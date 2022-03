Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Sol Calle.

Sol Calle

Me gustaría conocer cómo avanza la gestión de Sebastián Abella en Campana. En una oportunidad y en diálogo con este medio, usted señaló que está basada pura y exclusivamente en el “marketing”.

La verdad es que ha tenido un buen resultado electoral que le permitió renovar su gestión con muy buenos números y también tener una mayoría absoluta en el Concejo Deliberante, porque había una participación de un bloque radical no macrista que al ir a la interna de Juntos por el Cambio el intendente terminó absorbiendo también esta bancada.

Hoy el Concejo Deliberante se reparte entre 13 concejales oficialistas y solamente 7 concejales del Frente de Todos, lo que le posibilita de alguna manera al intendente gestionar y llevar adelante sus iniciativas y desoír todas las iniciativas que vienen de otros ámbitos de la representación institucional que tiene el Concejo.

Eso también le permitió, como todas las veces que tiene mayoría en el Concejo Deliberante, producir un fuerte aumento de tasas que, a fin del año pasado cuando asumieron sus nuevos concejales, generó un aumento del presupuesto municipal de 4500 millones de pesos a 7700 millones de pesos para este año, casi todo producto de este fuerte tarifazo y de este fuerte impacto en las tasas de barrido y limpieza, en las tasas de seguridad e higiene, en las tasas de habilitación de industrias y comercios, en una ciudad que supo tener pleno empleo durante 10 años, que sufrió muchísimo las políticas antiindustria del macrismo nacional, provincial y local, y que todavía no se recupera.

Si bien se ve una reactivación, incluso luego de la pandemia, a partir de las políticas provinciales y nacionales, el Estado municipal no solo está ausente sino que termina castigando y sometiendo a quienes con mucho esfuerzo están tratando de ponerse de pie.

Sol Calle, presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos en Campana

¿La desocupación es uno de los problemas principales o quizás el problema más recurrente que le plantean los vecinos cuando recorren la ciudad?

Los problemas reales de la ciudad son la desocupación y la inseguridad que volvió a resurgir tras la merma que hubo durante el tiempo de pandemia.

La desocupación no era un tema de Campana hasta que vino el desguace de la política industrial, de las industrias químicas, cerraron diez industrias químicas en nuestra ciudad y alrededores en nuestra zona durante el macrismo. Tenemos un intendente que se dedica a inaugurar franquicias comerciales en una ciudad de fuerte perfil industrial en donde hay una ausencia tremenda de políticas de aliento.

Nosotros supimos radicar industrias porque también los gobiernos peronistas locales generaron herramientas de promoción industrial y si bien tenemos una ubicación inmejorable en términos de logística y de carga al Mercosur y a las rutas internacionales también competimos con ciudades vecinas: Zárate, Exaltación de la Cruz, Pilar, que volvieron a radicar industrias, y Campana se quedó fuera de esa ola de radicación industrial y de crecimiento en los demás distritos.

Estamos convencidos de que tiene muchísima responsabilidad en un gobierno que se ocupa de esa ciudad maqueta, de embellecerse, pero no de mirar adentro de los hogares qué es lo que está pasando.

¿Cómo es el diálogo que mantiene el gobierno local tanto con la oposición como con los vecinos?

Es un intendente que se caracteriza por no dialogar, su única estrategia de comunicación son las gacetillas de prensa, una comunicación oficial que se escribe por él, que comunica con él, y un sistema de cooptación de los medios locales muy fuerte a partir de la pauta oficial, en donde varios medios publican lo que al intendente o al gobierno le interesa.

A fuerza de marketing es la única manera que comunica. Es un intendente que no dialoga, un intendente que no solamente como forma de definición de su liderazgo sino incluso en los momentos en que la ley lo obliga a comunicar su programa de gobierno y a comunicar en términos de transparencia qué es lo que hizo y qué es lo que va a hacer con los recursos municipales... por ejemplo, en la Apertura de Sesiones fue famoso por hablar 28 segundos hace dos años y este año no superó los 7 minutos, cuando todos hemos visto un presidente, un gobernador y la mayoría de los intendentes, entendiendo la Apertura de la Asamblea Legislativa como un momento de rendición de cuentas, un momento de trasparencia y un momento de comunicación a cada comunidad respecto de lo que debemos esperar de quienes tienen la responsabilidad circunstancial de gobernarnos.

El intendente se negó durante toda la pandemia a convocar un comité de crisis, lo convocamos nosotros desde la oposición, lo estuvimos gestionando y articulando estos últimos dos años con las fuerzas vivas de la comunidad, con los distintos responsables del sistema sanitario, con las clínicas privadas, con el sistema de vacunación, con las instituciones y las autoridades educativas, con el Ejercito que colaboró en los peores momentos, con distintas fuerzas de seguridad que también prestaban colaboración a la campaña de vacunación. El intendente y el gobierno municipal se mantuvieron totalmente al margen de estas instancias de diálogo.

