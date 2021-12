Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Carlos Bevilacqua.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Carlos Bevilacqua

¿Qué balance hace de este 2021 en cuanto a su gestión en la ciudad de Villarino?

A pesar de la complejidad de este año, que tiene que ver con la pandemia y lo que significa la parte de salud, de vidas, particularmente en materia de gestión, hemos cumplido en su gran mayoría con los objetivos que nos habíamos propuesto, de desarrollar el sistema de salud, de seguridad, la obra pública proyectada para el distrito.

Pudimos ir cumpliendo a pesar del tema económico y financiero complejo, que tiene que ver con el índice de inflación, que muchas veces nos complica con los proveedores. Pero en definitiva, a partir de la austeridad y del ordenamiento de las cuentas, pudimos hacer el esfuerzo necesario para cumplir con todo eso.

Click to enlarge A fallback.

En la última semana hubo modificaciones en el Ejecutivo municipal, de cara a los dos últimos años de gestión, ¿cuáles fueron los objetivos?

MIRÁ TAMBIÉN Valenzuela y Rodríguez Larreta se reunieron con pastores evangélicos en Tres de Febrero

Después de las elecciones uno va tomando algún tipo de correcciones, en el caso de Villarino, si bien hicimos una elección con lista corta buena, significa no llegar a la expectativa que uno tenía, ya que desde el 2013 venimos ganando cada una de las elecciones, y eso lleva a tomar oxígeno con nueva gente, por estos dos años que nos están quedando de mandato.

Dentro de los ejes de gobierno para el 2022 y 2023, que tienen que ver con seguridad, ambiente, educación, por parte del municipio, y por la reforma administrativa que estamos llevando a cabo con expediente electrónico y firma digital necesitamos las personas idóneas con las ganas necesarias para enfrentar estos desafíos y ese tipo de modificaciones tienen que ver con esto.

Ante el avance de casos de Covid en el país, ¿cómo está la situación epidemiológica en Villarino?

Hemos tenido un incremento, particularmente con gente que no está vacunada, así que estamos solicitando que la gente tome conciencia con el tema de la vacunación. Más allá de las medidas preventivas que tienen que ver con el distanciamiento, la limpieza y el uso de tapabocas, la vacunación hará que esta pandemia se sobrelleve de la mejor manera.

Insistimos en que más allá de los derechos individuales está el bien común de todos, que no puede ponerse en riesgo por la voluntad particular de cada uno. Nosotros tuvimos un brote de 8 personas, que se han contagiado, hemos tomado razón de los protocolos respectivos de salud y hoy están cumpliéndose.

Tenemos casi el 90% de vacunados con la primera dosis, casi más del 80% con la segunda dosis, así que la idea es seguir avanzando con el programa de vacunación y con las postas itinerantes que estamos haciendo en localidades del distrito donde no están los centros vacunatorios.

¿Se implementó en el distrito el Pase Sanitario instaurado por el gobierno provincial?

Estoy a favor de que la vacunación sea obligatoria porque va a ser la posibilidad de que no se siga propagando esta enfermedad tan difícil, y en el caso del Pase Sanitario estamos de acuerdo con que cada lugar particular también asuma la responsabilidad porque los estados nacional, provinciales y municipales muchas veces no tienen la estructura para poder llevar el control efectivo de todo esto, pero si cada uno de los lugares pone énfasis en el compromiso, me parece que es bueno.

¿Cuáles van a ser los principales ejes de trabajo en la agenda del próximo año en la ciudad?

Lo que tiene que ver con ambiente, seguridad, educación y reforma administrativa, que tiene que ver con un programa que estamos llegando a cabo al 2023 de despapelización de la administración pública municipal. El gobierno municipal va a estar totalmente digitalizado para cuando terminemos el mandato.

Recién ahora estamos haciendo las pruebas con el área de inspecciones y catastro. Y así vamos a seguir con cada una de las áreas de la administración municipal hasta llegar al 2023 con digitalización, que para nosotros es un objetivo a cumplir