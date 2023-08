Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230814 Diego Nanni

–Intendente, a nivel local fueron más que positivas las elecciones de ayer: obtuvo el 43% de los votos. ¿Qué análisis hace de estos resultados?

Estamos muy satisfechos con el resultado, con este resultado de una elección en la cual participó algo menos de gente que en las anteriores. Esa concurrencia nosotros también la analizamos como gente que espera a las generales para expresarse. En este caso creemos que los más afectados somos los oficialismos que no tenemos interna. En este caso no tenemos interna nosotros, con lo cual quienes se presentan sí o sí son aquellos que vienen a expresarse por los candidatos de la oposición. Así que eso va más a favor del resultado que tenemos.

Y también una positiva en Exaltación de la Cruz es que al candidato opositor más marcado, quien va por cuarta vez como candidato a intendente, le sacamos una diferencia de unos veinte puntos, unos 4000 votos, lo cual queda muy lejos, por el padrón que tenemos nosotros, de tener alguna alternativa de realmente polarizar la elección en las generales.

Así que tenemos un panorama local muy positivo. Obviamente, no por eso nos vamos a confiar, y vamos a seguir trabajando para profundizar la diferencia.

Después, bueno, sorprendido, como en todos lados, con los resultados que se vienen dando para los libertarios, para los candidatos de Javier Milei. En Exaltación de la Cruz no estamos ajenos a lo que pasó en el resto de la provincia y en el país, y obviamente miramos con mucha atención el trabajo que hay que hacer de acá a octubre para aportarle a la patria, aportarle a nuestro presidente. En el caso del gobernador, el resultado fue aceptable, es bueno, aunque también sabemos que puede ser mejor.

–¿A qué atribuye que Milei haya logrado que su fuerza fuera la más votada?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Yo lo atribuyo al enojo de la sociedad con la vida diaria, el día a día que la gente realmente se le está haciendo difícil. Nosotros en el último tiempo, como en cualquier comunidad, en cualquier distrito, localidad, en este caso un pueblo, hemos recibido un incremento muy fuerte, un golpe al bolsillo, en las tarifas de servicios como la luz y el gas. Esto en este contexto inflacionario, de pérdida del poder adquisitivo, en el cual creo que la angustia más grande es que no se ve una luz al final de camino. Es como que nunca llega, nunca está la respuesta de cómo se va a frenar, cuál va a ser el tope al aumento de los precios.

Bueno, yo creo que ese divorcio de la gente con lo que le está pasando. Porque muchos dicen “divorcio con la clase política” pero no, yo no creo que sea la clase política; ningún político decide que los índices inflacionarios o la pérdida del poder adquisitivo de la gente se den de esta manera. Obviamente que es un tema a resolver, y estoy muy confiado en que el hoy ministro de Economía y futuro presidente de la Nación realmente está en el camino para resolver este tema. Ahora, en el momento que la gente vea y vislumbre que realmente hay un punto en el cual estas cuestiones se van a resolver, yo creo que la gente va a retomar la confianza en aquel que le muestre esto. Mientras tanto, se vota al candidato sin ninguna propuesta concreta, con ideas locas. Porque realmente cada idea, cada propuesta, no tiene un sustento criterioso o con sentido común, sino simplemente decir “Bueno, vamos a dolarizar”, sin explicar cómo impacta en la vida de los argentinos en Argentina, sin explicar absolutamente nada. La gente dice “Bueno, quiero algo distinto a lo que hoy estoy sufriendo”.

Yo creo que ahí está el desafío: el desafío es realmente explicarle a la gente que estas propuestas no tienen sentido, no son el remedio para la enfermedad que plantea la realidad, y de nuestra parte, por supuesto, poner luz sobre el camino y un punto final a esto que nos preocupa tanto.