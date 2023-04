Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230424 Ricardo Casi

–Me gustaría conocer qué análisis hace, como uno de los referentes peronistas del distrito, de la decisión del presidente Alberto Fernández de no ir por la reelección.

Creo que un balance positivo, ¿no? Alberto Fernández es nuestro Presidente. Un gran gesto que va a contribuir a distender todas las tensiones internas que existían dentro de la alianza gobernante, que va a facilitar la posibilidad de ordenar la política dentro del Frente de Todos (FdT) y la ingeniería electoral para llegar a ser competitivos en las próximas elecciones y que además, enfocado en la gestión, esto lo va a fortalecer. Todos esperamos que Alberto Fernández termine una gestión de la mejor manera, dando respuestas concretas a los problemas que sufren hoy los argentinos. Y sobre todo los argentinos de a pie, los que no llegan a fin de mes, los que tienen problemas por los precios, por la inflación, por los salarios bajos. Así que yo creo que todo esto es muy positivo.

Lo que sí necesitamos también es, de parte de toda la dirigencia política, establecer alguna tregua, diría yo, hasta que se presenten las candidaturas que van a competir, o no: también existe la posibilidad de que exista una fórmula de síntesis, acordada. Que puede contribuir a que la madurez de la dirigencia política pueda llegar a acuerdos sustanciales para que pueda existir alguna lista o fórmula de síntesis. Y si no, una interna. Pero yo pediría a toda la dirigencia política un acuerdo, un pacto de no agresividad entre todos los sectores del FdT, sino consolidarlo a través de un acuerdo programático y con nuestros mejores representantes, con nuestros mejores candidatos, ir a una interna que democratice, si no se logra ningún acuerdo, pero que sea en un tono de fortaleza y de alegría para ir a los comicios, no de enfrentamiento entre las partes.

Así que creo que esto va a fortalecer, sin lugar a duda, la gestión de Alberto. Alberto tiene que llegar muy bien y mejorando algunos temas en los que debe enfocarse la gestión nacional hasta el 10 de diciembre. Porque le tiene que ir bien a nuestro Presidente y le tiene que ir bien a nuestro gobierno. Si no mejoramos la performance de nuestra gestión, es muy difícil que podamos ser competitivos en las próximas elecciones.

–¿Considera que Sergio Massa puede ser el candidato de unidad?

No me gusta hablar de nombres propios. Lo que hoy deseo es, realmente, que se llegue a un programa de acuerdos. Pero de acuerdos programáticos: acá no se trata de encontrar o de sumar votos y después ver qué hacemos cuando nos toca gobernar. Hay que acordar diez, quince puntos básicos y que todos los candidatos los respeten cuando sean gobierno, ¿no?

Sergio Massa me parece que está enfocado en esta negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que nos condiciona enormemente para poder atacar y resolver los problemas que afligen a la mayoría de los argentinos. Tiene que dedicarse a eso y tiene que mostrar resultados de aquí a los meses próximos en que se realicen las PASO y la elección general. No veo a un ministro y a un gobierno que no puedan resolver estos problemas y que nos dé la posibilidad de ser competitivos en las próximas elecciones. O sea que enfocarse en la gestión es fundamental. Y los candidatos, bueno, que sean los que mejor nos representen. Los mejores.

Más que de nombres propios, uno quiere hablar de programas. Y ese programa se debe discutir. Lo debe discutir el PJ, lo deben discutir todos los sectores. Creo que esto contribuye a la unidad del FdT, que tiene que fortalecernos desde la gestión y desde la política para seguir siendo gobierno.

–Usted manifiesta que no quiere hablar de nombres propios, pero se especula mucho con la figura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted la ve con chances de jugar en las próximas elecciones?

Sin lugar a dudas. Tiene un liderazgo que no tiene ningún otro dirigente de nuestro espacio, y eso es legítimo. Creo que también puede tener más votos que cualquier otro de nuestros dirigentes. También creo que ha dado todo. También creo que fue muy clara en sus expresiones. Y además sería absolutamente lamentable que sea proscripta políticamente, aunque no jurídicamente, y que sobre ella caigan todas las amenazas que existen desde la Justicia. Esto limita sus posibilidades. Creo que, sin lugar a dudas, Cristina tiene que estar sentada en la definición y en la estrategia y en la conformación de una ingeniería electoral que nos pueda llevar al triunfo. Siempre lo ha hecho. Tiene una enorme sabiduría. Y hay otros dirigentes que pueden acompañar, y muy bien.