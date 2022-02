Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Juan Arrizabalaga.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Juan Arrizabalaga

Este miércoles se realizó un cacerolazo de inquilinos en la ciudad de Tandil, ¿cómo está la situación de acceso a la vivienda?

No es excepción de Tandil, pero justamente en nuestra ciudad como otras ciudades intermedias, o con mucha dinámica urbana, turística, estudiantil, etc., se conjugan distintos factores que hacen lo mismo, una crisis del acceso a la vivienda, que tiene expresiones muy concretas, por un lado el desacople absoluto entre los valores de los inmuebles, ya con las últimas de evaluaciones de 2016-2017-2018 realmente está totalmente desacoplado, desde viviendas dolarizadas muy caras y de ingresos en pesos, que están por debajo de la canasta familiar.

MIRÁ TAMBIÉN San Pedro: Se presentó el llamado a licitación para la recuperación del muelle cabecera del Puerto

Las viviendas no son para que las compren los inquilinos, ahí hay un problema y es que no vamos a resolver el problema de la vivienda haciendo muchas viviendas privadas, porque el precio además no baja, sino que se sostiene o sube-

Click to enlarge A fallback.

Entonces primero tenemos un problema de la dinámica urbana y habitacional en el mercado privado de la vivienda, y segundo, que faltan políticas públicas, ni hablar a nivel municipal donde hemos pasado del 15% hace menos de 20 años, al 30% de inquilinos, y hemos descendido del 74% a menos del 60% de propietarios, y nunca se construyó tanto en la historia, así que evidentemente sucede que hay menos propietarios, más inquilinos y mayor concentración de la propiedad.

El mercado regulado genera encarecimiento de precios, y hoy lo que tenemos es que se le suma la vuelta a la presencialidad universitaria, un empuje muy fuerte al turismo en la pospandemia, y se conjugó con que para las renovaciones de contrato para los hogares de inquilinos de la ciudad, los precios se explotaron en la búsqueda de rentabilidad, que evidentemente no sostiene el bolsillo de los inquilinos, y se vuelcan al alquiler temporario turístico de manera informal, donde tienen una rentabilidad mucho mayor, de manera masiva se han volcado los departamentos a esa actividad, y si no, los dejan vacíos.

Sucede una especie de desalojo económico masivo de los inquilinos que no pueden renovar el contrato por el precio, porque les hacen renovaciones del 100 al 400%, que evidentemente es una especie de invitación a no renovar, o lo dejan vacío.

Del sector inmobiliario hay un verdadero golpe de mercado, están llamando desde el centro de martilleros a hacer sólo alquiler temporario turístico o para los estudiantes, de manera de sostener precios altos, pero es exclusivamente a los hogares inquilinos de la ciudad, entonces estamos en una verdadera crisis habitacional.

¿Existe regulación sobre los alquileres turísticos temporales?

No, de hecho yo hace un año y medio trabajé una propuesta bastante extensa y novedosa, porque es algo que está poco regulado en general en Argentina y en los municipios, fue con apoyo del sector turístico registrado, como hoteleros, cabañas, etc., que piden regulación porque hoy miles de plazas están en alquiler en negro turístico y la rentabilidad es muy alta, lo hacen a través de las plataformas como Airbnb o Booking, que manejan ya hoy el mercado turístico en Argentina, y lo hacen sin ningún tipo de regulación, tanto las plataformas como los oferentes.

Lamentablemente eso quita bienes de mercado y genera un achicamiento muy fuerte de la oferta, sobre todo en las zonas centrales de la ciudad que es donde más impacta, y genera una suma muy grande en los precios de los alquileres, eso da lugar a una crisis muy fuerte en el bolsillo de los inquilinos, ya no solo los sectores populares, el cuentapropismo, madres solteras etc., que ya tenían enormes dificultades para alquilar, sino que incluso hogares con dos salarios no están pudiendo renovar los contratos.

Entonces estamos en una situación muy grave, pedimos la regulación del alquiler temporario y tasa progresiva a la vivienda vacía porque hay una especulación muy fuerte a través del dólar blue la valoración de hecho que se va dando en el dólar genera que sea más conveniente dejar las viviendas vacías que poner en alquiler permanente.

Este es un grave problema del mercado inmobiliario, un Estado no puede hacer decenas de miles de casas de un día para el otro, entonces no podemos pensar en resolver el problema de la vivienda sin regular el mercado inmobiliario.

Y también tenemos el problema de las comisiones inmobiliarias que es un problema de la ley provincial que le cobran más al inquilino, de lo que debe, justo en el momento de la renovación de contrato que es cuando más necesita bolsillo el inquilino.

Tenemos una pulseada muy fuerte con él sector martillero y no a los contratos cortos, lo que busca el mercado inmobiliario es contratos de un año o menos, que genera saltos de precios muy grandes, porque la pata del león del negocio inmobiliario no está en los ajustes anuales, contrario a lo que dicen del discurso contra la Ley de Alquileres, sino las renovaciones de contrato, pero lo que quieren es llevar los contratos de 3 a 1 año, 10 meses o menos, donde el salto de precio de mínima 100% aumento cada un año, con una indexación semestral, lleva a una multiplicación de los precios, que no solo revienta la oferta porque con contratos más cortos es más difícil encontrar vivienda, sino que a su vez los precios se multiplican en muy poco tiempo.

Entonces estamos en una situación y una pulseada muy crítica, por la distribución de la riqueza y por el acceso a la ciudad, porque lo que está en juego no son las casas en sí, sino la casa común que es la ciudad.

En más de una oportunidad, usted señaló que el poder público municipal es cómplice de la usura inmobiliaria...

Sin duda. La potestad del desarrollo urbano, territorial y habitacional es del Estado municipal junto a los otros niveles del Estado, tenemos un plan de desarrollo territorial un plan estratégico del turismo, son los que ordena los usos, las regulaciones, las actividades económicas, pero el sector de la actividad rentística inmobiliario en Argentina, y este es un tabú, tiene privilegios por sobre otros, tiene un mercado de miles de millones en negro, en Tandil solamente más de 6.000 millones de pesos anuales en alquiler se transfieren de abajo hacia arriba, no regulamos el mercado inmobiliario, transferimos riqueza desde abajo hacia arriba y generamos una altísima inflación.

Es un problema que recién el gobierno nacional está comprendiendo, ni hablar del gobierno provincial, que es un problema para la economía y la inflación, negociar paritaria por debajo de la inflación cuándo anualmente va aumentar el alquiler entre el 100, 200 o 300% es no comprender el impacto de la inflación en el bolsillo los trabajadores que tiene la regulación del mercado inmobiliario.

Y los municipios, cuando el centro de martilleros dice que ahora la ciudad se va a ordenar en relación al alquiler turístico temporario en negro, más el alquiler solo para estudiantes, donde la idea de sostener precios muy altos porque los pagan entre 3 y 4 estudiantes al alquiler de $70000 u $80000, están gobernando la ciudad desde una oficina del sector inmobiliario.

El poder público debe intervenir porque el sector inmobiliario no lo votó nadie, ahí tenemos una concepción acerca de la gobernanza de las ciudades, y ni hablar de entender que a la ciudad la hacemos entre todos, porque al otro día para abrir un bar, un comercio, la guardia del hospital, una industria o los empleados municipales, son inquilinos, la ciudad se mueve de la mano de miles de inquilinos, y pareciera que los queremos expulsar, que nos queremos expulsar entre tandilenses, y ahí hay una discusión en torno al derecho de acceder a la ciudad que es un derecho colectivo y que hoy está en juego