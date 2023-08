Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230822 Héctor Gay

–¿Qué análisis puede hacer de la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en la ciudad, que ganó Nidia Moirano y que la llevará como candidata a la intendencia en las próximas elecciones generales? ¿Qué balance hace de los números, de los datos que arrojaron las urnas?

Bueno, en principio, satisfecho porque fue una interna muy tranquila, en donde se fijaron pautas. Los dos precandidatos eran Nidia Moirano y Andrés De Leo, respondiendo a (Patricia) Bullrich y (Horacio Rodrí­guez) Larreta respectivamente. Los dos son senadores en la provincia de Buenos Aires desde hace dos períodos, en conjunto, con lo cual tienen una buena relación, y eso se traslantó en una interna en la que hubo bastante paridad. Terminó imponiéndose Nidia Moiran, pero a partir de ahí estamos trabajando para tratar de fidelizar esos votos y que no se escapen de cara a una elección que es más difícil de lo que se presuponía, a partir de este hecho que se da en muchos lugares, de que ya no es una elección de dos candidatos, sino que es una elección de tres. Y esto pasó muy concretamente en Bahía, como en gran parte de la provincia y del país. Nosotros venimos de una elección ejecutiva en 2019 donde, entre nuestra candidatura y la de Federico Susbielles, el candidato del Frente de Todos (FdT) en ese momento, tuvimos el 92% de los votos. Y hoy nos encontramos en una elección de casi tres tercios en la que los dos candidatos de Juntos tienen el 33, 34% de los votos, los tres candidatos de Unión por la Patria (UxP) están en el 28 y el candidato libertario en el 26. Con lo cual está todo abierto para la elección de octubre. Hay un porcentaje este importante de gente que no fue a votar, también, como se vio en otros lugares. De hecho, esta es la elección con menos participación en los cuarenta años de la democracia, desde el ’83 hasta ahora. Y nosotros entendemos que una de las posibilidades de ampliar el caudal de votos está ahí, en la gente que no fue a votar.

–¿Y a qué se debe, a su criterio, este escenario de tres tercios, que se dio no solamente en Bahía Blanca, sino también a nivel nacional?

Bueno, claramente, a que irrumpió un jugador que no estaba hasta ahora en esas ligas. Estoy hablando de Javier Milei. Y casi exclusivamente de él, porque, en el caso de Bahía Blanca, el candidato a intendente, Oscar Liberman, es alguien que no estaba en la política, que es economista, como Milei, y que prácticamente se instaló entre los precandidatos sobre el cierre mismo de las listas, allá por junio. Es decir que tuvo apenas dos meses de instalación, pero con mucha menos presencia en la ciudad en cuanto a cartelería, en cuanto a medios y demás, que los precandidatos de los otros espacios.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y sin embargo, individualmente fue el candidato más votado. Con lo cual es un escenario muy distinto del que teníamos en los últimos años, y se debe casi con exclusividad a la magnífica elección que Javier Milei hizo en toda en todo el país.

–Héctor, usted, como uno de los principales armadores de JxC de la sexta sección, ¿está conforme con la elección que hizo el espacio, justamente, en la sección electoral?

Vuelvo a lo mismo: nosotros veníamos de elecciones mejores, porque polarizábamos con el peronismo, y en la sexta sección electoral, desde hace mucho tiempo, sobre todo desde el 2015 hasta aquí, siempre las victorias fueron para el espacio de JxC. Entonces, si bien se se ganó la mayoría de los distritos, es una elección distinta porque nosotros veníamos de una historia en la que no había internas, sobre todo las ejecutivas. Tuvimos una interna después de la aparición de Facundo Manes en 2021, pero ahora es la primera ejecutiva. Hay distritos en los que teníamos cuatro listas, dos que respondían a Larreta y dos que respondían a Bullrich, con lo cual la suma de todo eso nos dio buenos resultados en la sexta, pero bueno, ahora hay que fidelizar ese voto y que sigan votando al candidato que ganó en las PASO. Vos sabés bien que a veces, sobre todo en los lugares más chicos, quedan algunos enconos de esas internas, que después es difícil cerrar.

–Héctor, por último, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Bahía Blanca?

En principio, que se evalúe bien, sobre todo en los gobiernos locales. Que se evalúen bien los votos, porque uno entiende la bronca de la gente, entiende las ganas de votar al antisistema, pero después se vienen por delante cuatro años. A veces, cuando se elige, se eligen candidatos que no tienen estructura, que no tienen respaldo, y que incluso ni siquiera tienen equipo. Entonces, me parece que eso hay que evaluarlo, por lo menos. Después, cada uno decide cómo vota. Pero lo que vemos en esta elección es que hay mucho voto bronca. Que, por supuesto, está justificado, porque evidentemente esto es resultado de que la política tradicional no ha respondido a las inquietudes de la gente, y esto no es un fenómeno solo argentino, ha pasado en Chile, ha pasado en Perú, ha pasado en Italia últimamente, y también se está dando en la Argentina.

Simplemente, el mensaje es: el voto en las PASO es uno, y está bien; el voto de octubre es el definitivo. Y me parece que lo único que uno puede decirles, como les dije a los amigos o a la familia, es: reflexionemos sobre qué es mejor para la Argentina que viene.