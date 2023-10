–¿Cómo avanza este tramo final de una campaña que, en principio, lo tuvo a usted en las PASO como triunfador en la interna contra el actual intendente, Facundo Castelli?

Trabajando esta segunda parte de la campaña ya como como candidato y no como precandidato. Una campaña que hemos encarado de la misma manera que en las PASO. Puan tiene alrededor de 13.000, 14.000 habitantes distribuidos en diferentes localidades. Así que el trabajo es tratar de hacer el casa en casa a través de las instituciones y demás. Llegar a los vecinos de la localidad, con un arduo trabajo, pero algo lindo, que es el cara a cara, y contándoles más o menos qué piensa uno hacer de la gestión y cómo piensa encarar con propuestas y demás. Porque creo que es una responsabilidad y una necesidad que tiene la gente: que la política le hable de cómo le va a resolver los problemas que la aquejan en el día a día.

Nosotros nunca encaramos una campaña en cuanto a agresiones a quien tenemos enfrente, sino hablar de nosotros en cuanto a propuestas y con una cuestión positiva de lo que queremos hacer y no de lo que no han hecho los demás.

–En este sentido, cuando usted recorre los barrios de la ciudad y habla con los vecinos, ¿con qué inquietudes se encuentra, o con qué necesidades por resolver de manera urgente?

Bueno, creo que acá en el distrito tenemos una gran necesidad, que es la vivienda. Hace mucho que no se construyan viviendas sociales. Pero bueno, creo que es bastante generalizado. A lo cual respondemos que eso se puede encarar de dos maneras. La realidad es que los distritos, los municipios, lo que necesitan es un plan de vivienda nacional o provincial. Lo que sí tenemos que ir teniendo preparado desde el territorio, desde el municipio, son los terrenos disponibles para, cuando salga un plan de vivienda, acceder a ellos y poder concretarlos.

Después, obviamente, la falta de trabajo y demás. Pero ahí somos muy conscientes de que hay que realizar un trabajo a largo plazo, en conjunto con lo privado, en donde se genere empleo genuino. Somos conscientes de que hay cosas que se pueden resolver en lo inmediato y hay cosas que requieren de un mediano y largo plazo. Siempre sostenemos la necesidad de mirar el distrito no solamente a un año, sino a muchos años para adelante. Así que también le somos sinceros a la gente en que por ahí va a llevar un cierto esfuerzo y un cierto tiempo resolver cuestiones de fondo.

–Volviendo a la interna, ¿por qué considera, Diego, que la ciudadanía eligió su opción por sobre la del actual intendente, Facundo Castelli, que iba por un cuarto mandato?

Creo que había un desgaste propio de muchos años de gestión, que la gente veía que necesitaba otra cosa. Creo que fuimos la opción de cambio. Y como te digo, nosotros no hablamos mal de la gestión actual. Obviamente nos diferenciábamos porque estábamos en una interna, y si coincidiéramos en cuestiones de fondo estaríamos dentro del mismo espacio; si estábamos haciendo una interna es porque no coincidíamos en la forma de gobernar y demás. Por eso hacíamos una interna y estaba claro en qué no coincidíamos. Pero aun así, hablábamos de cómo nosotros queríamos llegar al gobierno y qué hacer una vez que estemos en el gobierno. Creo que en las campañas se tiene que volver a hablar de propuestas y hablarle a la gente de qué vas a hacer el día que estés en el gobierno, y no tanto pensar en una cuestión electoral.

Digo, a nosotros nos preguntaban diferentes medios si teníamos encuestas. Nosotros nunca trabajamos con encuestas. Porque nuestra idea es contar lo que pensamos y después no por una cuestión electoral vamos a cambiar ni la idea ni el mensaje. Así que estamos muy convencidos con el equipo de lo que se debe hacer y eso proponemos a la gente. Y después, obviamente, queda en manos del ciudadano que algunos se vean representados y reflejados con tus propuestas y otros no, y eso se manifestará en las urnas.

–La del jueves fue una jornada álgida en el Concejo Deliberante: tuvieron una reunión extraordinaria con respecto al pedido de auxilio que solicitó el Ejecutivo local por 300 millones de pesos para pagar sueldos. El dinero vendría del Banco Provincia. ¿Cómo se está desenvolviendo esta situación? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿El municipio está en crisis económica? ¿Esto viene desde hace un tiempo ya?

Mirá, en realidad tuvimos sesión ordinaria el día miércoles, cuando el Ejecutivo subió subió un proyecto para que los concejales autoricemos una posibilidad de girar en descubierto con el Banco Provincia por 280 millones, aludiendo a que era para pagar sueldos. Pero venimos viendo que después de las PASO ha habido un cambio en cuanto a la gestión: no se han podido pagar sueldos en tiempo y forma, no se les ha podido pagar a los médicos y demás. Así que solicitamos el pase a comisión de dicho pedido, porque si bien es importantísimo y creo que la prioridad debe ser pagar sueldos, pero creo que hay que hacer un detalle un poquitito mayor de este pedido de endeudamiento. Es decir, si vos me venís a decir que necesitás mil pesos porque tenés que comprar un sandwich y no tenés para comer, obviamente te los voy a dar; ahora, te voy a preguntar en qué gastaste el último dinero. Si te compraste tres atados de puchos hace un ratito, bueno, no me pidas mil pesos para comprarte un sándwich; tendrías que haber priorizado otras cosas.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Así que lo que se solicitó es ver el movimiento de los fondos y demás. Obviamente, si es una necesidad financiera en la cual depende el pago de los sueldos de ese financiamiento, obviamente lo acompañaremos, porque la gente tiene que estar en prioridad. Pero creemos que este gobierno que va a dejar de ejercer el mandato a partir del 10 de diciembre tiene que ser lo suficientemente responsable, porque sea yo o sea cualquier otro de los candidatos, lo que sabemos es que hay un cambio de gobierno a partir del 10 de diciembre, y ese nuevo gobierno no tiene que hacerse cargo de una irresponsabilidad de gestión del gobierno anterior. Así que creo que eso tiene que quedar en claro, porque lo que sabemos es que quien está gobernando a partir del 10 de diciembre no lo va a hacer, y por eso queremos que sea lo más responsable en este último tiempo.

–¿Venía ya con una cierta crisis económica, por decirlo así, el municipio, con déficit para pagar los sueldos, o comenzó luego de las PASO, como señaló usted?

Sí, se hicieron más notorios los conflictos, o sea, se hicieron más visibles a partir de las PASO, pero yo lo he dicho en muchas ocasiones cuando he rechazado la rendición de cuentas: la realidad es que el presupuesto del distrito de Puan siempre ha sido muy dependiente de la coparticipación y demás. Más del 85% de los recursos de que dispone el gobierno provienen de la coparticipación provincial y entre el 75 y el 80% de los gastos del municipio son en personal. Entonces, yo veía esta cuestión de que por ahí, si la coparticipación no te reflejaba los índices de inflación y en las paritarias debíamos tratar de darle al empleado una posibilidad de que se acerque a la inflación, íbamos a tener un descalabro importante, y creo que es lo que hoy por hoy estamos viviendo.

Pero, bueno, creo que en esto hay que ser transparente. Todos tenemos que estar informados. Y es lo que solicitamos los concejales: tener un mayor grado de información para poder ver cómo podemos colaborar para que todo esto llegue a buen puerto.

–Ahora, Diego, lo llevo al ámbito provincial. ¿Cómo analiza la candidatura de Néstor Grindetti, acompañado en la fórmula por Miguel Fernández? Dos intendentes, conocen el territorio; Miguel Fernández conoce el interior productivo de la provincia. ¿Qué balance puede hacer de esta fórmula y cómo los ve posicionados de cara a las elecciones de las próximas semanas?

Yo creo que tanto a nivel provincial como a nivel nacional hay una situación muy pareja, dividida en tres tercios. Creo que va a depender mucho de las últimas semanas, de las propuestas, y de cómo cada candidato pueda captar la atención y, más que nada, pueda generar la expectativa de estar mejor del vecino. En mi opinión, no suma el agredir al contrincante, sino tratar de hacerle llegar al vecino que vamos a hacer todo lo posible, que cosas van a estar a nuestro alcance y que algunas no, pero que vamos a trabajar incansablemente para ir mejorando los problemas que aquejan al vecino.

Yo creo que depende de eso; que el vecino hoy cada día más se está representando que quien tiene el poder es el vecino a través del voto. Y creo que el diálogo tiene que ser al vecino y no tanto a otras fuerzas políticas. Creo que el vecino tiene que empezar a sentir y va a valorar a aquel político que le hable con sinceridad y con propuestas de cómo vamos a comenzar a resolverle los problemas. Creo que la ciudadanía está ávida de eso y creo que es la necesidad de cómo debemos comunicar.

Creo que la política en sus orígenes llega para solucionarle los problemas a la gente y creo que no sirve esta el chicanaje constante de hablar mal de los demás, sino construir políticas que se basen en propuestas y que el vecino sienta esta empatía de tratar de votar con esperanzas a alguien que nos va a solucionar los problemas y no a alguien que viene con conflictos.

–Por último, Diego, y volviendo al ámbito local, ¿aué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Puan, pensando que en las próximas tres semanas tienen que volver a las urnas? ¿Qué le gustaría decirles?

El mensaje es lo que yo siempre sostengo en todos los casos: que necesitamos unión, que de esto salimos todos juntos adelante: los dirigentes políticos, los empleados municipales, el vecino, los médicos, los pacientes. Si seguimos con esta cuestión de la división, creo que es muy difícil. Somos localidades pequeñas, donde nos conocemos todos, en donde nos cruzamos todos los días, y creo que lo que necesitamos es poner focos en común. Yo siempre pongo el ejemplo de ambiente, porque es una preocupación que tenemos en nuestro distrito, porque se ven los basureros a cielo abierto, con bolsas dando vueltas y demás. Y yo digo: esto es un trabajo entre todos, porque si el municipio hace todo el esfuerzo pero el vecino no hace la separación de residuos en su hogar, es muy difícil. Yo siempre pongo ese ejemplo: que cada uno ponga su partecita, y si cada uno cumple con el deber que tiene como ciudadano, seguramente va a ser mucho más fácil salir adelante. Y creo que la política tiene esa deuda con la ciudadanía, de venir a unir y de tirar todos para un mismo lado, y no de dividir, porque creo que así no construimos. Y creo que nos merecemos estar un poquitito mejor, y tenemos que trabajar todos juntos para eso.