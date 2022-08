Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el intendente Carlos Ferraris.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Carlos Ferraris

El municipio recientemente firmó un convenio con la provincia de Buenos Aires en relación al Programa Puentes, esta iniciativa que busca garantizar el derecho a estudiar en las universidades de todas las personas. ¿Cómo impacta en la ciudad un incentivo como este en relación a la educación?

Sí, tuvimos la posibilidad de presenciar el lanzamiento del programa en su momento, acompañando al gobernador, Axel Kicillof.

MIRÁ TAMBIÉN Tordillo: iniciaron las obras en el Hospital Ismael Ferrari

Nosotros tenemos un Centro Universitario en el distrito de Leandro N. Alem, en Vedia. Enseguida nos interesamos por el programa y nos pusimos a trabajar, a gestionarlo, y logramos firmar el convenio.

Es un programa de 15 millones de pesos para insumos que van a fortalecer lo que es nuestro Centro Universitario, que nos permite a nosotros prestar un mejor servicio educativo.

MIRÁ TAMBIÉN San Vicente tuvo su Festival Ambiental

Tengamos en cuento que durante muchos años no teníamos la posibilidad de formarnos de manera superior en el territorio. Teníamos que viajar a otros distritos y hoy tenemos la posibilidad de tener convenios con distintas universidades, entre ellas la Universidad de Avellaneda, la Universidad Blas Pascal.

El espacio físico es municipal, es un centro de capacitación, y con este programa, con estos 15 millones de pesos, vamos a reforzar todo tipo de insumos para que los estudiantes puedan estar mejor equipados y tener una mejor prestación.

Así que contento y celebrando la decisión política del gobernador, y también agradecido por el trabajo que vienen haciendo Carlos Bianco y Juan Brardinelli.

Usted también le agradeció al gobernador públicamente por un convenio que han firmado en relación a la construcción de 116 viviendas en la ciudad. En este contexto económico y social tan difícil que vive la provincia y por supuesto el país, que se invierta en viviendas me imagino que para los municipios del interior es fundamental.

Sí, por supuesto. Nosotros estamos viviendo una situación en el interior de una demanda habitacional muy importante. Se está dando un fenómeno que nos preocupa, porque empieza a haber viviendas cerradas que no se alquilan sino que se venden, pero que los precios para los que las necesitan están inalcanzables.

Y también la dificultad que tiene hoy una familia, quien quiere formar su hogar, el trabajador o trabajadora que tienen el sueño en la casa propia, el techo propio. Se hace muy difícil porque acceder a un terreno, acceder a un lote, ni hablar a la construcción de una vivienda, son cosas absolutamente inalcanzables.

"Estamos viviendo una situación en el interior de una demanda habitacional muy importante"

Entonces, el Estado, en este caso en particular de la mano de la provincia de Buenos Aires, con la decisión política del gobernador de acompañar e invertir para que haya planes de vivienda es sumamente acertada.

Nosotros como municipio ponemos a disposición la tierra. Teníamos 116 lotes y los pusimos todos a disposición para el programa de viviendas, logramos firmar el convenio para la construcción de esas 116 viviendas, que es un presupuesto de más de 800 millones de pesos.

Ya está el llamado licitación; nosotros tenemos 11 viviendas en llamado de licitación que habían quedado frenadas en la época de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y que logramos destrabarlo ahora con Axel Kicillof, y también este nuevo convenio que firmamos por 116. La gente está muy ilusionada.

"Hoy, en la provincia de Buenos Aires, los intendentes de los 135 municipios que tienen vocación de servir son atendidos"

Se habla de la discriminación a intendentes que no son del mismo sello partidario. La verdad que eso no es cierto. Todos los intendentes que tienen ganas de trabajar, que son gestionadores, que recorren las oficinas, los despachos de los ministros de La Plata, todos han tenido respuestas. Si no han tenido respuesta es porque indudablemente no le dedican lo que hay que dedicarle a la gestión, no les interesa recibir obras de la provincia y después hacen la más fácil que es echarle la culpa al gobernador.

Yo he ido a firmas de convenio donde han pegado el faltazo intendentes opositores. Eso demuestra claramente que está por sobre lo que necesita el pueblo las ambiciones personales políticas. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, los intendentes de los 135 municipios que tienen vocación de servir son atendidos y todos reciben siempre y cuando le dediquen lo que hay que dedicarle a la política.

Usted está diciendo o dando a entender que hay intendentes que no se hacen cargo de su falta de gestión y que le patean la pelota a la provincia.

Sí, estoy diciendo eso. Es más fácil echarle la culpa al gobernador diciendo que los discriminan y no se hacen cargo de que hay que laburar para su distrito.

"Hay que hacerse cargo de lo que es ser intendente y trabajar para la gente independientemente del sello partidario"

En el medio del foco que tuvimos de la pandemia, todos los intendentes recibieron absolutamente el acompañamiento de la provincia. No hubo ningún municipio al que el gobernador le haya dado la espalda en el medio de la pandemia. En las obras también pasa lo mismo.

Hay intendentes radicales que han salido a desmentir sobre todo las corridas de los intendentes que representan al PRO. Hay intendentes radicales que han dicho que no están de acuerdo con eso. Yo he estado compartiendo algunas reuniones y actos con algunos intendentes que me han dicho "a nosotros nos trata mejor Kicillof que Vidal".

Indudablemente tiene que ver con que simplemente hay que hacerse cargo de lo que es ser intendente, hacerse cargo de lo que uno quiere lograr para su distrito y trabajar para la gente independientemente del sello partidario; eso se define después en otras cuestiones que son netamente las políticas partidarias, pero la política de gestión va por otro lado