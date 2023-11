Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231121 Daniel Stadnik

–¿Por qué considera que Javier Milei triunfó este domingo en las urnas?

Es muy pronto para hacer algún análisis, pero hoy, lamentablemente, estamos transitando una situación del 40% de pobreza, una gran inflación, y a pesar de ser (Sergio Massa) una persona en la que nosotros teníamos mucha fe puesta, consideramos que es un estadista, un candidato que se merecía cuatro años de gobernabilidad y gobierno, a pesar de todo eso era el ministro de Economía. Y creo que eso fue muy fuerte y no pudimos separar su accionar como ministro de Economía de este gobierno. Por más que expliquemos la pandemia, el endeudamiento anterior, es todo muy difícil. La gente quería soluciones ya. Y por el otro lado había un espacio que proponía un montón de cosas, como la eliminación de la casta política y terminar con un montón de cosas que en principio son cosas muy atractivas para un segmento importante de la sociedad. Y bueno, la cautivó. Supo llegar a la gente. Y hoy nosotros tenemos que respetar esta voluntad popular que se expresó. Ya habrá tiempo para hacer todos los análisis, pero ahora, rápidamente, no encuentro otra explicación que esa.

–La gente votó con el bolsillo mayoritariamente por Javier Milei, ¿no, Daniel?

Sí. Acá pusimos todo. Tratamos de explicar por qué había inflación, por qué el endeudamiento, las cosas que había pasado este gobierno de Alberto Fernández, cómo había tomado Sergio el Ministerio de Economía y el programa que tenía Sergio para bajar la inflación y que Argentina empezara a crecer. Pero, bueno, era muy difícil para la gente despegarlo de este gobierno, ¿no?

MIRÁ TAMBIÉN Ianantuony anunció la creación de la Escuela Artística N°1 en Miramar

–Daniel, usted tendrá cuatro años al frente del municipio con el presidente que será Javier Milei. ¿Cómo imagina que serán estos próximos cuatro años de su gestión?

Bueno, yo lo que estoy tratando de ver es cómo va a ser la gestión de la provincia de Buenos Aires. Porque los municipios, no sólo Carlos Casares sino todos los municipios, tenemos una gran dependencia. Como todos sabemos, los municipios somos autárquicos, no somos autónomos; dependemos de una Constitución provincial y de un financiamiento de Provincia a través de una comparticipación provincial que tenemos. Así que nuestra relación, más que con Nación, va a ser con Provincia. Y estamos mirando cómo va a ser la relación Provincia/Nación, porque es un poco inédita esta situación de un Estado nacional de una facción política y otro Estado provincial de distinto color político. Creo que esto no sucedió nunca, o si sucedió, no sé, creo que con Ruckauf. Ahora es muy notable, y vamos a ver cómo funcionan esos acuerdos entre Nación y Provincia, porque de ahí van a depender todos los municipios.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Usted siempre señala la importancia que tiene la obra pública en Carlos Casares, gracias, principalmente, al Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Ustedes han podido

coordinar junto a Provincia...

Sí, con Nación y con Provincia. También tenemos obras de Nación, pero con Provincia sobre todo. Nosotros venimos trabajando muy bien con Nación y con Provincia. Nosotros en el periodo de (Mauricio) Macri no tuvimos una sola ayuda de obra pública en esos cuatro años. Ahora sí, en estos cuatro años de Fernández tuvimos muchas obras de Nación también. Por supuesto, la mayor cantidad de obras viene de Provincia, y la ayuda generalmente viene de la provincia de Buenos Aires.

Así que bueno, vamos a estar acá. Nosotros somos peronistas y, por supuesto, deseamos que este gobierno nacional, al que de hecho ya felicito como intendente por el triunfo, que ojalá Dios lo ilumine y haga un buen gobierno, porque si le va bien al gobierno, le va bien al país, y si le va bien al país, nos va bien a todos. Pero bueno, nosotros somos peronistas. Nos van a encontrar siempre defendiendo la salud pública, la educación pública, la obra pública, memoria, verdad, justicia, y vamos a tratar de defender que se baje la pobreza. Y mientras se baja la pobreza y se baja la inflación, que se haga manteniendo una justicia social. Que no se eliminen los programas, los planes que hay de contención social. Ahí nos van a encontrar, porque vamos a ser a partir del 11 de diciembre la fuerza opositora dentro de esta democracia. Ahí estaremos todos los intendentes de Unión por la Patria.

–No dijo nada nuevo Javier Milei hoy en las declaraciones que brindó a la prensa en cuanto a su deseo de privatizar YPF; lo mismo con los medios públicos. ¿Qué reflexión hace al respecto, intendente?

Bueno, escuché también que va a seguir con la educación pública, con la salud pública. Eso, la verdad, me pone contento. La privatización de YPF es algo que ya no me gusta. Vaca Muerta no lo va a poder privatizar porque depende de las provincias, pero, a través de la comercialización de hidrocarburos con YPF, tanto el gas como el petróleo, Argentina va a tener una gran posibilidad de ingresos de divisas en dólares. Si se explota bien YPF, si se cuida, si se sigue invirtiendo en transporte, sobre todo de gas natural, si se hacen las obras que hay que hacer para exportar gas, ahí yo creo que el gobierno entrante va a tener una gran posibilidad de ingresos de dólares, que es el plan que tenía Sergio. Espero que lo continúe y espero que YPF siga siendo, por lo menos en un gran porcentaje, del Estado nacional, porque no hay ningún país en el mundo que privatice sus petroleras. Todos cuidan sus petroleras, todos los países. Y sería una locura vender YPF. Nos costó mucho recuperarla. Hoy YPF no es deficitaria; al contrario. Y no sé por qué privatizarla. Yo creo que ahí va a encontrar al peronismo. Yo como intendente lo digo: por supuesto, no estoy a favor. Y seguramente todos mis compañeros y todos mis pares seguramente se van a encontrar en la vereda de enfrente de la privatización.