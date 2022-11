Your browser doesn’t support HTML5 audio

Carlos Ferraris

–¿Qué balance puede hacer de este año en materia de gestión municipal? ¿Ha sido un buen año para el distrito?

Claramente sí, ha sido un gran año de gestión y de trabajo coordinado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hemos podido gestionar importantes obras para el distrito de Leandro N. Alem. Algunas ya están encaminadas, con un 60, 70, 80% de avance; otras están en circuito licitatorio. También tenemos algunas en proyecto, que vamos a estar presentando, para poder iniciarlas en 2023. A rasgos generales, ha sido un gran año de gestión, yo creo que para todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, porque uno ve la cantidad de acciones que ha tenido la Provincia. En el caso particular de Alem, hemos estado muy acompañados por el gobernador y por todos los ministros, además de la cantidad de programas importantes que también la Provincia ha trabajado. Así que un gran año de gestión.

–¿Con qué desafíos piensa que va a encontrarse durante su gestión el próximo año?

En principio, es una sucesión de gestiones, de hechos, de programas; no corta nunca. Si bien en estos días estamos cerrando algunas actividades y ya estamos por lanzar las actividades que tienen que ver con el verano, estamos preparando todos los polideportivos, los natatorios, el balneario municipal, colonia para los abuelos, colonia inclusiva, colonia para los chicos, escuelas de natación, eventos, bueno... Es un frente que no termina nunca de cortarse.

Por supuesto, los desafíos que tenemos en agenda son, en principio, terminar absolutamente todas las obras que tenemos iniciadas. En esa grilla aparece la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que está en un estado de avance importante; aparece el entubado del canal de la calle Rosas, en la ciudad de Vedia; aparece la obra de ampliación de red de agua; están también la obra de la planta potabilizadora de agua, la depuradora de líquidos cloacales, el complejo de piletas climatizadas que más o menos en abril o mayo las podríamos inaugurar. Hay una batería de obras que están en el 60, 70% y el desafío es que las podamos terminar en tiempo y forma como lo planificamos.

Pero también el desafío de 2023 es seguir sumando gestión. De hecho, en estos días estamos trabajando distintos proyectos. Hemos tenido una importante reunión con el gobernador y con el ministro de Obras Públicas de la Provincia. Tenemos el aval para seguir trabajando en distintos proyectos que nos interesan. Esa va a ser la agenda de 2023 en materia de gestiones con la Provincia. Y bueno, seguir aprovechando también los programas de la Provincia, que tratamos de bajarlos todos al distrito. En estos días los alumnos de sexto año del secundario están aprovechando este programa importante de viajes de egresados gratuitos que ha lanzado la provincia de Buenos Aires y hemos logrado que todas las secundarias del distrito disfruten de esta actividad. Seguimos recorriendo las escuelas con iniciativas, con obras. Infinidad de cosas. Los desafíos van por ese lado, ¿no?

–¿Piensa ya en las elecciones del próximo año? ¿Ha definido qué hará en 2023?

En las elecciones se piensa todos los días, no en un momento determinado del año. Uno lo piensa todo el año y seguramente todas las acciones que va realizando tienen que ver con eso, con tratar de transmitirle confianza a la gente en que hay un municipio que no para. Y estoy convencido de que eso se tiene que trasladar a la confianza para que los vecinos y las vecinas nos sigan acompañando.

En lo que tiene que ver con decisiones políticas, a esas definiciones todavía no hemos podido dedicarles tiempo. Es prematuro hablar de candidaturas y de armados electorales. Sí, por supuesto, seguimos orgullosamente dentro del Frente de Todos y con la intención de ayudar a sostener el gobierno nacional y provincial y defender la gestión en el municipio de Leandro N. Alem y trabajando todos los días para eso. Estamos convencidos de que la propuesta del FdT es la que le sirve a la gente y más allá de las situaciones difíciles que tuvimos que atravesar (los dos primeros años relacionados con la pandemia, además de la desorganización heredada del gobierno anterior en Provincia y en Nación), lógicamente hay que tratar de ir acompañando. La gente necesita que la inflación empiece a bajar y para eso es fundamental el trabajo que se está haciendo. Más allá de que hay parámetros que llaman la atención positivamente, porque si uno analiza hoy, para la temporada de verano debe estar todo vendido, va a ser un boom nuevamente. Los feriados largos explota el turismo de fin de semana. Las rutas están muy activas, con mucho tránsito. Está todo funcionando. Uno en el distrito no ve persianas bajas, no ve comercios que hayan cerrado, sino lo contrario, todos trabajando. En la gastronomía, que es un termómetro importante, están todos trabajando. Hay parámetros que son importantes.

En este sector de la provincia de Buenos Aires hemos tenido también la desgracia del clima, que nos ha afectado con la sequía, lo cual ha afectado la cosecha fina de la zona. Son situaciones que exceden el panorama político, más allá de que estamos acompañando las situaciones de emergencia, de crisis, y tratando de dar una mano en ese punto. Pero lo demás está todo funcionando. Sí me parece que a la gente, sobre todo de clase media para abajo, le está costando la compra en el supermercado o en el almacén, y bueno, ahí tenemos que dar una mano y apuntar a seguir motorizando el distrito, la provincia y la Argentina, como se viene haciendo