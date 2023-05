Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230508 Diego Kravetz

–Ha denunciado públicamente que Axel Kicillof y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, discriminan a distritos gobernados por la oposición, en el marco del despliegue de 3500 efectivos policiales que integran la nueva Fuerza de Aproximación Barrial. ¿Por qué motivo ‍señaló esto?

Porque la disposición de los efectivos en el territorio termina siendo en todos distritos que son afines al oficialismo. No hay ninguna razón de tipo técnico de seguridad que explique por qué Lomas, Quilmes, Avellaneda, La Matanza, tienen esta nueva fuerza y Lanús no. Está justamente en el medio de todos estos distritos. Casi te diría que hay que hacer un esfuerzo para no darle a Lanús estos efectivos. Con lo cual la única razón que le encuentro yo es una razón política, que es ayudar a los distritos que son gobernados por el PJ.

–¿Lanús también ha quedado exento de tener una base de la Unidad Táctica de Operaciones?

Sí. Nosotros no tenemos. Nos arreglamos con lo que nos dan y hacemos un esfuerzo importante y, de hecho, estadísticamente, igual, estamos mejor que los demás, pero es por un esfuerzo tremendo que hacemos entre todos nosotros, no obstante los palos en la rueda que nos pone en forma permanente el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

–En la actualidad ¿cómo es la situación en relación al equipamiento de la Policía bonaerense en el distrito?

Ahora mejoró, pero estuvimos más de un año con una carencia tremenda de móviles. Tuvimos muy pocos móviles de la Provincia de Buenos Aires en el distrito. El otro día, hace menos de una semana, recibimos 23 móviles que la verdad que nos vienen bárbaro y obviamente que los agradecemos. Ahora, es lo que corresponde. Estábamos funcionando, para un distrito de casi 600.000 habitantes, con ocho móviles de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, que hayan llegado más móviles lo agradecemos; igual es una cuestión lógica, no es que nos están dando algo de más. Es lo mínimo indispensable para funcionar. Antes no teníamos ni lo mínimo indispensable.

–No es para celebrar, pero Lanús tiene la estadística criminal más baja de la zona sur del conurbano.

Sí. Pero es por el trabajo que venimos haciendo ya hace muchos años. Venimos haciendo un trabajo muy fuerte, muy articulado. Somos un distrito que obviamente, como todo el conurbano, tiene muchos delitos, pero nos va mejor que a nuestros vecinos. Eso es así. Pero es por una forma de trabajar un poco distinta, que a pesar, insisto, de los palos en la rueda que pone el gobernador Kicillof, igualmente nos va mejor que a los demás.

–¿Cuál es esta forma de trabajo para lograr estas cifras?

Nosotros lo que tratamos de hacer es tener una centralidad en el manejo de la seguridad pública. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestra Secretaría de Seguridad, tratamos de que desde ahí se dispongan las políticas públicas que terminan haciendo tanto la Policía de la Provincia de Buenos Aires como nuestra propia fuerza de seguridad como la Policía Federal que tenemos en el distrito. O sea, tenemos una forma de articular, de mirar el mapa, de patrullar, de abordar, que nos permite tener un sistema de prevención, por ahí, un poquito mejor que los demás.

–Y en relación a la cuestión de seguridad, se reunió recientemente con el titular de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Burzaco, para coordinar acciones conjuntas.

Sí. Con la Ciudad siempre hacemos distintas cosas. Ahora nuestra idea es poder profundizar algunas. Una de ellas va a ser la capacitación en armas no letales y vamos a hacer cursos conjuntos con esta Taser, que no es una Taser sino otro tipo de arma, pero que también es un arma no legal, y vamos a trabajar juntos para la capacitación de los efectivos.