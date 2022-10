Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Daniel Stadnik.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Daniel Stadnik

-Funcionarios nacionales y provinciales estuvieron en la ciudad en la inauguración de una importante obra como es el Centro de Desarrollo Infantil. Participaron Gabriel Katopodis, Elizabeth Gómez Alcorta, la diputada Victoria Tolosa Paz. ¿Cómo se vivió esta jornada?

Muy contentos no solo por inaugurar la obra sino por la visita de importantes autoridades del Gobierno nacional, de que nos hayan visitado en Carlos Casares, una ciudad del interior.

Muy contentos por la visita y muy contentos por el financiamiento de esta obra. Es un programa de la construcción de Centros de Desarrollo Infantil. Nosotros lo habíamos solicitado, ellos tenían un programa y es muy importante.

MIRÁ TAMBIÉN Gray inauguró la ampliación de una unidad sanitaria

En Casares tenemos un déficit habitacional, estamos tratando de construir viviendas, barrios, pero uno de los problemas más importantes que teníamos son los cupos de guardería. Y eso era un problema porque nosotros teníamos tres Centros de Desarrollo Infantil y no daban los cupos. Todos los años quedaban muchos chicos sin poder ingresar.

-¿A cuántos niños y niñas albergará esta institución?

Ahora inauguramos uno, estratégicamente ubicado, que va a tener dos turnos de 48 chicos por turno. Casi 100 chicos en total, entre 0 y 4 años. Se trabaja con la estimulación temprana, con la nutrición en ese período tan importante del desarrollo, con motricidad. No es una guardería simplemente, es una atención muy importante.

-Durante su presentación en la ciudad, la diputada Victoria Tolosa Paz señaló que el municipio es un ejemplo para imitar por las excelentes gestiones tanto de usted como la de Walter Torchio anteriormente. Me imagino que declaraciones como estas lo llenan de orgullo.

En estos diez años que estamos de gestión, en materia de obra pública hemos alcanzado logros como ser la única ciudad de la provincia de Buenos Aires que tiene el 100 x 100 de agua y cloacas.

A un agrimensor, por ejemplo en La Plata, en un loteo privado solo le exigen la energía eléctrica, desagüe, apertura de calles, arbolado. Nosotros acá le agregamos que si no tiene la provisión de agua potable y cloaca no le visamos el plano.

Me ha llevado a tener ciertos problemas con los agrimensores porque la ley no lo exige. Nosotros estamos tratando de exigirle que no se puede hacer un loteo privado o público si no se tienen los servicios básicos de enérgica eléctrica, agua potable y cloaca para lograr que este 100 x 100 que tenemos se proyecte en el tiempo