20221102 Diego Nanni

–El martes, el gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, inauguró el nuevo edificio del jardín 905. Es un jardín que durante mucho tiempo estuvo funcionando en instalaciones de una escuela primaria.

Este jardín 905 de Arroyo de la Cruz es un jardín que funcionaba en una casita que pertenecía al ferrocarril. Una casita muy pequeña. La estructura del actual jardín quintuplica o sextuplica el tamaño, y está hecha en un lugar mucho más seguro que donde estaba, que era un predio del ferrocarril, lindero a la vía y un paso a nivel. De hecho, un par de años atrás, un fin de semana (hago la aclaración para notar que no había clases en ese día fatídico), una camioneta, al pasar el paso a nivel, accidentalmente se metió dentro de la parte de los baños del jardín, dañando la estructura de manera total. Después estuvo funcionando en unos módulos que se armaron, unas aulas móviles que se armaron en un colegio, hasta poder materializar el proyecto de tener un jardín nuevo. Donde no había absolutamente nada más que un predio, una tierra que pertenecía al Estado, hoy se materializó y se puede ver el jardín que multiplica por seis veces el tamaño del anterior.

–Qué importante el trabajo mancomunado entre la Provincia, la Nación y el municipio en obras como ésta, ¿no?

Sí, claro. Era un reclamo permanente de muchísimos años por parte de la comunidad, el trabajo que se hace desde la comunidad educativa también, de toda la comunidad docente que viene pasando por aquí desde hace muchísimos años. Y tuvo tanto la recepción de los ministros de Provincia y de Nación como del gobernador.

Y no es solamente el hecho de que hayamos podido inaugurar esta estructura, este edificio para el área de educación, sino que es un gobernador que ya desde 2019 arrancó con Escuelas a la Obra, y comenzamos a darles mucho mejor infraestructura a todos los edificios educativos de los distintos niveles en el distrito. Y hoy también es muy notorio este mantenimiento, este trabajo progresivo, este trabajo de reparación que se ha hecho en todas las instituciones educativas de todo Exaltación de la Cruz.

Éste es el primer edificio que inauguramos que se ha construido de cero. Pero se viene trabajando desde 2019 con obras muy significativas que hacen a lo esencial de la infraestructura necesaria para poder llevar adelante las clases y todo el trabajo de la comunidad educativa, aun atravesado por la pandemia.

–¿Qué obras relacionadas con la educación se están desarrollando en la ciudad? No sólo obras, sino también programas, como el Puentes, que está teniendo una muy buena repercusión en el distrito.

En Escuelas a la Obra, en distintas instituciones de las distintas localidades, como Los Cardales, Robles, Pavón, Etchegoyen, se han reparado techos, se han construido módulos de baños, aulas, se ha trabajado en la mejora de las instalaciones que tienen que ver con electricidad, gas, todo lo relacionado con los edificios existentes, un mantenimiento y el trabajo de reconstrucción que por desgaste estos edificios requerían.

Y como bien detallás, veníamos presentando un proyecto que estamos llevando adelante desde el inicio de la gestión, que es la construcción de una casa de estudios universitarios, y el gobernador lanzó hace un tiempo el programa Puentes, a través del cual nosotros pudimos acceder a un subsidio de 15 millones de pesos que nos va a permitir terminar con todo este trabajo que venimos haciendo. Y también hemos recibido un subsidio para una carrera más para sumarle a esta sede universitaria, que es una carrera afín a turismo, que se suma a las propuestas de estudios terciarios y universitarios que nosotros venimos fomentando de manera virtual, no presencial, y que en un futuro próximo, a corto plazo, vamos a tener una sede para tener una materialización de esa política de Estado, que tiene que ver con tener universidad in situ en nuestra localidad, dándole la posibilidad a mucha gente que no puede viajar, que no puede hacer estudios fuera del distrito, y ahora tiene la posibilidad que el Estado les da a nuestros vecinos y vecinas, de poder igualar las posibilidades de toda la sociedad de poder formarse. Y en un municipio como éste, en el cual vienen radicándose empresas, pymes, emprendimientos que realmente van a requerir de la preparación, de la formación de nuestra gente.

Entonces, esto viene, sinceramente, muy a la orden del día con lo que viene pasando en el distrito, en el cual hay tres parques industriales en desarrollo, con más de 400 parcelas, obviamente con la generación de fuentes de trabajo y la necesidad del Estado de darle la posibilidad a nuestra gente de que esté a la altura de las circunstancias.