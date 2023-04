Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230406 Diego Valenzuela

–Recientemente han presentado un ambicioso plan de obras para 2023 en la ciudad. Me gustaría que me cuente cuáles son los principales lineamientos de este plan y cuántas obras abarcará.

En la semana, en el Cine Teatro Paramount, juntamos al equipo y también a muchos vecinos para contarles las 223 obras que están en marcha y que vamos a hacer este año. Hay obras de todo tipo, empezando por todo lo que es el pavimento, que es una gran prioridad para nosotros, arreglar las calles. Tenemos 140.000 metros cuadrados de hormigón. Y también, por supuesto, obras en espacios públicos, como plazas, centros comerciales, senderos aeróbicos. Obras en educación: tenemos mejoras en jardines de infantes, incluso en aquellos jardines que dependen de la Provincia de Buenos Aires, o en escuelas estatales, que dependen también de la Provincia. Mejoras en dispositivos municipales, como pueden ser el hospital odontológico y oftalmológico, el área de Zoonosis, donde estamos armando un centro de salud animal. Y además, y no menos importante, la integración de los barrios populares. Tenemos obras en el Fuerte Apache, en Barrio Esperanza, en Capitán Bermúdez, todo aquello que hace que las personas que viven en situación precaria puedan vivir mejor, con obras de agua, de cloacas, de espacio público, de iluminación, también en los barrios populares. Todo esto ya está en marcha. No hay ninguna demora. Logramos un buen equilibrio presupuestario, por el que podemos hacer muchas obras y también bajar impuestos.

MIRÁ TAMBIÉN Corornel Suárez: Moccero recibió a la jefa de promoción social y comunitaria de PAMI

–Esto va de la mano con el innovador plan de alivio fiscal que están implementando ya hace tiempo en Tres de Febrero.

Así es, va de la mano porque, cuando uno tiene un Estado que es eficiente en términos de la cantidad de empleados y de los servicios que uno da, puede hacer muchas obras y también bajar tasas, que es una manera de ayudar a la sociedad, porque hay más recursos a través del alivio fiscal en el sector privado, esto es, pymes, industrias, emprendedores, comercios. Este año vamos a invertir unos 500 millones de pesos en reducción de tasas y en la habilitación gratis. Ya estamos dando muchísimas habilitaciones gratis para nuevos negocios, locales. El otro día entregué la número 300 desde que en noviembre empezamos a implementar este programa.

–No puedo dejar de preguntarle también por el contexto de seguridad que se vive en la zona. Tres de Febrero no está exento del crecimiento del delito que se está viviendo en toda la provincia de Buenos Aires. Usted ha señalado en las últimas horas que hay una “frazada corta” de policías en el conurbano. Como intendente ¿qué análisis hace de esta situación?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Bueno, mucha preocupación, porque Daniel Barrientos nos duele, pero hay muchas personas que han transitado lo mismo: una muerte, una lesión o un shock injusto, producto de la inseguridad que ha subido. Y ya no alcanza con dar la cara, como hace el ministro Berni; dar la cara, poner el cuerpo. La violencia no se justifica, pero la bronca está justificada. Está justificada en el miedo de tantas personas que lo tienen cuando salen a trabajar, abren el portón o vuelven de la escuela. Familias y trabajadores que nos tenemos que poner en su lugar. Que tienen una mezcla de dolor y frustración. Ahí lo que necesitamos es, de una vez por todas, un plan integral contra la inseguridad. Y empieza por la provincia de Buenos Aires, y especialmente por el gobernador, que es el jefe político de la seguridad. Y ahí entra la frazada corta, que es una decisión política también. Cuando vos querés patrullar más en un lugar, tenés que dejar de hacerlo en otro. Es como la frazada corta, ¿no?, te tapás la cara y te destapás los pies. Necesitamos ahí más inversión, más presencia, necesitamos una coordinación con Nación. Ahora nos invitaron a una reunión, el martes, al Ministerio de Seguridad nacional. Va a ir mi secretario de Seguridad. Es muy importante que vengan las fuerzas federales, que ayuden, y que puedan estar coordinadas Nación y Provincia. Son las cuestiones que estamos necesitando. También de parte de la Justicia, que son los que deben perseguir y sancionar el delito, donde además tenemos un 40% de cargos vacantes de parte de la Gobernación. Así que hay mucho por hacer y, en lugar de estar haciendo planteos políticos, hablando mal de tal o cual dirigente, el ah pero Macri o el ah pero Bullrich ahora, lo que hay que hacer desde la Provincia es convocarnos y ponernos todos a trabajar en un plan integral contra la inseguridad.

–Por último, me gustaría llevarlo al plano electoral. Usted ha manifestado públicamente que Diego Santilli es el mejor candidato que tiene en la provincia el espacio. ¿Qué destaca de su figura?

Bueno, cuando uno dice que es el que está más instalado no significa que los demás no sean buenos también. Eso lo va a decidir, en todo caso, la dirigencia, y la gente en una PASO. Creo que el “Colo”, que, primero, nos representó en la última elección, que ganamos contra todo el peronismo unido, es una persona que tiene un alto nivel de conocimiento en toda la provincia y que tiene experiencia de gestión. Y especialmente en seguridad. Son valores que yo destaco. Pero, por otro lado, también te tengo que decir que lo que hizo Javier Iguacel en Capitán Sarmiento es muy importante. Se animó a ser pionero en este tema de la baja de tasas, un Estado inteligente. Ganar una elección y transformar Lanús no es sencillo; es un gran trabajo de Néstor Grindetti. Y así te podría mencionar a varios de los colegas que tienen aspiraciones. Por eso, lo que trato de plantear es que, cuando decimos que uno está más instalado, eso no es en detrimento de los otros, ¿no? Cada uno decidirá el lugar, decidirá si es o no candidato, y después elige la gente.