Nicolás Andrada

El Gobierno bonaerense recientemente declaró el estado de Emergencia y Desastre para los campos de Dolores afectados por las inundaciones. ¿Cómo está la situación actualmente?

Esta declaración de emergencia llega después de un tiempo porque tiene que ver con las inundaciones que sufrimos el año pasado en octubre, que afectaron a casi toda la Provincia, por lo menos a la parte esta de la Cuenca Deprimida del Salado, con las lluvias muy fuertes que tuvimos en el oeste, y que Dolores es el paso obligado del agua hacia el mar.

Eso desbordó todos los tipos de canalización del agua y afectó casi el 100% del partido de Dolores. Eso lo vivimos, fue un desastre tremendo, el pueblo estuvo en vilo con este tema. Tuvimos que trabajar codo a codo con Hidráulica para trabajar sobre los terraplenes y que el agua no entre a la ciudad.

Dolores está en el medio de dos pasos importantes de agua, el Canal 9 y el Canal A, y cualquier problema que tengan los terraplenes que contienen el agua afectan muchísimo o por lo menos corre peligro de inundaciones la ciudad. Lo que nos pasó el año pasado fue eso.

Junto con la Sociedad Rural pedimos el estado de Emergencia Agropecuaria y a partir de ahí se abre un registro para inscribir a productores que quieran adherirse a los beneficios que la ley establece. La realidad es que esto llega seis meses después.

¿Cómo ha sido en este tiempo la situación de los productores en estos meses?

Cada vez que pasa el agua de esta manera deja el campo muy complicado, porque no es solamente el paso del agua sino además recuperar el campo y que vuelva a estar en condiciones para poder explotarlo es complejo. Y encima después nos tocó la sequía, ha sido tremendo. Recién en este último tiempo se ha normalizado el tema de lluvias y recién en este último tiempo el productor agropecuario, sobre todo en esta zona, ha podido levantar un poco, hemos podido tener floración y los campos se han normalizado para poder alimentar animales.

No solamente afectó al productor ganadero sino también al productor apícola que casi no vio flor y que este año ha sido muy malo. En este último tiempo, donde más o menos las lluvias estuvieron acompañando, el productor apícola va a ver si puede, al menos, no perder tanto, pero también ha sido un problema importante para ese sector que parece invisible pero que son muchos productores en la zona que dependen de esa producción.

¿Qué políticas de fondo considera que hacen falta para paliar esta situación?

Básicamente, terminar la canalización de la parte media…Lo que falta es una política integral que hace mucho tiempo que se viene reclamando, que se intentó armar en el gobierno anterior, se armó una comisión para establecer y hacer un mapeo de todos los canales que hay y toda la canalización que tiene esta zona. Hay mucho canal clandestino y había que identificarlo y tratar de ubicar las obras concretas.

Se hizo en el gobierno anterior la canalización que va hacia la parte final, la que desemboca en la bahía, eso se hizo y está cumpliendo su función, pero está faltando el trabajo en la parte media de los canales y eso hace que el agua no pueda pasar por la falta de mantenimiento, etcétera.

Eso es algo que los productores vienen pidiendo hace mucho tiempo, no solo los productores sino los partidos del interior. Son obras que llevan mucho tiempo, que no dependen de un solo gobierno, dependen de acuerdos políticos, donde los productores, la Sociedad Rural, el gobierno, todos, nos podamos sentar en una mesa y acordar esas políticas que son de largo plazo