo veo muy importante este camino, porque además es reconocer lo que ya sucede. Ya sucede que los municipios en toda la Provincia han tomado funciones y tareas respecto de un montón de políticas públicas que requieren autonomía. Ya lo hacemos. Necesitamos lo jurídico y los recursos que acompañen lo que ya ocurre y lo que nos manda la Constitución.

"Los municipios en toda la Provincia han tomado funciones y tareas respecto de un montón de políticas públicas que requieren autonomía"

Veo muy positivamente los proyectos de la Unión Cívica Radical. Estoy trabajando y hablando con ellos, de la mano de que la Provincia recupere la coparticipación que es nuestra y que merecemos. No estamos pidiendo nada que no tengamos, la Provincia tiene autonomía tributaria y de recursos. El tema es que lo ponemos en la cuenta nacional y vuelve menos.

De la mano tiene que haber también un avance sobre el tema de la autonomía municipal, porque los municipios son los socios clave del desarrollo de la Provincia junto a la Gobernación.

¿Qué consideración le merece este debate que se dio en los últimos días con respecto a los planes sociales? ¿Considera viable que se puedan municipalizar?

El planteo surge de la vicepresidente (Cristina Fernández de Kirchner). Yo lo que interpreto es que lo hace en el marco de la puja interna que tiene con el presidente, porque si no lo debería haber hecho el primer día de gobierno. Lo hace ahora como una manera de esmerilada a los movimientos sociales que apoyan al presidente. Esta es, primero, una lectura política que tiene que ver con el contexto de por qué se da este debate: la interna del Frente de Todos.

En segundo lugar, es un debate necesario porque claramente hoy se han desvirtuado los planes, especialmente el Potenciar Trabajo. Nació para ser un plan que desarrolle o promueva las competencias laborales y se ha convertido en su mayoría en un plan de contención, de aguante y, peor, de manipulación política.

Yo no quiero y, de hecho, en Tres de Febrero no pasa, con los que administra el municipio, que un Potenciar Trabajo, que un beneficiario y que una persona que necesita dignidad, esté tironeada con un puntero, que si venís o no al acampe, y si no te saco tanta parte del sueldo. Los convierten en herramientas políticas.

"El Potenciar Trabajo puede servir como un camino hacia el trabajo, con los intendentes como facilitadores"

En ese sentido, creo que el Potenciar Trabajo puede servir, en Tres de Febrero ya lo hacemos, como un camino hacia el trabajo. Sin intermediarios, de ser posible, o con los intendentes como facilitadores por el hecho de conocer las demandas territoriales del territorio, con una temporalidad y con una condicionalidad. Temporalidad significa que no es para siempre; y condicionalidad significa que por el plan hay que hacer algo. Y ese algo es virtuoso, es positivo, porque es una capacitación, una terminalidad educativa, es entrar en una cuadrilla.

Yo tengo acá varias cuadrillas de vereda, todo hecho a través del Potenciar Trabajo. Que además el municipio les da un ingreso extra por sobre el plan, la capacitación y tienen un oficio. Y mañana están trabajando en el sector privado, en la construcción, o están trabajando en el municipio en un área de obras. Y lo mismo tengo un polo textil, para que la gente de Potenciar Trabajo aprenda un oficio vinculado a tallerista textil, costura y todo eso. Me parece que eso se puede hacer y se debe hacer. Ojalá sea ahora y no haya que esperar al 2023