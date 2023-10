Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231019 Diego Reyes

–Diego, obtuvo un muy buen acompañamiento por parte de los vecinos en las elecciones PASO. ¿Cómo está encarando este tramo final de la campaña a días de los comicios generales?

Bien, de la misma manera que en la campaña anterior. Hemos encarado la campaña en mucho diálogo con el vecino, todos los días recorriendo, en una casa con cinco, con siete, con diez, con cuarenta o con dos personas. Esa ha sido la forma de escuchar y del cara a cara y del boca en boca en lo que pensamos hacer el día que seamos gobierno.

Porque no tenemos un discurso electoral, sino que nuestra campaña se ha basado en contar cómo encararíamos y cómo seríamos el día de mañana gestionando un posible desempeño dentro de la gestión pública. Así que esa es la forma. Y nos ha pasado algo muy lindo: cuando uno les cuenta a los vecinos, vemos que hemos tenido un montón de militantes. Porque nos ha pasado que en una reunión con cinco o seis vecinos terminábamos de charlar con ellos y nos decían: “Bueno, me interesaría por ahí la semana que viene, si estás por tal localidad, armar una reunión en mi casa, porque quiero que te conozcan, que te escuchen, porque está bueno”, y así se iba haciendo un boca en boca. Y la verdad que eso nos dio resultado y nos gusta hacerlo, porque también a esa charla con el vecino uno lleva sus propuestas, pero también escucha cuál es la realidad que cada vecino está viviendo, y en base a eso uno planifica una posible gestión en un futuro. Así que seguimos de la misma manera.

–En este sentido, en base a los diálogos que mantiene con los vecinos, ¿qué le gustaría cambiar en Puan?

Mirá, la gente habla de orden. Y parece muy poco, pero cuando hablamos detenidamente con los vecinos y ellos nos comentan los problemas que viven en el día a día, vemos que con orden se soluciona el 90%. Desde la recolección de los residuos hasta el bache que tienen en la puerta de la casa, o cuando se le inunda una calle, o los caminos rurales, o el problema con el agua o los basureros, todo es orden. En un Estado ordenado, en donde los recursos son canalizados responsablemente y con profesionalismo, muchas de esas cuestiones se resuelven, con orden y con trabajo. Después, cada cuestión tiene su particularidad de cómo resolverla, pero creo que lo que une a todos esos objetivos para que se cumplan es el orden de parte del Estado.

–Si bien tiene usted altas chances de llegar al gobierno, aún falta la elección del día domingo. ¿Pudo mantener algún tipo de reunión o contacto con el actual intendente, Facundo Castelli, con quien compitió en la interna del espacio?

No. La realidad es que no hay ninguna cuestión personal, pero estamos encarando la campaña de manera separada. Lo que sí digo es que con Facundo, si el día 22 tenemos el acompañamiento de la gente y somos gobierno el día 23, la primera persona con la que me voy a poner en contacto va a ser él, por una cuestión de hacer una transición. Y estoy seguro de que Facundo va a estar a disposición, porque a los dos nos interesa el bienestar de los vecinos de Puan. Él tiene una forma de ver la política y la gestión, la cual por ahí la gente no ha acompañado, pero él es muy respetuoso y seguramente se pondrá a disposición para brindar la información que nosotros necesitemos para hacer un relevamiento y comenzar a tomar las decisiones que consideremos a partir del día 11 de diciembre.

–¿Y están trabajando también en conjunto con el radicalismo del partido de Puan en esta campaña?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Sí. Hay muchísimo radicalismo trabajando con nosotros. Hay que dividir, por ahí, lo que es la dirigencia radical, el sello radical. Acá los dirigentes del radicalismo tienen un acuerdo con un frente vecinal que se ha hecho hace mucho tiempo, y han preferido mantener ese acuerdo con el frente vecinal local que no adhiere a Juntos. Por eso en su momento nosotros convocamos y quisimos trabajar en conjunto con el radicalismo, y ellos nos dijeron que también tienen un acuerdo con el frente, a lo que nosotros respondimos que el frente no formaba parte del acuerdo que había en provincia en Juntos, no había adherido a Juntos. Pero una cosa es el radicalismo, el dirigente radical, y otra son los miles y miles de adherentes y de votantes radicales, que hace muchísimo tiempo que vienen trabajando con nosotros, porque por ahí no se han visto reflejados en esta gestión de Facundo. Así que hay muchísimo radical trabajando con nosotros hace muchísimo tiempo, y hoy en día más aun, porque ha habido cosas en que no se han sentido representados.

Pero yo siempre digo que yo soy candidato de Juntos. Juntos lo componen el radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica, el Peronismo Federal, así que trabajo con todos los espacios. El radicalismo en sí, después de esta elección, tendrá que resolver sus cuestiones, porque, ya te digo, hay mucho votante radical que no se ha visto reflejado en su momento con la gestión de Facundo y mucho menos con ciertas actitudes que ha habido ahora en campaña. Pero bueno, eso será después de las elecciones, una cuestión partidaria. Yo soy muy respetuoso de todos los partidos. Cada partido tiene que resolver sus cuestiones internas. Creo que por un lado va lo partidario y por otro lado va la gestión.

–¿Cómo ve el escenario político a nivel nacional?

Yo creo que está dividido en tres tercios, muy, muy parejo. Creo que Patricia (Bullrich) tiene las mayores chances, porque creo que, como equipo de gobierno y por todo el respaldo que tiene con la cantidad de legisladores y gobernadores, la gente va a valorar esas cuestiones para realmente comenzar con un cambio. Creo que el espacio de (Javier) Milei fue una especie de castigo; que el votante en una PASO, en donde sabe que no es en definitiva quien lo va a gobernar, trata de dar mensajes, y fue un mensaje de que está cansado de más, pero yo no sé si ese votante de Milei en una PASO se va a repetir en una general. Yo creo que en una general el ciudadano argentino va a volcarse más a una fuerza con más estructura y más seria, y que ha demostrado que con aciertos y con errores ha podido llevar un gobierno adelante.

Y después, creo que lo de (Sergio) Massa no es una alternativa. Digo, es respetable, pero un ministro de Economía que ha devaluado nuestra moneda lo que la ha devaluado, que no puede detener la inflación, que sigue emitiendo para incrementar el gasto público para hacer política, creo que no es una alternativa para los argentinos.

Así que considero que Patricia va a levantar mucho, va a hacer una muy buena elección, que mínimamente va a entrar al ballotage y que va a ser la próxima presidente de todos los argentinos.

–Por último, y retornando al pago chico, a Puan, ¿qué mensaje les deja a los vecinos para que depositen este domingo su voto de confianza en Juntos por el Cambio?

El mensaje es el que damos siempre: que no es Diego Reyes solamente, que atrás de Diego Reyes hay un gran equipo de vecinos que se han involucrado y que han incursionado en política porque hay una seria convicción. Y que sabemos que se pueden hacer las cosas distinto, que va a llevar mucho trabajo, pero que entre todos vamos a sacar nuestro hermoso distrito adelante, y que vamos a estar como nos merecemos en el futuro.