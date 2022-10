-Le consulto por lo que fue el encuentro del Partido Justicialista bonaerense en la jornada de ayer en el que usted participó. ¿Cuáles fueron las principales definiciones?

Tuvo un buen número de concurrencia. Casi de 100 puntos. Nos expresamos con todos los compañeros y compañeras sobre todas las políticas a seguir. Los puntos fundamentales que se trabajaron de poder hacer rápidamente el congreso provincial que había quedado trunco por el ataque que ha tenido Cristina. Eso quedó anulado, que en principio se iba a hacer en Merlo. Ahora acordamos por lo menos una fecha ya casi cerrada, que va a ser el 5 de noviembre, pero el lugar todavía no está determinado.

Por el otro lado, hablamos de encontrarnos nuevamente en Plaza de Mayo para el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista, para fortalecer y expresarnos como siempre hacemos en esa plaza, que es la plaza de todos, en ese día tan importante para el peronismo.

-¿Cómo encuentra el próximo 17 de octubre al movimiento peronista pensando en el 2023?

Estoy convencida de que el peronismo, si bien hoy es un frente, se une. Y más en pos y en beneficio de la gente, porque esa es la esencia del peronismo. Los y las peronistas entendemos que tenemos que estar unidos para poder tratar de llegar a cubrir todas las necesidades por la Argentina.

-¿Ha notado en las jornadas del PJ cierto malestar con el presidente Alberto Fernández porque "no le consulta al kirchnerismo", así lo ha señalado Andrés Larroque, sobre las nuevas designaciones en el gabinete?

Lo que ha manifestado es como lo dice él. Yo no estoy en esa diaria. Nosotros estamos en otro lugar de más gestión. El Frente de Todos es para todos: para la consulta, para tener mejor diálogo…Y si ha sucedido eso, la verdad que no debería ser así, porque si somos un frente tenemos que estar enterados todos de lo que sucede.

-¿Le preocupa que haya distintos actos el 17 de octubre de diferentes facciones del peronismo?

No lo veo tan grave eso, no. Yo soy del interior. Muchas veces no podemos llegar a la plaza porque no podemos llegar con todos los compañeros y nosotros nos movilizamos en el lugar que estamos. A mí me parece que uno lo tiene que expresar. Cada uno es responsable de lo que siente ese día. Y se dará si están todos los que deban estar.

En otro momento ha sucedido de que ha habido actos por separado. No me parece que sea tan relevante que esté todo el mundo ese día ahí. Si después termina siendo una foto, ¿de qué nos sirve? Acá lo que nos tiene que servir con sinceridad y responsabilidad es la unidad. Y esa unidad que nos sirva para que sea el espejo de lo que lleguemos a la gente. Una herramienta que nos sirva para seguir solucionando