¿Cómo considera que puede llegar a repercutir en los municipios este cambio que hubo en la cabeza del Ministerio de Economía de la Nación con la llegada de Silvina Batakis?

Nosotros tenemos puesta nuestra esperanza y mucha fe de que esta nueva ministra va a llevar perfectamente y correctamente a ir mejorando esta economía tan convulsionada no a nivel nacional sino a nivel global.

Tenemos un problema fundamental que es la inflación y los salarios que han quedado bajos. Es una situación compleja, esperemos que se vaya solucionando porque el país está creciendo. Nosotros tenemos una actividad agropecuaria que está andando muy bien.

Es un pueblo que está muy dependiente del sector agropecuario. Tenemos ciertos beneficios por ese lado. Y por el otro lado también un poco de prejuicio porque el sector agropecuario no genera tanto empleo y a veces en la oficina de empleo tenemos 700 personas anotadas solicitando un trabajo.

El problema es que no hay trabajo tampoco, no se genera trabajo genuino. Esos serían los problemas más grandes. Si bien se nota que el país está creciendo, pero el nivel de empleo no está creciendo al ritmo que necesitamos para ocupar a toda la gente con trabajo genuino. Y los bajos salarios son también los que nos afectan al nivel de empleados municipales, comercios locales. A la gente le cuesta llegar a fin de mes.

Tienen trabajo genuino pero les cuesta llegar a fin de mes por la inflación que hay. Estamos preocupados por la inflación y nosotros acá en el municipio acordamos con los gremios un aumento del 40% a principio de enero y ahora los convocamos, una vez que la Provincia dijo que va a aumentar un 60%, bueno, nosotros acá hicimos las cuentas y arreglamos un 61%. Y no sé si de acá a fin de año vamos a tener que hacer un retoque nuevamente. La idea nuestra es que los salarios municipales no queden por debajo de la inflación. Esos serían los problemas que estamos viendo a nivel nacional y que nos pueden repercutir de manera local.

¿Le preocupan estas tensiones que se fueron dando en el seno del oficialismo en los últimos meses y que culminarán el domingo con este tire y afloje en relación a la ministra de Economía? Más allá de esto, Cristina Fernández y Alberto Fernández se han reunido personalmente después de mucho tiempo. ¿Cómo analiza esta crisis que se vive en el interior del Frente de Todos?

En Carlos Casares, en el Frente de Todos estamos todos unidos. No hay división. La división está un poco al nivel del Presidente y la Vicepresidenta, pero ya se han juntado. Como sabemos esto es una coalición. Si bien el peronismo es mayoritario dentro de esta coalición, dentro del peronismo hay distintas ópticas, incluso han sido públicas.

Lo que pasa es que esto se ha manifestado públicamente. La gente asiste a visiones diferentes dentro de un mismo partido. Pero es parte de la democracia, yo creo que no nos tenemos que asustar.

Los argentinos deberíamos asustarnos cuando viene cada tanto un gobierno y endeuda al país como lo hizo el gobierno anterior. Ahí nos deberíamos asustar los argentinos. A lo que hay que estar atentos es a que no vengan estos gobiernos neoliberales y endeuden el país de esta manera.

Yo los escucho mucho a estos señores neoliberales pasearse por el pasillo de los canales de televisión, hablando un montón… Ellos son los que más han gobernado el país, desde Rivadavia para acá. Cada vez que entran, endeudan, y lo hacen en dólares. No lo pasan por el Congreso, como el gobierno anterior, y nadie dice nada.

Más allá de estas cuestiones a nivel nacional, me gustaría conocer la agenda de trabajo municipal. Hace algunas semanas recibió la visita del gobernador Axel Kicillof, de la ministra de Ambiente, Daniela Vilar. La Provincia anunció que construirán 56 viviendas, también un Parque Ambiental en la ciudad. ¿Cómo avanzan estas iniciativas?

Días previos a la visita del Gobernador, la gente me paraba en la calle y me decía “¿qué le vas a pedir al Gobernador?”. Y la verdad, le dije: “Senor Gobernador, no le voy a pedir nada”. Porque el Gabinete del Gobernador es excelente y tenemos un acompañamiento permanente. Nos han llenado de obras, nos han llenado de ayuda, nos dan respuesta en forma inmediata. Tenemos un gabinete que funciona: funcionarios que funcionan en la provincia de Buenos Aires.

No necesitamos ir a pedirle algo al Gobernador porque sus ministros nos están dando las respuestas. Cuando vino, lanzamos el Plan de Parques ambientales en la provincia de Buenos Aires, con la ministra Daniela Vilar. Una iniciativa extraordinaria. Es un parque que teníamos obsoleto, sin uso comunitario, y lo vamos a poner en valor mediante este programa. Lo lanzamos desde el Parque San Martín de Carlos Casares, el cual vamos a recuperar mediante este programa.

También la construcción de viviendas es algo fundamental para los vecinos.

Estamos construyendo 120 viviendas, con Provincia, con el Instituto de la Vivienda, un convenio que hicimos con el ministro Agustín Simone. También ya presentamos y estamos pronto a firmar un convenio para hacer 56 viviendas en tres localidades del interior.

Estamos terminando 20 viviendas del programa Reconstruir con Nación. De 40 viviendas que habíamos iniciado en 2015, pudimos hacer solo 20 de 40, porque en el periodo tanto de la gobernadora Vidal como de Macri se pararon todos los fondos. Así que ahora mediante el plan Reconstruir las podemos terminar. Aparte, hemos presentado 25 viviendas más en la Secretaría de Hábitat, del programa Casa Propia. Así que tenemos un gran acompañamiento tanto de Provincia como de Nación