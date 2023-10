Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231002 Daniel Stadnik

–Prácticamente a tres semanas de las elecciones generales, ¿cómo avanza la campaña en este tramo final a nivel local?

Muy bien, la verdad. El sábado estuvo Daniela Vilar, inaugurando un parque ambiental. Un montón de obras, todas con ayuda de la Provincia, con ayuda del gobernador; la mayoría por lo menos. Gracias a eso pudimos lograr un montón de obras: una pileta climatizada, un parque ambiental, cincuenta cuadras de pavimento asfáltico, obras en las escuelas.. bueno, la verdad, un montón de obras.

–Mencionaba que los visitó la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, para la inauguración del parque ambiental. ¿Qué características tiene este parque?

El parque tiene un total de 24 hectáreas. Tiene un lago. Es receptor temporario de los volúmenes instantáneos de los desagües pluviales. Entonces recibe todos los desagües pluviales de gran parte de la ciudad. En todo el perímetro del lago estamos haciendo un parque ambiental, que es algo distinto, con todas plantas autóctonas, que las plantamos, con un invernáculo donde cultivamos las plantas que van. Hay una isla y ya ya ahí incluso tenemos animales silvestres: tenemos carpinchos ahí en la isla, que no los molesta nadie, porque es inaccesible. Ahí no entra nadie con hondas, con rifles, con nadie. Es un parque distinto. No es un parque donde cortamos el pasto y está prolijito. No, es un parque donde convive toda la naturaleza con el ser humano. Inauguramos un patio de juegos, que está todo hecho con materiales reciclables. Y la iluminación es todo con pantalla solar; no se requiere energía.

MIRÁ TAMBIÉN Bolívar: 60 nuevas familias acceden a la red de cloacas

–Qué interesante, porque el gobierno provincial apuesta mucho, con la creación del Ministerio de Ambiente, a este tipo de espacios en distintos municipios.

Es tremendo el impulso y la ayuda que estamos recibiendo, en general, de todas las carteras del gobernador. No quiero que se me enoje alguna otra cartera, porque todas nos están dando una gran ayuda. Pero Daniela es extraordinaria. Por ejemplo, todo el tema del tratamiento de los residuos sólidos urbanos: nos entregó maquinaria, nos está ayudando con una política que ya empezamos, con la separación de basura y con el tapado del relleno viejo que teníamos como depósito final de basura. Estamos haciendo un trabajo con el tema del tratamiento de los residuos sólidos urbanos donde nos compró todos los equipos: retroexcavadora, hidrolavadora, balanza, porque separamos todo, vendemos, y esa plata va para toda la gente que separa la basura. Así que nos está ayudando Daniela con eso, con los residuos, con el depósito final de basura, nos está ayudando también con el parque ambiental, nos está ayudando con luces LED para hacer todo el cambio de energía de sodio a LED. Así que la ayuda que estamos recibiendo del Ministerio de Ambiente es tremenda.

–Recientemente también inauguraron junto a Walter Torchio el natatorio municipal, ¿no? Una obra muy requerida también por los vecinos.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Sí, porque es el primer objetivo. Nosotros fuimos a los Juegos Bonaerenses, y tenés que ver la cantidad de medallas que ganaron los chicos con discapacidad. Ellos tienen acá una pileta a la que van en el verano, pero gran parte del año ellos no pueden practicar. Aparte, tenemos que hablar de la rehabilitación. Así que el principal objetivo es para la discapacidad. Entonces, toda la mañana van a ir todos los chicos de discapacidad. Si Dios lo quiere, el año que viene, en los próximos Juegos, nos vamos a quedar con todas las medallas, porque ha sido un trabajo extraordinario el del área, y este año tuvimos un récord de medallas. Más allá de mirarlo por ese lado, lo importante es que los chicos fueron, muchos conocieron el mar, y ahora van a tener toda una pileta para practicar todo el año, lo mismo que la gente de Educación y adultos mayores. Y se complementa con la pileta que tenemos nosotros, un balneario muy grande, así que van a tener natación todo el año.

–Volviendo estrictamente a lo que es la campaña electoral, Daniel, me imagino que están yendo casa por casa, contándoles a los vecinos las propuestas, los avances que ha habido también durante su gestión y la de Walter Torchio. En este sentido ¿cómo es la recepción por parte de los vecinos?

Bueno, a nosotros nos fue muy bien. Para tener una idea, nosotros sacamos 19 puntos, la suma de Juntos por el Cambio (JxC). Estamos muy contentos por la elección PASO. Esperemos que se repita en la general. El vecino lo ha tomado muy bien, porque ve que hay mucha respuesta de la gestión. Estamos haciendo doscientas casas. En dos años generamos 432 soluciones habitacionales, o sea, terrenos, donde tenemos un plan de Esfuerzo Propio. El otro día entregamos 72 terrenos, lotes con los servicios, y la gente se construye su casa; y a su vez estamos haciendo doscientas casas con la provincia, que las vamos a poder terminar seguramente a fin de año, principios del año que viene. Son 200 soluciones habitacionales más. Bueno, la idea que tenemos es que en Casares no quede más una familia alquilando, una familia que críe a sus hijos alquilando una casa. Acá en Casares hay uno de los centros de acopio más grandes, hay empresas de acopio de cereales muy grandes, que trabajan con muchos empleados, incluso empleados que son de otros lugares, y vienen con su familia y alquilan vivienda. Bueno, ese tipo de alquiler va a quedar, pero no quiero que queden familias con vulnerabilidad que están alquilando y desarrollen toda su vida alquilando. No puede ser eso. Entonces, la idea es generar suelo urbano, para que no quede más una familia en condiciones de alquiler: todas tienen que tener su vivienda. Como dice el artículo 14 de la Constitución, ¿no?

–Y también en medio de un debate a nivel nacional por los alquileres, por las altas subas de los alquileres. Fundamental hoy en día tener la casa propia.

Bueno, no es una utopía. Para nosotros es un objetivo. Cuando planteamos tener el 100% de agua potable y cloacas, parecía una utopía y ya hace tres años que lo conseguimos. Fue la primera ciudad de la provincia de Buenos Aires en tener el 100% de agua potable y cloacas, y seguimos en esa dirección. No se amplía la planta urbana de Casares si no tiene los servicios de agua potable y cloacas. Y lo mismo vamos a hacer con esto: queremos llegar a que no haya gente alquilando.