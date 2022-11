E:\Notas\yo\GLP\audios\20221123 Carlos Bevilacqua.mp3

–La semana pasada participó del Foro Metropolitano de Ciudades Sostenibles para una Argentina Federal. ¿Villarino va rumbo a ser una ciudad sostenible?

En primer lugar, quiero agradecerles a todos los organizadores por habernos permitido participar en ese foro tan importante, que hace más de veinte años vienen desarrollando. Y tener la oportunidad de trasladar la experiencia que ha tenido Villarino, con el compromiso a través del Pacto Global de Alcaldes, donde se fijaron determinados parámetros que Villarino se ha comprometido a bajar los gases de efecto invernadero, mejorar lo ambiental y la sustentabilidad, para nosotros fue algo muy importante.

Sí, Villarino ha comenzado en el año 2015, a través de la creación de la Agencia de Energía Renovable y Ambiente, un trabajo sostenido en el tiempo, con reconocimiento internacional por parte de programas como Naciones Unidas y Banco Mundial, que trabajamos juntos, que ha tenido éxito en el distrito, con cortinas forestales, con mejoramiento del manejo de la labranza, lógicamente con las plantas de tratamientos de residuos, donde estamos trabajando con Ambiente de Nación en un proyecto GIRSU que el año que viene vamos a estar suscribiendo, que va a permitir un mejoramiento ostensible de la planta de tratamiento. Hoy estamos con el tema de la separación de los residuos en cada una de las localidades. Todo ese trabajo ha venido dándose fructíferamente, y en particular, el reconocimiento, no solamente en esta oportunidad del Foro Metropolitano, sino también, como vos sabés, somos parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), donde formamos parte del consejo directivo y tenemos un compromiso muy serio desde lo práctico y desde lo institucional.

–¿Cómo es el trabajo que están realizando con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires? ¿Hay un trabajo consolidado o quizás hace falta fortalecerlo?

No, nosotros venimos trabajando a partir de fortalecimientos que tienen que ver con maquinarias. Ahora firmamos justamente un convenio de adquisición de una hidrogrúa que nos permite realizar un trabajo más cómodo y más eficiente con el tema de la poda en cada una de las localidades del distrito. Nosotros tenemos chipeadora, trabajamos con la poda para procesarlo y que nos sirva también en la planta de sustrato que tenemos en el vivero forestal Argerich, donde nosotros vendemos ese producto y generamos empleo verde. Es todo un círculo virtuoso que nos ha dado buenos resultados. Provincia, además de Ambiente de Nación, que nos viene apoyando permanentemente con maquinarias importantes (camiones, maquinarias pesadas que tienen que ver con movimientos de suelo, que nosotros no teníamos esa maquinaria y que era imposible para el municipio de Villarino llegar a tenerla con recursos propios), todo el esfuerzo y el trabajo conjunto entre el municipio y los ministerios de Ambiente de Nación y Provincia van a dar sus frutos. Ahora tenemos un proyecto, hay casi un 70% de luminarias de sodio, fuimos cambiando hasta donde podíamos luminarias LED, nos falta casi un 70% que es el proyecto que hemos llevado al gobierno provincial, al Ministerio de Ambiente, y he acordado con la ministra en los primeros meses del año que viene poder cambiarlas todas a luminarias LED, bajando el costo, pero fundamentalmente mejorando el tema ambiental, ¿no?

–Ya estamos prácticamente a finales del mes de noviembre. ¿Se puede hacer un balance de lo que fue la gestión en este 2022?

En lo particular, creo que a pesar de las dificultades, como todos los municipios deben tenerlas, y los privados también, que no escapan al contexto que vive la Argentina de inflación y de problemas económico-financieros, yo lo veo como algo positivo. Nosotros avanzamos muchísimo en obras de todos los programas provinciales y nacionales. Particularmente con RENABAP venimos trabajando muy bien. Venimos con cuatro obras importantes de urbanización de barrios que hacía muchos años estaban olvidados y que estamos haciendo, de alguna manera, justicia, dándole dignidad a cada uno de los vecinos con obras de cordón cuneta, de sendas peatonales, de gas natural, que era imposible que llegaran y también esa fuente de financiamiento nos permite otorgarles esa posibilidad. Estamos hablando de cuatro barrios importantes RENABAP que ahora el día 28 voy a firmar para el barrio Basso, de Pedro Luro, que prácticamente lo único que le habíamos hecho era cordón cuneta, pero ahora se le hace pavimento, luminarias LED, nueva plaza, una inversión de casi 700 millones de pesos, una obra muy muy importante que se suma a las otras tres que estamos llevando a cabo en distintas localidades, también en el programa RENABAP, y estamos presentando seis más en el transcurso de quince días. Algunas ya están en el análisis del RENABAP. Nosotros calculamos para el año que viene, si Dios quiere, estar en diez obras del RENABAP, lo cual significa un impacto de 7000 millones de pesos en Villarino. Es muy, muy importante para nosotros.

Como resultado de todo esto, además de lo que nosotros fuimos trabajando en ambiente, en seguridad, en obra pública, la verdad que lo tomo como positivo.

–¿Qué desafíos proyecta para el próximo año en cuanto a la gestión municipal?

Terminar esas obras de RENABAP es muy importante. Y bueno, lógicamente, a va ser un año electoral, donde los vecinos van a tener la oportunidad de analizar todo lo que se ha hecho, todo lo que hemos transformado el distrito, y estará en su voluntad seguir apoyando a este gobierno vecinal o determinar lo que quiera cada uno de ellos