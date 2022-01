Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Graciela Bilello.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Graciela Bilello

Desde el bloque del Frente de Todos han pedido al ejecutivo municipal que garantice el acceso a la educación para estudiantes las localidades del interior, ¿este es un tema preocupante?

Totalmente, de hecho hemos recibido una serie de reclamos respecto a este tema, y lo queremos plantear con tiempo porque estamos a un mes del comienzo del año lectivo, donde los estudiantes de las localidades tienen que trasladarse a la ciudad cabecera para poder cursar o dar los exámenes, y no existe un servicio de transporte qué les facilite esta cuestión.

MIRÁ TAMBIÉN Posse dijo que la iluminación 100% led genera un ahorro energético mensual de 13 millones de pesos en San Isidro

El partido de Azul es bastante extenso, y tenemos esta particularidad de tener la ciudad cabecera más o menos en el centro del partido y las localidades más grandes son dos Chillar y Cacharí, y quedan ambas a 60 km, una hacia el norte y otra hacia el sur de la ciudad cabecera donde, con 55.000 habitantes, tenemos muchos más servicios, y entre ellos, los educativos.

Click to enlarge A fallback.

Así que la gente de las localidades, que son de aproximadamente 3,000 habitantes, tiene que trasladarse esos 60 km para poder acceder.

MIRÁ TAMBIÉN Stadnik explicó cuáles son las formas de acceder a los planes de viviendas

Nosotros estamos particularmente preocupados por los jóvenes que desean tener una capacitación, una formación, hacer una carrera. Azul les brinda la posibilidad, nosotros tenemos dos facultades de la Unicen, la de Agronomía que tiene cuatro carreras, y la de Derecho que tiene dos, pero también tenemos institutos terciarios, particularmente dos que ofrecen en total 16 carreras. Así que la oferta educativa de Azul es interesante.

¿Cuenta el gobierno local con recursos para llevar adelante la prestación de traslado de los estudiantes?

El gobierno municipal recibe de parte de Provincia un fondo afectado que se llama Fondo Educativo, que para este año está previsto que sea de $153.000.000, y hemos hecho análisis de presupuesto y rendición de cuentas detectando que está subejecutado.

Así que el gobierno cuenta con recursos para contratar un servicio, este es un gobierno municipal que no presta prácticamente ningún servicio en forma directa pero sí puede contratarlo.

Ha manifestado también desde el bloque del Frente de Todos que el servicio de Chillar por la tarde ha dejado de funcionar, ¿esto es así?

Sí, ya hace más de un año que no funciona, y justamente estamos poniendo el foco en ese servicio porque, fundamentalmente los institutos funcionan en horario vespertino, lo cual es una ventaja porque los estudiantes pueden trabajar también, pero los de Chillar no tienen forma de trasladarse a la ciudad de Azul, salvo que sea a dedo o que alguien los traiga, pero no existe servicio vespertino ni oficial ni privado de transporte.

Entonces estamos poniendo el foco particularmente en ese servicio y con la localidad de Chillar, porque la demanda es importante, hay muchos alumnos interesados en continuar sus carreras o iniciar una nueva carrera y necesitan poder trasladarse a la ciudad.

En este contexto, ¿cómo califica la gestión del intendente municipal no solo en materia educativa sino en general?

De 5 para abajo. Si vamos a hacer una escala, ya que estamos hablando de educación, de 0 a 10, diría del 5 para abajo.

Estamos atravesando ahora por ejemplo un período de sequía y de altísimas temperaturas y no hay riego en ninguna calle de tierra de Azul, que además tuvieron un arreglo en el año electoral 2019 donde se le colocaron unas piedritas que, al principio la verdad parecía muy lindo, pero no duró nada, las calles de tierra de Azul están destruidas y no existe un servicio de regado de calles, ni siquiera una vez al día. Es un ejemplo de lo que estamos viviendo en estos días pero hay muchas cosas reprochables a la conducción municipal