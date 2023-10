Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231003 Diego Nanni

–Diego, en los últimos días recibió el apoyo oficial del comité de la Unión Cí­vica Radical (UCR) de Exaltación de la Cruz para su candidatura, algo que generó revuelo a nivel local por parte del candidato de Juntos por el Cambio (JxC). ¿Cómo nació este acercamiento con los dirigentes boinas blancas?

Me fue muy grato, obviamente, recibir esa invitación al Comité radical, donde me encontré con correligionarias, con correligionarios, con compañeros y compañeras que me acompañaron, como así también con gente del vecinalismo. La razón, el motivo por el cual me citaron ahí, es para presentarme un proyecto de autoría del presidente del radicalismo, del actual presidente de la UCR local de Exaltación de la Cruz, el doctor Iván Gambra, que tiene muchos años de antigüedad y de experiencia trabajando en nuestro sistema de salud. Si bien yo no me esperaba este apoyo tan explícito, en muchas otras cuestiones relacionadas con la salud, relacionadas con la actividad agropecuaria, relacionadas con alguna puesta en valor de algunos espacios comunes, hemos venido trabajando con el radicalismo, o por lo menos con referentes del radicalismo. Y a la hora de tomar una decisión, gran parte de correligionarias y correligionarios han decidido apoyar la propuesta local en el caso de Unión por la Patria (UxP), y por supuesto nosotros vamos a tratar de transmitirles también cómo es la impronta que nosotros manifestamos que tienen tanto Sergio Massa como Axel Kicillof.

Entonces, realmente no es de ahora. Es algo que venimos trabajando de distintas cuestiones. En seguridad también, porque hay un referente del radicalismo que está a cargo de la seguridad rural; también venimos trabajando con él en esa cuestión. Hay distintas cuestiones de Estado que hemos atendido, hemos escuchado, hemos obviamente dado respuesta. Y lo hemos hecho con estos referentes que a la hora de ver cuáles son las propuestas de uno y de otro, claramente notan una presencia del Estado, alguien que escucha, alguien que atiende, alguien que actúa a lo que ellos plantean. Realmente que les damos el lugar, les damos el protagonismo, les damos la participación que ellos vienen pidiendo.

–¿Y esto a nivel nacional se puede replicar? ¿Puede acompañar la UCR a Sergio Massa en caso de que éste llegue al ballotage en noviembre?

Yo estoy casi seguro de que sí. De hecho, hay referentes, como Ricardo Alfonsín, que ha manifestado su apoyo a Sergio Massa. Creo que es una contienda en la cual hay dos modelos muy contrapuestos a definirse en un eventual ballotage y en el cual creo que el modelo a seguir de aquellos que de alguna manera conocen cuál es la ideología, la convicción de Raúl y Ricardo Alfonsín, bueno, creo que no tienen que pensarlo mucho. O no deberían, por lo menos. Y sinceramente creo que en este sentido hay que romper el molde, hay que sincerar determinadas cuestiones. No podemos estar separados por el simple hecho de una cuestión de banderas, ¿no?, una cuestión de historia en la política. Me parece que acá hay cuestiones que transcienden, sinceramente, esas banderas, y que nos necesitan unidos defendiendo la presencia del Estado, defendiendo la política, defendiendo los derechos de absolutamente todos los argentinos y argentinas.

A mí me parece que no solamente va a pasar sino que debiera pasar. Realmente aquel que lo piensa, y que lo piensa con responsabilidad por la patria, debiera defender todo lo que se quiera romper en cuestiones de Estado y gobernabilidad.

–Diego, usted sacó más del 40% en las elecciones PASO. ¿Cómo encara este tramo final de la campaña, pensando en las elecciones del 22?

Nosotros venimos trabajando muy duro. Venimos trabajando para tratar de darle un cierre a un periodo de muchísimo trabajo, en el cual hemos logrado muchísimas cosas. Hemos logrado materializar muchísimas cuestiones que hemos propuesto. Hemos hecho realidad la necesidad de, por ejemplo, tener un hospital en Los Cardales, la realidad de crear un centro universitario; hemos hecho realidad la necesidad de tener más complejidad en salud, en lo que tiene que ver con el diagnóstico por imágenes, en cuestiones de infraestructura. Hemos hecho una obra muy importante sobre el Arroyo de la Cruz, que aminora muchísimo las posibilidades de inundación en Capilla del Señor. Hemos trabajado para poder tener viviendas. Hemos trabajado sobre los caminos rurales. Hemos trabajado apoyando a los industriales en varios desarrollos que se han radicado en el distrito. La verdad que tratamos de ir finalizando un montón de obras que tenemos en ejecución, que tiene que ver con los servicios básicos, el establecimiento de redes de agua potable. Estamos en un futuro periodo que tiene que ver con plantas de efluentes para el tratamiento de esos mismos. Podría enumerar un montón de cuestiones.

No nos tenemos que distraer de trabajar, de seguir pensando en consolidar caminos, de trabajar en materia de seguridad y en, obviamente, ver para adelante las innovaciones de lo que nos desafía el futuro. Pero nos vamos a focalizar mucho en trabajar muchísimo y en demostrarle a la gente que vamos a honrar esa confianza que nos brindó en las PASO, con esa misma impronta que han elegido.