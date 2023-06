Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230627 Alejandro Federico

–Alejandro, ha decidido presentarse a un nuevo mandato en el distrito, el tercero. ¿Qué lo motivó a tomar esta decisión?

Bueno, primero, las ganas por seguir generando mejoras para el lugar donde uno vive, ¿no? Yo lo veo desde ese lugar. Para eso hay un camino dentro de la política y hay cargos para cubrir y actividades para hacer. Y la política me ha permitido participar para llegar a hacer esto. Y también es cierto que fue un acuerdo con los que integran el equipo, con los que trabajan día a día conmigo, que vieron en esta tercera y última oportunidad la posibilidad de continuar haciendo por nuestra ciudad, dentro del espacio político al cual pertenezco. También es cierto que tuvimos que pasar dos años de pandemia que medio nos paralizó; entonces quedaron cosas pendientes. Y bueno, acá estamos, en esta nueva oportunidad.

Ya insisto, también es cierto, porque la ley me lo permite. O sea, si no hubiera existido este cambio en la ley, no me hubiera podido presentar. Hubo otros que con la ley vigente renunciaron a terminar el segundo período y eso los habilitaba, haciendo una pequeña trampa a lo que la ley decía (por errores que la ley tenía, también es cierto), a acceder a dos períodos consecutivos más, porque es como que arrancan de cero, ¿no? Pero no fue mi caso. Y dentro, insisto, del equipo que yo conformo, acepté esta propuesta, más allá de la iniciativa propia, también por el acompañamiento de ellos. Y dentro de Juntos por el Cambio (JxC), y en este caso, acompañando la línea de Patricia Bullrich, ahora que está todo determinado y todo definido, vamos a ir acompañando a su propuesta política.

–Y a nivel provincial, acompañando también a Miguel Fernández, a quien usted conoce muy bien, presidente del Foro de Intendentes del Radicalismo. ¿Lo sorprendió esta propuesta? Se venía ya hablando de la posibilidad de que Miguel fuera el precandidato a vicegobernador. Me imagino que es una satisfacción enorme para usted, como referente también de la UCR.

Por supuesto. La verdad que tengo el mejor de los conceptos de Miguel. Ha hecho una excelente intendencia municipal, los dos períodos que le tocó. También un excelente trabajo como presidente del Foro. Pero, más allá de la figura de él, lo importante acá es reconocer a un intendente del interior de la provincia para ocupar un cargo tan importante como ese. Me parece que completa la fórmula perfecta. O sea, son dos intendentes, en este caso con (Néstor) Grindetti, que pertenece a un municipio tan complicado, dentro del ámbito de lo que es la cercanía a lo que es el Gran Buenos Aires, como Lanús. Que el interior esté representado por Miguel me parece que es la fórmula perfecta. Es llevar lo que el ciudadano de la provincia de Buenos Aires necesita, en cargos tan importantes como esos. Así que me llena de orgullo que la UCR esté representada, en este caso, por Miguel.

–Y en términos nacionales ¿qué balance hace de la apuesta que está realizando la Unión Cívica Radical de cara a estas PASO? Pienso en Maximiliano Abad, precandidato al Senado de la Nación, o el mismo Gustavo Posse, en la fórmula que compite con la de Néstor Grindetti, como precandidato a vicegobernador. Hay una apuesta muy fuerte del radicalismo bonaerense.

Así es. El radicalismo de la provincia de Buenos Aires, ya desde el año ’21, tiene otra imagen. Aquella elección que permitió que (Facundo) Manes nos representara y que

hiciera una tan buena elección, de la mano también de la conducción política partidaria que tiene Maxi. Bueno, estamos parados desde otro lado, ya es otra la imagen que el radicalismo tiene. Todavía, tal vez, sin ocupar los lugares preponderantes, pero con la certeza de que estamos formando un buen equipo, que estamos llegando y que vamos a llegar al electorado con una buena propuesta, con buena gente, con buenas tareas individuales que se han ido pergeñando durante todo este período para llegar a estas propuestas, tanto en un caso como en el otro.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Siempre pensando en un radicalismo fuerte, para trabajar en conjunto y ser un gobierno de coalición con todas las letras, no un simple acompañante electoral en una fórmula. También con la presencia de Gustavo Posse, otro intendente radical. Y a trabajar y a competir dentro del marco de lo que las PASO indican, y después acompañar al que gane y el que pierda que entienda que esto es así, y como ha pasado siempre, después de las PASO, hay una sola fórmula para que JxC vuelva a ser gobierno.

–¿Y por qué ha decidido acompañar en las PASO a Patricia Bullrich, intendente?

Mirá, entiendo que tiene una forma que en este momento nos parece a nosotros que es más necesaria. Tiene la experiencia de haber estado en el gobierno y haber hecho las cosas bien, no así desde lo ejecutivo, comparándolo con Horacio. No es lo mismo conducir una comuna inmensa, como es la de la Ciudad de Buenos Aires, que un Ministerio de Seguridad, pero entiendo que su capacidad, su forma de ser, son las que encajan perfectamente para este momento en el que hay que tomar decisiones a lo mejor más firmes, decisiones más pensadas, teniendo en cuenta de dónde venimos y qué es lo que nos deja el gobierno que ya se está yendo.

Y encima, si a eso se le suma una vicepresidencia como la de (Luis) Petri, que también tiene similares características, desde cómo ve la actividad política y qué es lo que ha demostrado, estando en la Legislatura en este caso, me parece que también forma parte de un equipo perfecto para este difícil momento.

Y ahí estamos acompañando. El interior de la provincia, a mi criterio, se está viendo muy identificado con ella y con esta propuesta. Así que ahí estamos acompañando, convencidos de que es la mejor alternativa, siempre dentro de lo que es JxC.

–¿Piensa que estamos sobre el final del ciclo del kirchnerismo?

Mirá, eso nunca se sabe. Algunos interpretan de que a la vicepresidenta se le ha torcido el brazo; yo íntimamente creo que se lo ha dejado torcer, para volver, seguramente, de acá a dos años, o de acá a cuatro, con esta jugada que es la de permitir que el peronismo tradicional siga pasando por elecciones sin tener buenos resultados y apareciendo ella como la hacedora de lo que es esa renovación peronista, de la mano de candidatos que hoy no lo son o que lo fueron por pocos días. Tal vez nos encontremos con alguna situación de esas características más adelante.

Pero de todas maneras cada vez noto que le está costando más que la gente crea esa posición. Ella es parte de este gobierno, ella es parte del problema que nos dejan, La Cámpora sigue existiendo como tal, aunque no sea en lugares preponderantes, pero sigue existiendo. Máximo está, De Pedro está. Las composiciones en los distritos siguen siendo parte de esa Cámpora, por más que ella quiera vender algo distinto y por más que quiera, como creo que puede pasar, promover la caída de más figuras del peronismo para otra vez volver de acá un tiempo en la persona que quiera hacer renacer a ese partido dentro de lo que va a ser el próximo kirchnerismo.