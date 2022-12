Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221129 Diego Valenzuela

–¿Qué balance se puede hacer de la gestión municipal durante un complejo 2022?

Así es, un año muy duro, con una inflación que se duplicó y que complica todo, ¿no? Complica a las familias, a las pymes, a los municipios... Lamentablemente se nos dio la espalda desde la Provincia cuando hicimos un planteo respecto de que el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y el de Seguridad fueron acordados en un momento con una inflación mucho más baja y se nos dificultó poder cumplir el objetivo y tuvimos que poner fondos municipales, y se nos dijo que teníamos que achicar las obras. Así que, lamentablemente, ahí no tuvimos el eco y el acompañamiento que necesitábamos de parte de la Gobernación. No obstante eso, hemos hecho un gran esfuerzo, hemos logrado sostener las obras, hemos logrado mantener el poder adquisitivo de los trabajadores también. Cierro el año con un 15% de paritaria en diciembre, más un 5% en enero, más un bono de $ 10.000, logrando proteger el poder adquisitivo de la inflación. Y a la vez, bajando impuestos. Esta es la otra cuestión. Por buena administración y por el gasto eficiente que tenemos, tenemos las habilitaciones gratuitas y una baja de tasas en Tres de Febrero para promover el trabajo. Así que, con mucho esfuerzo desde lo local, logrando superar bien este año, que ha sido muy duro por una macro muy desordenada y por la inflación.

–¿Cuáles considera, en este contexto económico, político y social, que serán los principales desafíos de su gestión en el 2023?

Bueno, profundizar todo esto. Tenemos obras en marcha y la incertidumbre económica siempre plantea desafíos, ¿no? No vemos que esté pasando lo que nos dijeron, que era una baja de la inflación. Nos estamos acostumbrando a mirar el dólar, a mirar las reservas, a mirar la inflación del mes. Y desde ya, han pasado casi tres años y vamos para cuatro del gobierno y los problemas se han agravado.

En ese sentido, los municipios somos como un contrapeso, ¿no?, para proteger a la población, para proteger a nuestras empresas. Mi expectativa es que este año que viene, que es electoral, no nos distraiga de lo importante, que es la inseguridad y que es la economía. Son los dos temas principales que les duelen a los bonaerenses. Y ahí, desde el municipio, vamos a estar ayudando en todo lo que podamos.

–Usted no solamente recorre en forma permanente el municipio, sino también otros distritos. ¿Nota también, justamente, que estos dos temas que más preocupan a los bonaerenses son la inseguridad y la economía?

Sí, desde ya. La economía engloba muchos temas: la inflación, la falta de laburo, la continuidad de los planes que no se convierten en trabajo... todo lo difícil que es para la pyme planificar, ¿no? Tenemos varias empresas que nos relatan que están adelantando vacaciones porque no tienen insumos. O sea, como tienen frenada la producción, prefieren adelantar vacaciones del personal. Hoy hay un problema de insumos por la falta de importación. Toda empresa necesita importar algo para fabricar. Y ni hablar de otras cuestiones como los problemas laborales, los problemas de capacitación. Tenemos muchas empresas que también nos relatan que buscan trabajadores y no encuentran con la capacitación que necesitan. Está herida la cultura del trabajo en la Provincia. Faltan oficios, falta formación para el trabajo. Así que ahí hay un gran desafío para el año que viene, también: mientras esperamos que la macro se ordene, lograr la mejor empleabilidad posible de nuestra población. Por eso acá, en Tres de Febrero, además de la baja de tasas, el alivio fiscal, eliminar trabas, habiliaciones gratis, estoy muy fuerte con la capacitación, haciendo convenios con empresas, con sindicatos, para que los vecinos se puedan capacitar. Porque no es necesariamente un tema de falta de laburo, sino del tipo de personal que buscan algunas empresas. Faltan soldadores, falta personal para la gastronomía, faltan electricistas y gente que esté capacitada. Por eso tenemos convenios con la UTHGRA, con la UOCRA, con un montón de otras entidades, para llevar capacitación a la población.

–Por último, ¿qué mensaje les quiere dejar a los vecinos de Tres de Febrero?

Que no aflojemos. Que sigamos trabajando así, unidos, llegando a cada barrio, a cada rincón con obras, con presencia, pero también apoyando a los que laburan. Una de las reflexiones o aprendizajes es que el Estado a veces tiene que ser eficiente, tiene que achicarse. El Estado no es el que da el empleo; es el sector privado. Tiene que haber condiciones para la inversión y el laburo. Y esa es una reflexión fuerte que yo quiero impulsar a nivel provincial también. Que hay que eliminar tasas, hay que sacar trabas, tiene que ser más fácil trabajar, menos burocrático. Mientras esperamos que baje la inflación, hay mucho por hacer, y desde este lugar vamos a poner nuestro granito de arena. Por eso, a los vecinos: gracias, y confianza para seguir adelante