20230814 Carlos Bevilacqua

–Intendente, ha sido el candidato más votado en la ciudad: se impuso por sobre la lista libertaria y también la de Juntos por el Cambio (JxC). ¿Qué balance puede hacer de estos números?

Sí, en primer lugar, decir que la primaria es primaria y se eligen los candidatos de cada espacio. Nosotros íbamos con una lista única. No teníamos otra lista con la que competir. Y muchas veces eso también hace que otras personas puedan jugar en otros espacios, porque son primarias; además, cuando son lugares conocidos acá, donde es amigo de Fulano, de Mengano, de otra lista... bueno. Eso cambia notablemente después. Por experiencia propia, ¿no?, cuando se va a las elecciones de octubre, ya la gente vota, realmente, a los candidatos que quiere, a los lugares, en este caso, independientes. Pero la verdad que estamos muy contentos nosotros. Casi el 31% del electorado fue a votar nuestra lista, a apoyar a nuestro espacio. Es decir, no jugó en otras internas.

Y eso significa para nosotros mucho, porque acá hay, para nosotros, dos modelos: los candidatos que son de partidos nacionales contra una propuesta local, de gobierno de proximidad, que ha estado ocho años comprometiéndose con la gente y cumpliendo. Y me parece que este resultado es fruto de eso. Nosotros hemos sacado, en candidatos, más del doble. Es decir, 31% contra 17% el candidato de Milei y 17% la mejor candidata de Juntos. Así que, la verdad, muy, muy contento, muy alegre, y agradecido a los vecinos que nos han dado un respaldo nuevamente.

–¿A qué atribuye el hecho de que Javier Milei haya sido el candidato más votado a nivel nacional? ¿Llamó la atención la cantidad de sufragios que logró obtener a su favor?

Nosotros teníamos encuestas que hacíamos acá en el distrito y nos marcaban por lo menos en el distrito esa cuestión. Que iba a ser el más votado en estas elecciones primarias, acá en el distrito por lo menos. Es lo que se veía también en encuestas nacionales.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Sin desmerecer la figura de Milei, yo no sé si es que el votante vota porque le gusta el candidato, las propuestas del candidato, sino que a veces busca una persona o un espacio para demostrar la bronca contra todo el sistema. Y bueno, Milei, hoy en día, en el año 2023, en estos momentos, es el espacio que expresa eso, el voto bronca. Por lo menos, es mi humilde análisis. Bueno, se ha dado así.

Yo creo que son muy distintas las primarias de las elecciones de octubre, donde la gente realmente sabe que al que va a votar es al que va a elegir para que lo conduzca, lo gobierna cuatro años, sea presidente, gobernador o intendente. Y eso tiene que ver con una responsabilidad que involucra el destino de todos nosotros. Entonces, ahí ya no es lo mismo jugar a una interna, ir a jugar a un espacio para votarlo, sino que cuando vos vas a votar en octubre ya sabés que, si votás a esa persona, estás poniendo en él los destinos de la Argentina y también el tuyo.

–Intendente, usted es un hombre muy cercano a Sergio Massa; lo conoce desde hace años. ¿Qué análisis puede hacer del resultado que obtuvo como cabeza de fórmula en Unión por la Patria?

Yo lo conozco a Sergio. Es una persona de tesón, de lucha, de esfuerzo. Vuelvo a insistir en lo mismo: esto es un primer tiempo, no significa que está todo decidido. Las elecciones de octubre son donde realmente la gente va a votar a conciencia de lo que realmente quiere; ya no es un juego de primarias. Y me parece que ahí Sergio va a ser uno de los candidatos para el ballotage. Se verá si el otro es Milei o si es Juntos. Después es una cuestión de lucha. Y Sergio nos tiene acostumbrados a que es un luchador. Así que deposito la confianza en él, de que seguirá por ese derrotero; después, bueno, está en la voluntad de cada uno de los ciudadanos.