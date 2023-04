Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230421 Diego Kravetz

–Ha avanzado el proceso para equipar al municipio de armas no letales con intención de repeler el delito. ¿Qué lo ha motivado a tomar esta iniciativa?

Nosotros estamos buscando la utilización de armas no letales desde hace tiempo, porque hay hipótesis de conflicto que son de resolución distinta o menos gravosa que utilizar un arma de fuego. Entonces, primero intentamos comprar Tasers, no nos permitieron las autoridades provinciales, y a partir de eso empezamos a buscar alternativas. Y esta alternativa apareció a través de la empresa Bersa, que tiene este desarrollo que se llama Byrna, que trabajan en casi 190 países del mundo. Las empezamos a probar y nos resultaron como una buena alternativa. Con lo cual hicimos un convenio, que presentamos el jueves, para dotar a nuestro personal de seguridad ciudadana municipal de estas armas, no a todos y no ya, pero de a poco.

MIRÁ TAMBIÉN Nuevo aumento salarial para los trabajadores municipales de Tres Lomas

–¿La idea es que el personal municipal de seguridad comience con las prácticas para el uso de estas armas?

Ya empezamos el jueves, y la idea es, obviamente, continuar. Nosotros estamos terminando de armar nuestro protocolo de actuación para poder utilizarlas bajo una guarda y lógica que sea uniforme para todos los efectivos, y nuestra intención es, progresivamente, si en la práctica va resultando, ir dotando a todos con esta arma. Lo que pasa es que nosotros queremos primero probar con nuestro personal más operativo y después ir llevándolas a las demás personas. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que uno piensa en una práctica donde no hay una situación real, o lo que uno ve en un escritorio, y otra cosa es cómo termina desenvolviéndose el personal en la vida real con estas armas. Así que vamos a verlo un poquito y vamos a ir probándolas.

MIRÁ TAMBIÉN Kicillof lanzó un programa de apoyo a proyectos productivos de jóvenes en ámbitos rurales

–¿Cuáles son los ejes centrales del plan de seguridad que usted encabeza en la ciudad de Lanús?

Somos un complemento de la Policía bonaerense. O sea, la potestad en seguridad es de la Provincia. Nosotros, en el tiempo, fuimos complementando a la Provincia de Buenos Aires hasta llegar hoy a tener un equipamiento y una cantidad de personal en la calle superior a la Provincia. Hoy, para que te des una idea, nosotros sacamos a la calle 43 móviles todos los días y la Provincia está sacando nueve. Entonces, ese complemento hoy está un poquito desbalanceado, pero bueno, nuestra intención es que se vuelva a balancear, seguramente, cuando haya otro signo político en la provincia de Buenos Aires.

–¿Hoy no es equitativa la distribución de recursos en cuanto a seguridad?

No, no es nada equitativa. Para nada. Es inequitativa.

–¿Cómo trabaja el municipio con las fuerzas bonaerenses?

Nosotros coordinamos mucho con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y coordinamos también con el Ministerio varias cuestiones. Lo que nos cuesta mucho es que nos traten igual que a nuestros vecinos. Hoy un vecino de Lomas de Zamora es un vecino de primera, un vecino de Quilmes es un vecino de primera, un vecino de Avellaneda es un vecino de primera y un vecino de Lanús es un vecino de quinta. Nosotros tenemos nueve móviles; ayer, un intendente de uno de estos distritos publicó un tuit donde daba cuenta de su patrullero número 400. Para que veamos la diferencia entre unos y otros.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–De acuerdo a la Procuración bonaerense, los homicidios en el departamento judicial Avellaneda/Lanús bajaron de 44 hechos en 2021 a 24 en 2022. Pienso que en este crudo contexto que usted relata es un dato alentador.

Nosotros trabajamos mucho. La Policía bonaerense trabaja mucho acá. Nosotros le imprimimos un ritmo de laburo muy constante. Igual tenemos, digamos, un repiqueteo de situaciones delictuales que se repite en todo el distrito. Entonces decir que estamos bien en seguridad sería mentir. Nosotros tenemos los mejores índices y somos el único departamento judicial que bajó sus tasas delictuales; ahora, no estamos bien. Nos falta mucho para estar bien. Necesitamos mejorar un montón. Necesitamos que pasen algunas cosas que hoy no pasan con la Justicia. Necesitamos un montón de cosas. Pero estamos trabajando fuerte.