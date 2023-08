Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230814 Daniel Stadnik

–Bueno, intendente, en principio, felicitarlo por la amplia diferencia que obtuvo ayer en las elecciones PASO. ¿Qué análisis puede hacer de los resultados?

Bueno, con una gran alegría, con una victoria muy contundente, sobre todo contra la sumatoria de Juntos por el Cambio (JxC), que seguramente van a estar en octubre. Así que eso nos da, de cara al 22 de octubre, una seguridad y una tranquilidad de que, si seguimos trabajando como venimos trabajando en esta dirección, seguramente vamos a poder repetir estos guarismos.

–¿Percibía en las calles, en los vecinos de la ciudad, el acompañamiento que iban a tener en las urnas?

Sí, uno lo percibe porque trabajamos mucho, muchísimo. Y siempre lo destaco: con la ayuda del gobernador. Siempre lo destaco, en cada entrevista que me hacen: es con la ayuda del gobernador. Y bueno, acá nos han cortado mucho la boleta. Pero yo al vecino a veces le decía: “Necesito la boleta completa”. Porque nosotros con el financiamiento municipal no podemos hacer nada. Apenas podemos sacar la basura, mantener los caminos, brindar la salud, mantener los alumbrados. Pero no podemos hacer obras públicas, y sobre todo de la envergadura de obras que estamos haciendo. Eso es todo con la ayuda de la Nación o Provincia; básicamente es con Provincia. Por lo tanto, les pedí el voto de la boleta completa. Bueno, ahí tenemos una asignatura pendiente para trabajar de cara a octubre.

El noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y sur de Santa Fe es un electorado, podría decir, más conservador, y cuesta llegar con la boleta de Nación y de Provincia. Sí aprueban la gestión local, pero cuesta llegar con la propuesta de Provincia y Nación, a pesar de que la ayuda viene para todos los vecinos de Carlos Casares. Así que, de cara a octubre, es lo que nos queda trabajar.

–Igualmente, el corte de boleta fue un fenómeno masivo en toda la provincia de Buenos Aires. ¿A qué atribuye esta decisión del electorado?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Hay un voto rebelde. Nosotros, por ejemplo, tenemos un voto de muchos chicos jóvenes, ubicados en todas las barriadas de Carlos Casares, sectores humildes, jóvenes que votaron en la lista de Milei. Algunos me votaron a mí como local y todo el resto en la lista de Milei, y otros, todo a la lista de Milei. Eso es un fenómeno nuevo que, la verdad, no sé: es un voto rebelde de jóvenes que uno a veces desde la política uno no puede encontrar la explicación. Yo tengo 63 años. Uno estaba acostumbrado a la rebeldía del Mayo Francés, del Cordobazo, de los ’70, y era otro tipo de rebeldía de los jóvenes. Esta rebeldía de Milei me hace ruido. Y bueno, para nosotros es muy preocupante. a todos aquellos que somos defensores de la democracia, de un Estado presente, de otorgar derechos, realmente nos hace un poco de ruido. Y bueno, vamos a trabajar ahí también, a ver qué pasa con esos jóvenes.

–¿Esperaba otros resultados para la fórmula Massa-Rossi, intendente?

Sabíamos que iba a ser difícil. Cristina había advertido que era una elección “de tercios”. Y tiene una particularidad Cristina: que nunca se equivoca. Y bueno, lo había advertido, y creo que pasa por ahí. Así que habrá que trabajar de cara a octubre. Porque ballotage todos sabemos que va a haber. Creo que todos entendemos que no le podemos dar al país dos opciones entre una derecha y una ultraderecha. Así que espero que, si los argentinos tienen un ballotage, sea entre una derecha o ultraderecha y un espacio nacional y popular. Así la gente puede elegir, ¿no? Es lo que espero.