20230424 Cecilio Salazar

–Me gustaría alguna consideración de su parte con respecto a la decisión de Alberto Ferández de bajar su candidatura y rechazar una reelección. ¿Qué opina al respecto?

No sé si rechazar. Es imposible que fuera reelecto, eso en primer lugar. Y la verdad que me parece bárbaro. Esto libera, es un principio de solución de nuestro frente. Me parece que ya se había transformado en un problema esta situación con Alberto. Creo que ha tomado una muy buena medida el compañero Presidente.

–Se han dejado los egos personales de lado y en este contexto ¿considera que el PJ, en general, necesita revitalizarse?

Sí, lo que pasa es que justamente el problema que teníamos era la postura de Alberto de querer ir por la reelección cuando sabe que era imposible que él pudiera tener alguna posibilidad. Hoy las encuestas lo dan con un 4 o 5% de intención de voto, por lo tanto era imposible que él pudiera conseguir una reelección. Lo único que se conseguía con esta actitud que tenía era hacer daño.

–¿Es un paso necesario para ordenar el Frente de Todos (FdT)?

Sin duda alguna. Creo que el Frente, en su inmensa mayoría, estaba esperando esto.

–¿Qué candidato o candidata cree que sería el o la ideal para encabezar la fórmula?

Hay dos o tres. Me parece que va a haber un acuerdo entre Cristina (Fernández de Kirchner) en primer lugar, Sergio Massa, “Wado” (De Pedro) que me parece también un muy buen candidato. Seguramente entre ellos se van a poner de acuerdo y van a lograr un binomio. Yo tengo mucha esperanza. Nunca la perdí, porque estimaba que Alberto en algún momento iba a tomar esta decisión y nos iba a permitir, a todo el Frente, que nos ordenemos. Esperemos que sí.

Yo creo que tenemos muy buenos candidatos, a diferencia de la oposición, que en este momento, la verdad, es una bolsa de gatos, con perdón de los gatos (risas). Están tremendamente divididos, muy peleados, tienen no sé qué cantidad de candidatos en la Provincia, en Nación y demás. Y al revés del peronismo, que por ejemplo en la Provincia tiene un candidato muy fuerte, que es el compañero Axel Kicillof, que seguramente va a reelegir y eso nos va a permitir hacer una gran elección también en el orden nacional.

–Lo llevo ahora al ámbito municipal. Luego de estar trabajando en Trenes Argentinos, ha vuelto a la comuna, a San Pedro. ¿Cómo encontró el municipio? ¿Extrañaba un poco el día a día de la gestión municipal?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

En realidad no sé si extrañaba, porque en este año y cuatro meses que estuve en Trenes Argentinos nunca perdí el contacto con la gente. Siempre estuve en contacto, la gente se seguía conectando conmigo a través del teléfono y demás, así que yo nunca perdí el contacto. Hubo, naturalmente, gente que deseaba que yo volviera a San Pedro y así lo hice. Porque, en definitiva, cuando me fui, en el 2021, fue con la intención y decisión de poder volver en el 2023 para ser reelecto. Obviamente, si es que la gente así lo decide.

–¿Cómo avanza la gestión municipal? ¿Cuáles son los principales ejes a desarrollar durante este 2023?

Primero, naturalmente, el periodismo me está preguntando si voy a ser el candidato. Eso no está decidido. Yo creo que lo fundamental ahora es gestionar, poner en orden el municipio. No es que lo encontré desordenado, pero hay cosas que yo quiero modificar, de hecho he cambiado cuatro secretarios, algunos delegados de localidades, algunos directores. Estamos trabajando para que el equipo se fortalezca y podamos hacer lo que la gente quiere que hagamos: que nos pongamos a trabajar. Porque, en definitiva, la que nos paga el sueldo es la gente, así que tenemos que trabajar por y para la gente. Y eso es lo que venimos haciendo.

Los principales ejes: Nosotros hemos volcado muchos recursos a la salud en los últimos años. Hemos mejorado mucho el hospital público. De hecho, el 70% de la población de San Pedro se atiende en el hospital público. En la seguridad, tengo un gran secretario de Seguridad que ha asumido hace unos días. El secretario de Finanzas, que me está ordenando todo lo que es la cuestión económica: una situación difícil, naturalmente, porque la situación económica nacional es difícil y obviamente en San Pedro no estamos en una isla. Y otro tema que nos preocupa, obviamente, es la educación. La Provincia viene trabajando muy bien, con muchas obras en distintas escuelas, en San Pedro, y nosotros también, con lo que recibimos del Fondo Educativo, también estamos haciendo varias obras.

Así que seguir fortaleciendo eso, esperando que se determinen algunas cuestiones específicas acá en San Pedro, como la continuidad de la pavimentación de la ruta 191, que se detuvo el año pasado, allá por octubre. La verdad que venía avanzando muy bien, pero se detuvo y ahora estamos insistiendo para que se reanude. Y el comienzo de la repavimentación de la ruta 1001, que es el principal ingreso que tenemos en San Pedro, que creo que está muy cerca de realizarse. Esos son nuestros ejes. Y después, en obra pública, pavimentación, agua, cloacas, luz, estamos con proyectos para llevar adelante.