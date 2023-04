Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230427 Carlos Ferraris

–En un contexto delicado de la provincia y, por supuesto, también del país, ¿cómo analiza la actualidad política y electoral del Frente de Todos (FdT)?

En el plano local, con mucho trabajo. En el distrito estamos trabajando en muchos frentes, con mucha contención a los vecinos, muchas obras, agenda importante, proyectos. Lógico: no desconocemos lo que está sucediendo a nivel nacional, ni el contexto desfavorable económico, la inflación, los problemas que tiene la gente para que le rinda el dinero. Eso uno lo percible, lo habla todo el tiempo con los vecinos. Nosotros también, como gestión municipal. Gobernar en este contexto no es fácil porque, de la misma manera que le sucede a una familia en un hogar, en el municipio sucede también por muchos frentes, porque tiene gastos de combustible diarios, tiene cubiertas, repuestos, insumos de salud, construcción, bueno, todo, ¿no? Entonces la verdad que se ha hecho realmente muy duro. Tratamos de tener la paritaria abierta, acompañando a los compañeros municipales y, bueno, haciendo todos los esfuerzos posibles para poder sobrellevar esta situación, y siempre con la esperanza de que se pueda ir acomodando este panorama que, lógicamente, tiene una trayectoria. Está bien que la gente no quiere escuchar un relato, quiere soluciones, pero esto tiene que ver con un gobierno que nos ha endeudado profundamente, tiene que ver con los compromisos que el país tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene que ver con todo ese contexto que, lógicamente, vamos a necesitar un gran esfuerzo para irnos acomodando y saliendo adelante.

–En cuanto al escenario electoral, a nivel nacional se barajan varios nombres dentro del espacio: por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Daniel Scioli... a días de las definiciones, ¿cómo analiza usted esta danza de nombres de los últimos días?

Por supuesto que esta declaración del Presidente ha hecho que sucedan todas estas posibles candidaturas, porque se estaba a la espera de la definición de quien hoy es el presidente de los argentinos. Hizo su declaración pública, eso permite que el espacio empiece a generar candidatos, y lo está haciendo. Eso me parece que es importante, porque lo peor sería no tener ningún candidato. Es importante tener varias opciones. Lógico que se irán analizando y se irá también buscando la mejor fórmula que permita defender el gobierno nacional. Las figuras que se están manifestando son conocidas por todos; todos tienen su trayectoria, todos son importantes. Hay que tratar de encontrar los acuerdos necesarios para que podamos tener una fórmula competitiva y, sobre todo, para pensar en aportarle ya la estabilidad necesaria a la economía, empezar a dar señales, que es lo que la gente está esperando. La gente, más que los nombres, quiere propuestas, acciones que movilicen y que lleguen al bolsillo de cada uno de los ciudadanos de la Argentina.

–¿Considera que se puede alcanzar a nivel nacional una lista de unidad, o las PASO serán el escenario de definición?

Todos los escenarios son posibles, porque la lista de unidad se puede lograr, siempre y cuando haya voluntad de análisis, de sentarse y de buscar la mejor alternativa para competir y para retener el gobierno. No debería haber ningún impedimento, porque todos los que pertenecemos al FdT nos tenemos que predisponer para lograr el objetivo, que es el triunfo en las elecciones en todos los niveles.

Pero también hay que analizar si estratégicamente una PASO podría ser potable para la definición de octubre. No una PASO planteada como una rivalidad interna, sangrienta. No, yo estoy mencionando una PASO como una estrategia de ver si es un camino de sumatoria de distintos lugares para después, sí, terminar llegando a octubre buscando lo que todos buscamos. De esa manera es totalmente distinto a lo que a veces se quiere sembrar, que es esto de las peleas, las divisiones, no se ponen de acuerdo. No, no, esto es una cuestión sumamente responsable. Las herramientas las tenemos, las candidaturas las tenemos, la gente de experiencia, conocimiento la tenemos, la gente con ganas la tenemos.

El FdT tiene sus agrupaciones. Está la estructura. Lo que hay que analizar es si estratégicamente la lista de unidad nos permite ser más competitivos o si estratégicamente una PASO ordenada nos permite ser más competitivos. Yo creo que es esa la charla que hay que poner arriba de la mesa.

–Intendente, por último, lo llevo al ámbito estrictamente local. Días atrás se reunió con referentes de la Sociedad Rural, en un contexto también muy delicado para el campo, principalmente marcado por la ola de calor, por la sequía. ¿Qué balance puede hacer de este encuentro?

Muy positivo. Yo el viernes estaba en un acto y recibí la invitación para reunirme con gran parte de los integrantes de la Sociedad Rural de mi distrito. El día lunes ya estaba en su sede, sentado con todos ellos. La respuesta fue inmediata, con una apertura y gestos de querer compartir con ellos los problemas que están teniendo, porque uno gobierna para todos, y además entiende que ha sido un sector que ha tenido sus dificultades, ¿no?, porque claramente la sequía ha hecho un daño tremendo en el interior de la provincia. En Leandro N Alem la sequía nos ha perjudicado terriblemente. Se ha perdido toda la cosecha fina de trigo del año pasado, y en la cosecha gruesa, que en este momento están trabajando algunas máquinas y demás, los rindes son totalmente bajos. Y eso hay que analizarlo bien. Porque la gente cree que solamente es un problema de un dueño de un campo y de un productor, pero en realidad lo que a uno también le preocupa son las demás ruedas que giran alrededor de eso. Porque los transportistas con los que me he reunido también tienen el rubro muy pisado, porque al rendir menos la cosecha hay menos viajes, porque al no haber habido cosecha de trigo no viajaron. Los contratistas que tienen máquinas están muy preocupados porque no han hecho nada en el trigo y ahora están haciendo puchitos. Eso mueve la rueda de las estaciones de servicio, porque hay menos consumo de combustible porque hay menor movimiento de toda la maquinaria. Eso mueve también las gomerías locales: se rompen menos cubiertas. La sequía misma ha generado que haya menos changas, como se denominan en el interior de los pueblos, porque no hubo prácticamente nada para hacer, por semejante sequía. Entonces, hay toda una rueda atrás que a uno, en el lugar que está, lo preocupa, y lo percibe realmente por la gente. Porque cuando vos te sentás con la Sociedad Rural escuchás su situación, pero después también charlás con los transportistas, escuchás su situación, charlás con vecinos que te cuentan un poco el panorama. Entonces, realmente la sequía ha sido en nuestro distrito un problemón.

De todas maneras, volviendo a tu pregunta, la reunión fue muy productiva y con mucha voluntad de diálogo, de intentar solucionar lo que está a nuestro alcance. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de administrar la red vial, por ejemplo, entonces en el contexto de sequía no se podían trabajar caminos, porque no podés clavar una cuchilla, no se puede hacer nada. De todas maneras, ahora que hay más humedad y hubo precipitaciones, tenemos todos los equipos trabajando. Yo he incorporado un tractor 0km para la red vial, una máquina de arrastre 0km, ya había incorporado una motoniveladora 0km. Uno va dando respuestas, gestos de invertir para que no falte nada. Hoy estamos tratando de recuperar todos los caminos. Y creo que eso el productor también lo ve: lso esfuerzos, la voluntad de escucharlos, de tratar de dar respuesta, de invertir en lo que tiene que ver con sus servicios. Hemos estado siempre a disposición y gestionando las emergencias con el Ministerio. También he firmado ya varias emergencias para los productores. En la parte de seguridad también he realizado reuniones para la parte de Patrulla Rural, a la cual en su momento le entregamos las camionetas 0km. Volvimos a hacer reuniones de trabajo para compartir todo lo que tiene que ver con la seguridad. Estoy con un proyecto nuevo de hacer todo el destacamento de la Patrulla Rural nuevo, con financiamiento del Fondo de Seguridad, y quiero construir un destacamento nuevo, para tener más comodidades, para tener realmente una estructura importante para ese sector.

En lo que nos relaciona directamente, hago todos los esfuerzos, como todos los sectores, para tratar de acompañar, de invertir, de escuchar, de gestionar, de trabajar, como tiene que ser.