Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Diego Nanni.

Diego Nanni

La semana pasada pudo reunirse con el gobernador Axel Kicillof para repasar los avances de la gestión municipal. ¿Cuáles fueron los principales detalles de este encuentro?

La verdad que hace algunas semanas que había programado con el gobernador una reunión en la cual se le pueda expresar la preocupación de la situación económica financiera de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz específicamente, pero entiendo que por lo que se viene dando, por cómo se viene dando la economía, por los índices inflacionarios, por los tipo de cambios, por el poco abastecimiento de algunos materiales y demás, como así también la pérdida de poder adquisitivo de nuestros empleados, de nuestra gente…

La situación de que la plata, el recurso económico, no rinde. Y, en una gestión que lleva adelante el gobernador, muy dinámica, con mucha obra de infraestructura, con muchas propuestas políticas en los distintos aspectos, habiendo pasado una pandemia, con todo lo que la pandemia requirió, como así también lo que la salida de la pandemia requiere, obviamente manifestarle esta preocupación de que algunos municipios nos venimos quedando sin fondeo.

El contexto y el diagnóstico no es el diagnóstico pesimista de la situación de la Municipalidad, pero sí la preocupación sobre cómo poner en valor todo esto, porque desde casas de estudios universitarios, viviendas, lotes con servicios, hospital modular, consolidación de calles, hemos montado un puente, hemos hecho un montón de obras de infraestructuras, y realmente creemos que ponerla en valor significa que nosotros podamos sanear las cuentas del municipio, la economía del municipio.

Hemos hecho redes de gas natural, polideportivo, hemos aprovechado los programas de Paradas seguras. Un sinnúmero de obras que a veces, dentro de la comunidad, se terminan desluciendo entre la situación económica. También durante la pandemia se han puesto recursos a disposición obviamente para acompañar a la comunidad.

Ahora está el desafío de sanear todas esas cuentas para tener esa tranquilidad y poder tener la continuidad y la finalización de todas las obras.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobernador ante la preocupación que le ha manifestado?

Siempre positivo el gobernador. Tengo que aclarar que, para el pago de sueldos y aguinaldos, hemos recibido respuesta desde la Gobernación. No hablo de subsidios ni nada por el estilo. Hemos recibido respuestas financieras a ver cómo vamos saliendo de esta situación que en un escenario de una economía bastante complicada, inflacionaria.

Cuando hablamos de sueldo no hablamos solamente de los sueldos de los empleados municipales directos. En la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, nosotros el 50% de presupuesto lo destinamos a salud pública, tenemos hospital municipal. Todos entendemos que siempre los profesionales de la salud reciben un sueldo que muchas veces ese sueldo es comparado con lo que cobran en distintos lugares o clínicas particulares. Entonces es muy difícil sostener a los distintos profesionales de la salud y mantener la calidad y la atención que queremos para nuestros vecinos y vecinas.

Entiéndase que a veces no es el hecho de decir: “yo cuido el bolsillo del empleado municipal para hacer este política partidario con la familia”. No, no, acá hay un tema de servicios que presta la comunidad, en este caso la salud, y todo eso empieza a complejizarse.

La respuesta, volviendo a la pregunta tuya, de parte del gobernador siempre fue positiva, siempre acompañando, buscando la herramienta, aunque entendemos que la Provincia tampoco tiene soluciones mágicas para dar.

No te vas a ir de ahí de la Gobernación con una transferencia hecha a las arcas municipales, pero sí te vas con un gobernador comprometido, que es empático con una situación, que entiende de lo que hablamos. Se lo presentamos con números, mostrando que qué es lo que está pasando. Soy muy optimista de que de aquí en adelante tenemos una agenda de trabajo, que no va a ser fácil pero vamos a salir todos juntos, así como lo hemos hecho en los peores momentos de la amenaza de la pandemia.

Usted mencionaba este delicado contexto económico que estamos viviendo. Los movimientos sociales también volvieron a tomar las calles, la CGT anunció una movilización una marcha. ¿Cómo analiza este contexto también social que se está viviendo en la Provincia, pero en el país principalmente? ¿Le preocupa la situación que se vive?

Claro, sí, claro que preocupa, porque uno nota que se tensionan desde distintos sectores, cada uno con su razón, y la verdad que acá hay que trabajar muchísimo y muy juntos para poder ir resolviendo de a poco y en pasos.

Si nosotros pretendemos resolver desde el pago de la deuda, a ver qué hacemos con los planes, a mejorar los salarios, a controlar la inflación, a reactivar la economía de pospandemia, bueno, tenés un sinfín de este de medidas que tomar, que sinceramente a veces son incompatibles entre sí en el mismo momento.

Hay que, por sobre todas las cosas, ordenar políticamente y ser realmente solidario y responsable con el proyecto para que podamos ir dando respuesta de a poco sin tensionar al extremo de manera tal que esto llegue a todos los rincones de la sociedad generando un malestar y un mal humor que eso es lo que provoca la angustia de la gente y es lo que no debiera pasar y nosotros tenemos que cuidar mucho