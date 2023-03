Your browser doesn’t support HTML5 audio

–Los intendentes del vecinalismo no cesan en su pelea con la Provincia por la modificación del Coeficiente Único de Distribución (CUD), que define la cantidad de dinero que se distribuye a los municipios como coparticipación. Es el caso de Villarino, donde el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución donde le solicita al gobernador “de manera urgente” que arbitre las medidas necesarias para generar un proyecto de ley de modificación del CUD.

Sí. En primer lugar, no es una pelea sino la defensa de los derechos de los villarinenses. En mi caso, como intendente, debo hacer valer, a mi entender, los derechos o los intereses de los recursos que necesita, en este caso, el municipio de Villarino para prestar los servicios. Y en el caso puntual que vos decís, sí, nosotros hemos recibido el proyecto de resolución, donde todos los concejales por unanimidad, incluso el Frente de Todos (FdT), solicitan al señor gobernador que se dicte una nueva ley de coparticipación, donde se tenga en cuenta garantizar los recursos básicos operativos del municipio, en este caso de Villarino, pero de tantos otros de la provincia de Buenos Aires que hoy tienen el mismo problema.

–En el caso puntual de Villarino ¿cuál ha sido la reducción en el monto que están reclamando?

Nosotros sufrimos el máximo que permite la ley, que es el 5%. Equivale a 190 millones de pesos menos que recibe Villarino. El tema es que esa baja abrupta nos deja perplejos, porque nos deja sin el punto de equilibrio en cuanto a responder al pago de sueldos y cargas y gastos operativos básicos del municipio. A título de ejemplo, nosotros hemos tenido que mermar los servicios en cuanto a horas extra, viáticos, combustible, pegándole al vecino en cuanto a, por ejemplo, un camión regador que pasa tres veces al día hoy el servicio se reduce a uno, la máquina motoniveladora que pasaba tres veces para mantener los caminos principales del distrito, que son 3500 kilómetros de caminos que tenemos que atender, pasa una vez sola al año, es decir, hay muchas cosas que afectan a las prestaciones y al vecino. Y nosotros básicamente lo que le estamos pidiendo a la Provincia de Buenos Aires es, en primer lugar, que se garanticen los recursos básicos, como se venía haciendo por lo menos desde que nosotros estamos en el gobierno, desde 2015; nunca tuvimos esta clase de cuestiones, y otros distritos de la provincia de Buenos Aires que están sufriendo lo mismo; y, llámese como se llame o como quieran denominar el fondo, sí lo que observamos es que a otros distritos que están gobernados por la oposición, en este caso de Juntos, les han compensado a través de convenios, de una forma de acuerdo de la Provincia de Buenos Aires con esos municipios, no la totalidad, pero algo que les ha hecho de alguna manera aliviar el tema y sobrellevarlo, cosa que no hemos tenido la misma respuesta los intendentes vecinalistas de Salliqueló, Necochea, Chivilcoy y Villarino. Le estamos pidiendo, en definitiva, que garanticen ese ingreso, que es esencial para atender los servicios, pagar a los proveedores y a los empleados.

Y en segundo lugar lo que estamos planteando es que se dicte una nueva ley de coparticipación, porque la que está actualmente y rige desde el año ’87, es decir, antes de la reforma de la Constitución Nacional, donde establece la autonomía municipal y el principio de suficiencia económica de los municipios, que quiere decir que los municipios deben tener garantizados los recursos básicos para hacer frente a las demandas básicas que tiene en cuanto a operatividad, bueno, esas cosas no se están dando. Tampoco se da el tema de transparencia en cuanto a los indicadores donde se toman los criterios de ley, con extensión, población, camas, etc. Cuando uno quiere saber los números que se tomaron en cuenta para bajarle, en este caso, por ejemplo, a Villarino el 5%, no podemos tener acceso a esa información. Entonces tenemos que aceptar lo que nos van diciendo sin ningún tipo de transparencia en cuanto a los distritos que son afectados, ver verdaderamente qué números se tomaron para hacer esa merma. Bueno, todas esas cuestiones requieren una nueva ley, a nuestro criterio, donde estén sentados también los intendentes. Porque se sanciona una ley, con todo respeto a los legisladores, pero no se tiene en cuenta la opinión de ninguno de los 135 intendentes, que son los que gobiernan los distritos, que son el primer mostrador de demanda, pero son el último eslabón en cuanto al envío de los recursos.

–¿Han pedido audiencias con Axel Kicillof, junto a los intendentes de Chivilcoy, Salliqueló y Necochea, por este tema?

Sí, nosotros hace cuarenta días estuvimos reunidos; le hicimos saber nuestra preocupación por este tema. Nos dijeron que de alguna manera iban a tratar de amortiguar esta cuestión. A nosotros nos ingresaron 30 millones de pesos, lo cual sigue ‍estando en déficit el municipio, porque si uno toma el proyectado del año pasado, que nos planteó la Provincia, siempre a fin de año plantea cuánto es el ingreso que va a tener cada municipio, a nosotros nos hicieron un proyectado de 3650 millones de pesos hasta diciembre de 2023, del cual, por los ingresos que van de enero y febrero, no se está respetando el proyectado. Es una merma muy significativa. Por eso, vuelvo a insistir: es más que el 5%, porque ni se está respetando el proyectado. Eso nos hace hacer el reclamo de esto, y enhorabuena también que el Concejo Deliberante, resaltar todos los partidos políticos, le está pidiendo al gobernador una norma nueva que contemple estas cuestiones.