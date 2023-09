Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230913 Diego Valenzuela

–Los intendentes de JxC están en una encrucijada respecto a la suma fija. Algunos podrían pedir la ayuda del Fondo Provincial; otros se niegan porque es reintegrable. ¿Qué va a hacer Tres de Febrero? ¿Cuál es la decisión que han tomado desde el municipio?

Bueno, primero, nuestro criterio natural, común, como intendentes, es que hay una autonomía municipal, o sea que define cada intendente en función de su realidad de recursos, y además porque cada municipio tiene su propia paritaria. No es necesario que nos digan desde afuera cuál es la paritaria que debemos tener.

Dicho eso, algunos municipios tienen quizás la necesidad de una asistencia, en función de que les reclaman, por el tema de la inflación, algún bono a nivel municipal. Y por supuesto, no hay una conformidad con esta idea de que sea un préstamo; de que sea, primero, el 50% del monto, y segundo, reintegrable antes de diciembre.

Hemos pedido una reunión al gobernador y todavía no hubo respuesta. Esta es la situación general.

En lo particular, nosotros ya lo pagamos en agosto. Hicimos el medio aguinaldo legal de julio y otro del mismo valor en agosto. Esta fue una decisión propia de Tres de Febrero. Más o menos el monto equivale en promedio a $ 61.000, algunos más, otros menos. Esto es el promedio, obviamente, en función de lo que cada uno gana. Y ahora tenemos un aumento previsto del 20% para septiembre. O sea, la paritaria está funcionando. Nosotros vamos a seguir con nuestro propio camino en este sentido y no necesitamos una asistencia, porque ya lo hicimos en agosto y no lo vamos a pedir.

–Entonces, coincide con otros intendentes del espacio, principalmente del radicalismo, que señalaban que, si tienen que devolverlo, este fondo no es una ayuda sino, que es un préstamo.

Por supuesto, coincido. No es una asistencia real si hay que reintegrarlo. En segundo lugar, debemos decir que en el contexto en el que estamos, la Provincia está dándoles la espalda a los municipios. Especialmente a los de JxC. No puedo hablar por los de Unión por la Patria (UxP), pero esto me huele a discriminación una vez más. Lo puso también ayer Néstor Grindeti en las redes, y (Ezequiel) Galli, y (Julio) Garro, y varios intendentes: nosotros tenemos deudas crecientes de fondos acordados con la Provincia de Buenos Aires. Se nos complica mucho, mucho, gestionar de esta manera, por la gran inflación que hay. En mi caso, tengo fondos de obras por más de cien millones. Todavía no pude cerrar el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) 2022, imaginate. Estamos ejecutando el del ’23 con montos acordados a fines del año ’22, totalmente desactualizados. Vos pensá que cuando nosotros acordamos el dinero para obras, que los pusimos en bacheo, el metro cuadrado de pavimento en hormigón estaba a 35, 40 mil pesos, y hoy está a más de 60.000. O sea, comprometimos, una cantidad de metros cuadrados que no vamos a poder hacer con ese monto.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y además, nos adeudan. Tenemos más de 150 millones en obras de educación; todavía no se depositó el dinero por el desajuste del Coeficiente Único de Distribución (CUD). Bueno, es una sumatoria de problemas económicos demorados que tenemos con la Provincia, y además, esto del bono.

–¿Se complica el diálogo, la relación con la Provincia, teniendo en cuenta esto que señala usted: que han pedido los intendentes de JxC una reunión y todavía no tuvieron respuesta?

Bueno, es preocupante que el gobernador, que además busca la reelección, no hable con los intendentes opositores. Porque ahora no lo estamos llamando por una cuestión electoral; lo estamos llamando por una cuestión de gestión, que es de puro sentido común, que es justamente, por ejemplo, esto de la de las deudas acumuladas, con los pagos atrasados, que no se han actualizado por la inflación. Es una cuestión puramente de gestión donde la Provincia acordó algo y no lo está cumpliendo.

Después hay conversaciones con ministros y todos te dicen: “Hay que llamar a Axel. ¿Por qué no le preguntás al ministro de Economía?” Y, la verdad, el ministro de Economía es un colaborador del gobernador. Esta es una decisión política y me parece que es con él que tenemos que acomodar ciertas cosas por el bien de los bonaerenses.

–Por último, intendente, ¿qué balance hace las últimas medidas que tomó Sergio Masa, pensando en la suma fija de la que veníamos hablando, de la modificación, por ejemplo, del piso de ganancias?

Bueno, desde ya, todos pretendemos un sistema tributario más progresivo. No nos parece razonable que se paguen impuestos por el trabajo. De hecho, vos sabés que yo acá en Tres de Febrero soy uno de los pioneros en la baja de tasas, en hacerle las cosas más fáciles al que labura. Hemos dado crédito fiscal a 77 empresas en los últimos meses, 700 y pico de habilitaciones gratis, o sea, sin sin cobrar por abrir el negocio.

Pero, la verdad, la manera en que se hace es electoralista. No hay una reforma tributaria seria; hay un parche, producto de la candidatura a presidente, donde además se está financiando esta baja o este aumento del mínimo no imponible con emisión monetaria, por ende con inflación. Porque nunca se dice, en ningún lado, cómo se va a financiar con claridad esto. No hay ninguna baja de gasto público. Así que claramente son medidas electoralistas que buscan, después de lo que ha sido todo este tiempo tan malo económicamente, un poquito de aire para el candidato oficial de cara al 22 de octubre. Que además pensá que en breve va a tener un baldazo agua fría, que es la inflación de dos dígitos de agosto, ¿no?

Así que, más allá de que uno puede estar de acuerdo en una agenda de baja de impuestos, no es la manera, y menos en el medio de lo electoral. No hay una reforma integral y no hay baja de gasto público, y esto va a generar otra vuelta de inflación, claramente.