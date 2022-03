Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Matías Porta.

En notas anteriores que hemos realizado para este medio, usted ha señalado que La Costa necesita escuelas, no solamente aulas, y una inversión real y planificación a corto y mediano plazo. ¿Cómo está la situación actualmente en el partido? ¿No es una prioridad del gobierno de Cristian Cardozo la educación?

Como lo venimos hablando desde hace tiempo, el Partido de La Costa ha tenido un crecimiento exponencial en materia de vecinos y esto se ha trasladado a nuevos ingresantes a los establecimientos públicos. Hemos atravesado una pandemia que, desde la virtualidad, se ha extendido a un montón de situaciones y que hoy con la presencialidad al 100% nos encontramos totalmente desbordados porque las escuelas ya no tienen más capacidad y acá es lamentable porque desde hace mucho tiempo se viene solicitando.

Aparte hay una cuestión de falta de previsibilidad, de no estar al tanto en hacer una inversión, un reclamo fuerte por parte del intendente que hoy es Cristian Cardozo, pero que anteriormente era Juan Pablo de Jesús, un reclamo y una inversión fuerte en materia de construcción de establecimientos educativos, que es lo que hoy vendría a solucionar la grave situación que estamos teniendo.

"No se está pudiendo cubrir el 100% de la escolaridad, hay una falta de infraestructura y el mayor responsable es el jefe comunal"

No se está pudiendo cubrir el 100% de la escolaridad porque las escuelas no dan abasto, con el gran trabajo que hacen los docentes y el gran equipo de la comunidad educativa, pero con una falta de infraestructura donde el mayor responsable es el jefe comunal, en este caso, es el intendente. Como ejemplo, hace diez años que no se construye una escuela acá en el Partido de la Costa y recién ahora se comenzó con los pilares de base de una construcción de un jardín en Mar del Tuyú, pero Mar del Tuyú no solamente necesita un jardín, también necesita una escuela primaria, también el Partido de la Costa necesita una escuela secundaria, las Toninas necesita una escuela primaria porque está desbordada…

Mientras que los intendentes, el anterior Juan Pablo de Jesús, y el actual Cristian Cardozo, dedicaron todos estos años a construir aulas, es decir, a superpoblar cada vez más las escuelas, porque un aula en una escuela requiere más personas, más sanitarios, y lo que termina haciendo es superpoblando, cuando lo que se necesita es descentralizar un poco, construir escuelas en barrios, llegar a la gente con la educación.

Hoy ni más ni menos, la intendencia está construyendo ocho aulas dividido en tres establecimientos educativos. Con ocho aulas tranquilamente podrían empezar a construir una primaria. Si juntamos las ocho aulas que están por separado y le ponemos un baño, es una escuela.

Eso es lo preocupante: que durante diez años la última escuela se construyó en el 2010, estamos en el 2022, en más de diez años no se construyó ningún establecimiento educativo. Recién ahora, después de diez años, se está empezando a construir un solo jardín, en zona centro en el Partido de La Costa, que es necesario pero que también es necesario cubrir la situación de primaria, secundaria, para todos los chicos por el crecimiento exponencial que hemos tenido en las matrículas en un distrito que viene creciendo con cada vez más vecinos que se vienen a vivir a nuestro Partido de la Costa.

¿Siguen inconclusas muchas de las obras que comenzaron en la gestión de Juan Pablo de Jesús?

Tenemos una obra que se comenzó hace tres años y la están terminando ahora, que son aulas en la Técnica N°2 de Mar de Ajó, y después estamos teniendo algunos inconvenientes con obras que este año la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires ha decidido dárselas a la Municipalidad de La Costa, quitárselas al Consejo Escolar, y por ende le ha transferido 130 millones para hacer obras de reparación o ampliación, un montón de cuestiones que son necesarias y que están a cargo de la Municipalidad.

Al día de la fecha venimos retrasados porque, si bien han anunciado el comienzo, ha pasado un mes y medio y todavía hay un montón de obras que no han comenzado y tenemos la escuela a medio hacer. No sabemos en qué momento se van a comenzar como para también hacer una reorganización de los espacios institucionales, porque si tenemos una obra en una escuela con chicos debemos pensar cómo va a ser la organización mientras dure la obra y ahí es donde actúa el Consejo Escolar.

Y al Consejo Escolar lo han dejado relegado en todas estas decisiones que es donde estamos reclamando para que se nos de toda la información y para poder garantizar que sea una obra segura para la comunidad educativa. Nadie discute que es necesaria, pero debe estar coordinada y, organizada de manera de segura.

¿Considera que no es una prioridad del Ejecutivo local la educación?

No viene demostrando que sea prioritaria para Cristian Cardozo la educación, porque desde hace tiempo no se han preocupado en la construcción de establecimientos educativos, simplemente sí en refacción, todo con dinero de la provincia de Buenos Aires.

"No viene demostrando que sea prioritaria para Cristian Cardozo la educación"

Han recibido en 2020, 80 millones de pesos, en 2021 otros 80 millones de pesos, o sea que en el transcurso de la pandemia recibieron 160 millones de pesos de lo que corresponde al Fondo de Financiamiento Educativo.

Es un fondo de Nación que por coparticipación pasa por la provincias y llega a los municipios para ser invertido en obras escolares, por así decirlo, porque también puede ser utilizado para todo lo que tiene que ver con la cultura y la educación, pero teniendo en cuenta que la gestión fundamental pasa por el jefe comunal, la construcción de escuelas también es una responsabilidad de ellos