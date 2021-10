Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Matías Porta.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Matías Porta.

-¿Qué evaluación hace de la gestión educativa en la ciudad?

MIRÁ TAMBIÉN Entrevista GLP: El intendente Harispe destacó el avance de obras en Lezama

El Consejo Escolar se dedica a la educación pública en todo el distrito del Partido de La Costa. Tenemos más de 60 servicios educativos y nos ocupamos y preocupamos por cuestiones de infraestructura, comedores y temas del personal auxiliar.

Click to enlarge A fallback.

La educación en el partido de La Costa no es ajena a lo que pasa en toda la provincia de Buenos Aires. Si bien tenemos un gran compromiso de toda la comunidad educativa y de los equipos docentes, directivos y auxiliares, la pandemia ha dejado una situación bastante extrema porque se perdió un año y medio de educación.

En ese sentido, si no fuera por los equipos docentes, por los equipos de auxiliares, por los equipos directivos, la educación hubiera sido pésima. El Estado estuvo muy ausente en lo que respecta a la asistencia y a la ayuda con herramientas y con materiales, no solo a los docentes sino también a los alumnos. Se ha generado una gran brecha digital. Lamentablemente no solo la provincia de Buenos Aires sino también la gestión política del intendente han estado a la altura de las circunstancias.

-Calificó como “denigrante” el presupuesto que la Provincia otorga a los comedores escolares. ¿Cuál es el monto que actualmente está destinando?

85 pesos por chico para el almuerzo y hace dos meses aumentó a 39,60 pesos el famoso desayuno y merienda. Ahí tenemos otro inconveniente. A mi punto de vista ese presupuesto no alcanza, porque ningún chico va a poder comer con 85 pesos, y mucho menos desayunar por 39,60. Esto lo he denunciado no solamente administrativamente en el Consejo Escolar sino que también lo he hecho en todas las redes sociales.

Hay escuelas donde no alcanzan los espacios físicos, porque en dos años tampoco se han preocupado en mejorar la infraestructura escolar. Muchas están usando el espacio del comedor como aula y mantener el protocolo de las distancias y las ventilaciones de los espacios.

Es un tema que hay que terminar de resolver, que no es solamente competencia del Consejo Escolar sino también de todos los actores que involucran a la educación, como a los inspectores, jefes distritales y a la gestión municipal, como a la Secretaría de Educación. Es algo que debemos solucionar entre todos para poder garantizar que el ciento por ciento de los chicos puedan asistir no solamente a las clases presenciales sino también a los comedores cuando los tengamos que abrir en breve. Ni en el Partido de La Costa, ni en General Lavalle, Madariaga y Dolores, han podido abrir, ni siquiera en Mar del Plata.

-¿Cómo evaluaría la gestión que llevó adelante la Secretaría de Educación durante este tiempo de pandemia?

La Secretaría acaba de cambiar. De hecho, creo que con esto te puedo responder la pregunta. Quien va a estar al frente es quien renunció al cargo de presidenta del Consejo Escolar, que responde políticamente al intendente Cristian Cardozo, Amancay López, referente de la agrupación política La Cámpora.

Se ve que muy bien no les fue porque en menos de dos años tuvieron que hacer un cambio de Gabinete, claramente, no estuvieron a la altura de las circunstancias.

Al renunciar esta persona al Consejo Escolar, nos ha dejado una crisis institucional que duró una semana porque recién al día de hoy pudimos hacer la asunción del nuevo consejero suplente, con la jura de rigor y la elección de los nuevos cargos para poder conformar un nuevo cuerpo y seguir trabajando para la educación.

Uno asume una responsabilidad y se hace cargo, otros asumen una responsabilidad y al año y medio se van, dejando problemas de infraestructura sin resolver, los comedores sin funcionar y un tendal de proveedores sin cobrar