Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Carlos Bevilacqua.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Carlos Bevilacqua

El Movimiento Buenos Aires Primero vuelve a salir a la cancha. ¿Los intendentes vecinalistas buscan reagruparse y salir con una propuesta conjunta para el próximo año?

Buenos Aires Primero el año pasado era un espacio donde nos aglutinábamos no solamente intendentes vecinalistas de la provincia de Buenos Aires sino también algunos distritos que no son gobierno pero tienen representación de concejales o agrupaciones.

Hemos logrado el reconocimiento por parte de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y en esta oportunidad Buenos Aires Primero tiene la posibilidad de poder presentar candidatos a legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires, lo cual lo hace más atrayente con vistas al 2023.

Me imagino que usted va a estar trabajando para fortalecer la figura de Sergio Massa.

En el caso particular mío tengo una relación especial con Sergio, porque nos ha ayudado muchísimo en lo que es la gestión de gobierno. Ustedes bien saben que nosotros somos vecinalistas en el distrito. Como no teníamos tampoco representación a nivel nacional y provincial hemos luchado para conseguirlo, pero eso no quita que tengamos una muy buena relación con lo que es el Frente Renovador más que con el Frente de Todos.

Nosotros hemos sido aliados en su momento en lo local, pero apoyando las listas seccionales y provinciales del Frente Renovador, y tenemos un contacto fluido con la figura de Sergio Massa en particular.

"A nivel presidente para el 2023, Sergio Massa es una de las figuras más destacables en cuanto a su capacidad de acción"

A través de él hemos logrado muchísimas cosas para el distrito, al cual le debo estar agradecido. Me parece que a nivel presidente para el 2023 es una de las figuras más destacables en cuanto a su capacidad de acción que ha demostrado cuando fue intendente de Tigre y cuando ha estado en Anses y en todos los lugares donde le tocó estar.

Así que independientemente del tema presidencial, trabajamos lo distrital desde el vecinalismo y también fortaleciendo lo que es Buenos Aires Primero.

¿Lo ve candidateable a Sergio Massa como figura presidencial para el próximo año? Considerando las internas que hay dentro del oficialismo.

No hablo por Buenos Aires Primero, hablo como Carlos Bevilacqua. Mi compromiso es, sinceramente, si Sergio fuera candidato o precandidato, trabajar por él para que llegue a la presidencia porque me parece que es lo mejor que le puede pasar a la Argentina.

Es una persona que tiene diálogo, que es razonable, que aplica el criterio de racionalidad, de tratar de encontrar consensos cuando hoy lo único que nos están planteando es una pelea de perros y gatos entre un sector y otro que nada le sirve a la gente, porque la gente tiene problemas de inflación, de seguridad, y nadie habla de eso.

" La Argentina necesita de dirigentes que tengan diálogo con todos"

Son luchas de poderes y de posicionamientos. La Argentina necesita de dirigentes que tengan diálogo con todos. Me parece muy bueno que Sergio tenga esa relación con Horacio Rodríguez Larreta o con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que si bien son del radicalismo y otros del Pro, la única manera de que pueda salir Argentina adelante es con dirigentes que vean desde esa óptica de consenso.

Este gran problema que tiene la Argentina me parece que gane quien gane, de un lado o del otro, no lo vamos a sacar si no estamos todos unidos y si no hay un espacio que convoque a que la Argentina pueda ir resolviendo las cuestiones con todas las miradas, con todos los pensamientos. Sergio interpreta eso. Enhorabuena, si es su ambición poder llegar a ser presidente, y en mi caso particular el único compromiso con algún dirigente nacional que tengo es con él.

Ya pensando en las elecciones del próximo año. La oposición presiona por la boleta única. ¿Qué opinión le merece este nuevo debate que se abrió en las últimas horas?

Yo lo celebro porque vos sabrás que nosotros venimos luchando por eso, aportando ideas y proyectos. El proyecto de boleta única papel fue presentado al comenzar el año 2017 por la diputada Fernanda Bevilacqua, que nos representa como legisladora vecinalista, y se presentó en un primer momento en la Legislatura de la provincia, donde no tuvo eco.

En 2020 se volvió a presentar un proyecto integral que no solo abarca la boleta única papel sino también algo muy importante para los intendentes que es la modificación de la ley orgánica de las municipalidades, que es un instrumento vetusto para la administración del siglo XXI con una herramienta del siglo XX.

Me parece también que es bueno, aparte de la boleta única, el tema de la modificación de la ley orgánica de las municipalidades, la autonomía municipal, para que cada distrito pueda tener su propio tribunal de cuentas y que se maneje con mayor autonomía, no con autarquía.

Y en ese proyecto de reforma integral está la reforma electoral que tiene que ver con tener una idea de representación de los senadores provinciales como tienen los nacionales. Los senadores nacionales son tres por cada provincia, independientemente de la cantidad de habitantes.

Hemos presentado a través de Fernanda Bevilacqua ese proyecto integral que tiene esros cuatro puntos: 1) la boleta única papel; 2) la reforma de la ley orgánica de las municipalidades; 3) la autonomía municipal; y 4) la reforma electoral para que los senadores se elijan en la provincia de Buenos Aires por partes iguales en cada sección: que esos senadores representen a la sección y que realmente en la agenda de debate los intereses de los bonaerenses se vean reflejados de manera equitativa.

Hoy se elige por cantidad de habitantes, entonces obviamente la agenda que se discute es la del conurbano, me parece que es justo, es equilibrado, hacer lo mismo que se hace en el Senado de la Nación.

¿Cómo avanza la gestión municipal?

Nosotros venimos trabajando muy bien. Siempre digo que trabajé muy bien con el gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal para obras en el distrito y también trabajo muy bien con el gobierno de Alberto Fernández y de Axel Kicillof.

Estamos haciendo obras que hace muchas décadas se estaban esperando en Villarino. Lo estamos resolviendo con la ayuda del gobierno nacional y provincial.

Justo estoy llegando de Buenos Aires a Villarino y estamos con un tema de un hospital modular de más de 1000 metros cuadrados para la localidad de Algarrobo. También empezamos con una primera etapa de pavimento en el tramo Ombucta-Médanos, que son 2000 metros con una inversión de 190 millones de pesos. Y hay obras menores de cordón cuneta, agua, cloacas.

La verdad que viene movido y dando respuestas fundamentalmente para mejorarle la calidad de vida a cada uno de los vecinos del distrito