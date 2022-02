Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Daniel Stadnik.

Daniel Stadnik

Recientemente se ha reunido con el ministro Leo Nardini con el fin de gestionar obras para la ciudad, ¿puede adelantarnos cuáles serán algunas de ellas?

Sí, estuvimos hablando con el ministro en referencia a la obra de mejoramiento de los caminos rurales, que en principio lleva adelante la dirección provincial de Vialidad, así que es un tema que nos preocupa mucho.

También estuve hablando respecto a las obras hidráulicas, el otro día cuando llovieron 250 mm en la planta urbana los desagües funcionaron muy bien, la ciudad no tuvo mayores problemas, más que unos barrios donde tenemos viviendas que están por debajo de la cota de inundabilidad, y a su vez un barrio al norte donde justamente falta la construcción de dos desagües pluviales, que son las red M y N, ya previamente había estado con el director de Hidráulica, es una obra que ya fue licitada por la provincia, así que el ministro también me manifestó qué muy rápidamente se va a iniciar.

Después le manifesté la idea de construir una unidad de terapia intensiva, en Casares con este tema del covid tuvimos que improvisar una terapia intensiva alternativa donde funcionaba la internación de la Guardia, y el año pasado el momento más crítico pudimos sortearlo gracias a esta unidad provisoria pero es muy precaria, y la idea es construir una con toda la tecnología y los requerimientos. Para eso ya tenemos justamente el proyecto ejecutivo, así que es una de las obras que pensamos para el 2022.

Y también como ya hemos terminado con el plan de 100% agua potable y cloacas, somos el primer municipio de la provincia de Buenos Aires cuya localidad cabecera cuenta con el 100% de agua potable y cloaca, así que ahora vamos por un plan de cero calles de tierra.

Un plan muy ambicioso...

Sí, al ministro le gusta mucho la idea también de que todos los vecinos tengan accesibilidad, sobre todos los días de lluvia, así que nos va a acompañar con obras de pavimento asfáltico que le hemos planteado, así que le vamos a presentar también un plan de cuadras de pavimento asfáltico.

Básicamente eso fueron los puntos que charlamos con el ministro, que se vio muy entusiasmado en acompañar los proyectos presentados.

En las últimas horas recibió a concejales opositores para dialogar sobre diferentes reclamos e inquietudes que tenían, ¿cómo quedó la relación tras el pedido de renuncia de Walter Torchio?

No hay que magnificar eso, en su momento ellos tenían una posición política respecto a la licencia, que corresponde constitucionalmente una renuncia, ese es un tema que ya se resolvió, quedó en el pasado, Walter entendió que no daba para más, y ellos tenían una posición política.

Mientras se haga política a partir de la política no va a haber problema, el problema es cuando se hace política a partir de la antipolítica, ellos entendían que el intendente debía renunciar y que incluso era mejor para el intendente que iba a reemplazar, que en este caso soy yo, dieron su justificativo, que si el intendente había manifestado que no quería volver entonces era importante que no tuviera una licencia, sino que ya el intendente que quedara lo hiciese con todas las atribuciones, y no pensando que en dos meses podía volver el otro intendente.

Dieron ese justificativo, podemos estar de acuerdo o no, pero es una política que tenía la oposición, al final Walter aceptó renunciar y listo, no dio para más ese tema.

¿Entonces fue positiva la reunión con el espacio opositor?

Sí, fue muy positiva. El espacio de Juntos por el Cambio tiene la mayoría en el Concejo, a su vez tienen dos bloques, uno unipersonal conformado por el presidente del Concejo Deliberante, y después el resto de los concejales. Yo ya he mantenido reuniones con todos, y la verdad es que las dos reuniones que he mantenido han sido muy buenas y muy constructivas.

Pasando al plano nacional, ¿qué análisis hace del principio de entendimiento del gobierno con el FMI?

Yo soy intendente de Carlos Casares, a mi generalmente no me gusta opinar, puedo opinar como un ciudadano más, no tengo los elementos que puede tener ministro de Economía o el presidente para tomar semejante decisión, lo único que diría es que Argentina tendrá que reglamentar algo para que no haya más endeudamientos impagables.

Primero, que todos los endeudamientos tienen que pasar por el Congreso, en eso creo que estamos todos de acuerdo, y después yo creo que se va a resolver el tema.

Tenemos que tener una ley de endeudamiento que no le permita a los presidentes tomar una deuda qué después el desembolso sea de una manera que no se ajusta a las posibilidades que tiene el país para poder devolverla en ese tiempo.

Yo creo que se resume todo en que, cada vez que se vaya a pedir una deuda tiene que pasar por el Congreso de la Nación, esa es la clave, y la tienen que aprobar todos los congresales y reglamentar de qué manera la tienen que aprobar, pero no se puede endeudar más al país con deudas que después no podemos pagar, por lo menos en los plazos que estaban estipulados