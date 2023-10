Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231031 Guillermo Britos

–La ciudad cumplió 169 años este fin de semana. ¿Cómo encuentra este nuevo aniversario a Chivilcoy?

Chivilcoy cumplió 169 años el día de las elecciones; nuestro aniversario es el 22 de octubre. Por cuestiones lógicas, tuvimos que trasladarlo, porque, por supuesto, no se puede festejar un aniversario ese día, que están prohibidas las reuniones públicas y demás hasta las 22 horas. Lo hicimos este fin de semana; hicimos el acto oficial el martes 24, porque el lunes llovió, y la fiesta, que es lo que hacemos siempre en la noche del 21 para llegar al 22 y cantar el feliz cumpleaños, la tuvimos que hacer ahora, el sábado último. La verdad que hubo muchísima gente. Fueron colmadas las cuatro manzanas de la plaza principal, con la feria de microemprendedores que siempre nos acompañan todos los eventos y que estuvieron también acompañándonos, y después todos los artistas locales. Nosotros tenemos una premisa que es que todas las fiestas públicas las hacemos con artistas locales. Así que hubo artistas de tango, de folclore, de cumbia, de música popular, grupos de danzas también, que estuvieron deleitándonos con sus espectáculos, con un acompañamiento importantísimo de la gente.

–Usted será por cuatro años más intendente de Chivilcoy; así lo ha decidido la comunidad. Y en este sentido también es un hecho histórico para usted, porque es el primer intendente en alcanzar tres mandatos consecutivos.

Sí, la verdad que muy contento, honrado con este tercer mandato que me han dado por primera vez en la historia, como bien decís vos. Es la primera vez que hay un intendente que es reelecto tres veces, en mi caso, de manera consecutiva. Algo que, salvo que se reforme la ley, ya no va a ser posible, porque ahora son dos mandatos el límite, así que, si no se vuelve a reformar la ley, nunca más va a poder haber un intendente que se reelija tres veces seguidas.

Así que, bueno, más que nunca, comprometido a trabajar por los vecinos de Chivilcoy. Porque realmente los vecinos de Chivilcoy me han dado una tremenda alegría y una tremenda satisfacción al reelegirnos. Porque eso es un gran apoyo a nuestra gestión. Cuando te eligen por primera vez, la gente no sabe cómo vas a gobernar; cuando te reeligen, ya te dieron un espaldarazo y dijeron: “Estamos satisfechos con tu gestión”. Y ya que te reelijan por segunda vez creo que es algo que, además de ser histórico, nos obliga a seguir trabajando. Eso habla de que la gente tiene una visión positiva de nuestra gestión. Cuando se habla de encuestas y se habla de qué porcentaje ratifica o qué porcentaje ve positivamente la gestión, en Chivilcoy, cada vez que se hace una encuesta de ese tipo, más del 60% de los habitantes valora positivamente nuestra gestión, por más que después termine votando a otro candidato, porque acá se atomizó el voto entre cinco listas. Acá el ex intendente Ariel Franetovich, que era del espacio de (Florencio) Randazzo, fue candidato, y eso hizo que sacara 15 puntos, algo que no ocurrió con Randazzo en otros lugares.

También estaban las listas de Juntos por el Cambio (JxC) y de La Libertad Avanza (LLA), que no alcanzaron a ingresar ningún concejal; anduvieron cerca de los ocho puntos los dos. Y se polarizó la elección entre nuestra lista de Primero Chivilcoy la candidata de La Cámpora, que le terminamos ganando por siete puntos, pero fuimos los más elegidos por los vecinos.

–¿Cómo imagina los próximos cuatro años el trabajo con la oposición local?

Mirá, acá en Chivilcoy ganó a nivel nacional Sergio Massa y a nivel provincial Axel Kicillof. Vos sabés que yo vengo del Frente Renovador; yo con Massa tengo la mejor relación personal, si bien yo no estuve de acuerdo con su pase al kirchnerismo y él lo sabe. Y también, como vos sabés, yo he sido elegido en su momento para ser candidato a gobernador por Javier Milei. Así que estoy convencido de que, con cualquiera de los dos candidatos a presidente que gane, voy a gobernar, voy a seguir gestionando por los vecinos de Chivilcoy.

Ahora me toca a mí devolverles con gestión, con obras, con servicios, a los vecinos de Chivilcoy este extraordinario apoyo que me han dado. Esta ratificación de nuestra gestión la tenemos que devolver con trabajo. Así que estoy más que convencido de que vamos a tener una gestión con mucho trabajo, con muchas obras, trabajando en conjunto.

Yo valoro lo que dice Massa de hacerlo con un gobierno de unidad. Y acá propuse lo mismo: el día de la elección yo propuse que todos los que tienen buena voluntad y quieren trabajar por Chivilcoy se sumen a trabajar. Yo ya no tengo reelección, o sea que éste va a ser mi último mandato. Así que bienvenidos todos los dirigentes, sean del espacio que sean, que quieran trabajar por Chivilcoy y que quieran que Chivilcoy y sus localidades rurales crezcan. Ojalá que en esta gestión se pueda lograr. Hasta ahora no se pudo. Ni en la primera gestión, con (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal, ni en la segunda con (Alberto) Fernández y Kicillof, se pudo trabajar en conjunto con el resto. Esperemos que esta vez se pueda.

–¿Y de cara al ballotage ha definido su voto, Guillermo?

Mi voto personal sí. Pero yo soy un convencido de que a la gente nadie la lleva de las pestañas ni le indica qué tiene que votar. A mí me votó muchísima gente con Patricia Bullrich, me votó muchísima gente con Milei y me votó muchísima gente con Massa. Porque Massa acá sacó 42 puntos y la candidata local sacó 30, o sea que hubo 12 puntos de corte que en su gran mayoría se fueron a mi boleta. Así que yo les doy, por supuesto, a todos mis votantes (que no hace falta que se la dé, porque ya la tienen) la libertad de elegir a quien quieran. Y sí, yo ya tengo definido mi voto, pero me parece que, por este contexto que te decía antes, de que hay mucha gente que me votó con Massa y mucha gente que me votó con Milei, no corresponde faltar al respeto a los votantes y decir a quién vota cada uno. Porque mi voto es uno: vale lo mismo que cualquier otro voto.

–Pero ¿a usted le parece que podría gobernar en las mismas condiciones, ya sea con Massa o con Milei?

Yo sí. Yo no tendría ningún problema en gobernar con cualquiera de los dos. Creo que para el país hay diferencias, pero eso lo dirá la mayoría de la gente, como siempre. Cuando el pueblo vota, se expresa, y lo que el pueblo decide es lo que hay que aceptar. Es lo que tenemos que hacer todos los dirigentes. Y el que se cree que puede conducir a su votante para que vote a alguien, está totalmente equivocado; no ha entendido lo que es la política. Un día nos dan apoyo a nosotros, pero eso no quiere decir que después le podamos indicar qué es lo que tiene que hacer con respecto a otras elecciones.