20230725 Víctor Aiola

–En términos electorales, usted ya ha anunciado prácticamente hace un mes y medio que no participará en la elección como precandidato a intendente de la ciudad de Chacabuco, pero sí participará como precandidato a diputado provincial por la cuarta sección electoral. En este sentido, ¿qué expectativas tiene sobre este nuevo desafío en su carrera política?

Lo decidí después de analizarlo mucho. Yo creo en la alternancia política y creo que eso genera más democracia. Y también que hay que dar lugar a jóvenes que vienen trabajando en el equipo; que asuman nuevas responsabilidades y liderazgos. Creo que en la Argentina hay una grave crisis de transición o transmisión de los liderazgos y hay que tratar de que los jóvenes que se preparan, que trabajan mucho, que son responsables, puedan ocupar cargos de poder. Por eso hoy Alejo Pérez es el precandidato a intendente en Chacabuco por el espacio de Juntos, y yo tomé la decisión de sí acompañarlo en la lista como precandidato a diputado provincial. Que no es una tarea ejecutiva, pero es un lugar donde también se pueden hacer muchas cosas por los vecinos, no solamente de Chacabuco, sino por los bonaerenses, ¿no?

–Usted mencionaba la figura de Alejo Pérez como su posible sucesor en la ciudad. Más allá de esta necesidad de un recambio generacional ¿por qué ha decidido apostar a Alejo?

Alejo es un joven empresario que se incorporó a la política en plena pandemia y me acompañó a mí en ese momento difícil que vivimos todos los argentinos, durante la pandemia, como secretario de gobierno, tomando decisiones continuamente, gestionando en momentos muy difíciles, y demostró templanza, esfuerzo, compromiso para con los vecinos. Y cuando uno ve que alguien tiene mucho compromiso y esfuerzo y en momentos difíciles sabe cómo manejarse... bueno, me parece que él tenía que tener la oportunidad, ¿no? Y así fue.

–Volviendo a su postulación como precandidato a diputado provincial, en cuanto a las problemáticas en las que va a centrar su trabajo en caso de acceder a una banca, me imagino que ya tiene algunas en mente. ¿Cuáles son aquellas necesidades o ejes de trabajo urgentes por resolver en la sección electoral?

Bueno, desde la Legislatura una de las cosas que hay que trabajar conjuntamente con el Ejecutivo es el tema de la formación médica. Es algo que padecemos todos los intendentes: la falta de médicos en especialidades básicas. Eso tiene que ver con políticas públicas desde el gobierno provincial que estimulen a los médicos recién recibidos a hacer la residencia en ese tipo de especialidades. Eso es algo que a mí me preocupa, igual que la situación de IOMA o la situación de las derivaciones entre los hospitales provinciales. Ahí hay que trabajar mucho y hay que estar muy atento. Yo soy médico pediatra y el tema de la salud es un carril por el cual voy a transitar en mi paso por la Legislatura seguramente.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Usted también hace mucho hincapié en la autonomía municipal. ¿Este es un tema que posiblemente aborde en caso de llegar a la Legislatura?

Sí, seguramente sí. Es un reclamo de los intendentes radicales desde hace mucho tiempo, y durante la pandemia nos dimos cuenta de que la autonomía, más que un concepto, es una necesidad es una necesidad real. Porque nosotros los intendentes somos los que mejor conocemos el territorio y lo que les pasa a nuestros vecinos. En la pandemia teníamos que estar esperando medidas que tomaba un gobierno provincial que estaba alejado de los vecinos y de la gente. Entonces, a veces se da esa contradicción de no poder tener la autonomía necesaria para tomar nuestras propias decisiones. Por ejemplo, cuando no había ningún caso teníamos las escuelas cerradas acá en Chacabuco. Que era una decisión del gobierno provincial y nacional y no nuestra. Yo pienso que la pandemia puso en valor la necesidad de la autonomía municipal. Y en eso hay que trabajar, porque muchos intendentes piden y están trabajando por la autonomía. Igual nuestro precandidato a gobernador, (Diego) Santilli, dice que hay que darles más autonomía a los gobiernos municipales. Por ejemplo, cuando habla de los fondos de la educación de la provincia de Buenos Aires, hay algo que lo manejamos nosotros por Fondo Educativo, pero después hay un montón de dinero que lo manejan desde el Ministerio de Educación de la provincia. Ahora, ¿qué mejor que el intendente y su equipo de trabajo para manejar esos fondos, para trabajarlos en el territorio? Eso aceleraría las cosas, se pondrían como un primer lugar las prioridades y las necesidades. Entonces me parece que estamos en ese camino: darles más autonomía a los municipios.

–Axel Kicillof, con respecto a autonomía municipal, algunas oportunidades se ha manifestado a favor. De hecho, en el inicio de las sesiones legislativas este año, ha manifestado su intención de discutir el tema. Sin embargo, no avanzó esta discusión. ¿Por qué cree que esto es así, Víctor?

Mirá, éste es un gobierno presidencialista y las formas del gobierno también a nivel provincial son muy centralizadas en el poder del gobernador. Y ceder, diríamos, autoridad a los municipios termina en ceder una parte del poder. Supongo que debe ser por eso, porque de otra manera no se entiende, ¿no? Porque con la autonomía a un municipio también le tenés que dar fondos, facultades, un montón de cosas más. Y hoy las maneja el gobernador con su equipo. Este gobernador y todos los gobernadores anteriores que estuvieron también, ¿no? No solamente este gobernador. Entonces, para mí, tiene que ver seguramente con una cuestión de cómo siente el gobernador que esté ejerciendo el cargo en el momento ceder parte de su poder a nivel territorial, incluso a territorios que no gobiernan.

Me parece que pasa por ahí. Más por una cuestión política y de ejercicio del poder que por otra cosa.