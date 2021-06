En diálogo con Grupo La Provincia, el intendente de Puan, Facundo Castelli, confirmó su aspiración a ocupar un lugar en la nómina de candidatos a legisladores por la Sexta Sección y aseguró que el sector del radicalismo que encabezan Martín Lousteau y Gustavo Posse, “merece espacios en aquellos lugares donde tenga gente a aspirar por ellos”.

¿Cómo está la situación epidemiológica y sanitaria en Puan?

Todavía nos mantenemos en Fase 2. Los casos han empezado a disminuir lentamente, no con la rapidez que esperábamos después de las medidas, pero hoy tenemos controlada la situación. Lo que más nos preocupa es que los contagios no tengan que caer en respirador porque las estadísticas en este sentido no son buenas. Por ahora, vamos manteniendo casi un empate día a día entre los nuevos casos y la gente que recibe el alta, pero no llegamos a disminuir la cantidad como para pasar a Fase 3.

¿Y la vacunación como viene?

Viene bien. Tenemos un alto porcentaje de vacunados en relación a los inscriptos y para la semana que viene tienen turnos asignados para mayores de 18 años sin ningún tipo de patología. Eso es bueno, porque significa que de la cantidad de anotados estamos entrando en el último segmento de población que necesita, al menos, la primera dosis mientras esperamos que lleguen más cantidad de segundas dosis.

Pasando al plano meramente político y teniendo en cuenta que de acuerdo a la ley vigente no puede renovar mandato en 2023, ¿Le gustaría ocupar un lugar en la lista de candidatos a legisladores?

Sí, está dentro de mis aspiraciones y si hay alguna posibilidad de integrar la lista provincial me gustaría. Pertenezco al sector de Martín Lousteau, Evolución, que creo que viene teniendo una presencia importante a nivel provincial y luego de este acuerdo del radicalismo tras la interna, de estar todos juntos trabajando por una lista de la UCR, creo que Evolución y el sector de Protagonismo Radical (que lidera Gustavo Posse) merece espacios en aquellos lugares donde tenga gente a aspirar por ellos.

Obviamente, esto también depende del acuerdo político marco que se haga dentro del radicalismo y uno es respetuoso de eso.

¿Qué valor agregado cree que tiene para ocupar una banca en la Legislatura la experiencia en gestión municipal?

En primer lugar, la territorialidad, que tienen todos los intendentes. Yo voy por mi tercer período, hace muchos años que estoy trabajando en el municipio, y creo que las listas tienen que estar conformadas por gente de los lugares seccionales de cualquier distrito; que viva en el lugar, que tenga conocimiento y, sobre todo, experiencia de gestión.

Un intendente que llegue a la Legislatura puede aportar el conocimiento de la región, de sus problemáticas y necesidades para buscar soluciones desde su banca. La territorialidad, el estar cerca de la gente, sobre todo en el interior, hace que uno al volcar esa experiencia en espacios distantes físicamente, como lo es la Legislatura bonaerense, puede sumar mucho para aportar soluciones a las problemáticas diarias. Hay cuestiones que merecen ser tratadas con leyes.

¿Cómo cree que se va a dar el escenario del armado de las listas en la Sexta?

Bahía Blanca es el distrito más grande de la sección y, por ende, al aportar la mayor cantidad de votantes, tiene prioridad. También es cierto que si se termina de definir la candidatura de Facundo Manes a diputados nacional por la provincia de Buenos Aires, el radicalismo está en condiciones de presentar una lista pura para competir en las PASO con el PRO y el resto de las fuerzas políticas que integran Juntos por el Cambio.

Después se verá cómo se terminan mezclando las listas de acuerdo al acuerdo que se haga dentro del espacio de integración de nóminas. En ese escenario, uno respeta a Bahía Blanca como el distrito más grande, pero hemos trabajado muy bien desde el sector de Protagonismo Radical con la gente de Lousteau, de (Gustavo) Posse, de (Federico) Stonari, y, por ende, creo que se puede aspirar a un lugar donde en el armado final de la lista, pueda dar como resultado llegar a la Legislatura.

También hay que tener en cuenta que en el interior de la Sexta, la mayoría de los distritos tienen un radicalismo fuerte que siempre ha acompañado y ha generado el caudal de votos necesario para que se puedan dar las aspiraciones de todos los que quieran y estén dentro de las listas en los puestos expectantes