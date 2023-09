Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230919 Ramón Capra

–Intendente, días atrás recibió en la ciudad al candidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti. ¿Qué balance puede hacer de este encuentro, en el que también ha participado la diputada y candidata a renovar banca, Alejandra Lordén?

Realmente, que haya elegido Néstor Grindetti, nuestro candidato a gobernador, General Alvear para visitarnos y estar compartiendo unas horas con nosotros y un almuerzo, fue muy positivo. Es una persona que conozco desde hace mucho tiempo, por el rol de intendente. Estuvimos compartiendo distintas charlas relacionadas a la política, a la situación del país, de la provincia y de nuestros municipios. La verdad que muy feliz y contento de haberlo podido recibir junto a Alejandra Lordén.

MIRÁ TAMBIÉN Sujarchuk celebró la mendia sanción que dio Diputados para la creación de la Universidad Nacional del Delta

–¿Qué balance pueden hacer de la situación de la provincia de Buenos Aires con respecto a la gestión de Axel Kicillof? ¿Qué cosas hace falta mejorar? ¿Cuáles son, quizás, los puntos débiles?

En principio, en la mayoría de los municipios pasa por lo económico. Estamos viviendo una situación a nivel nacional que es muy angustiante para la gente, a la que realmente no le alcanza el dinero. Los sueldos han quedado por debajo de la inflación. Nosotros acá en Alvear, gracias a Dios, dimos un 18% más de aumento salarial a los empleados municipales y con ese aumento llegamos al 80% en lo que va del año, equiparando la inflación de la Nación. Pero cada día se torna más difícil, y en nuestros municipios el dinero no alcanza porque los presupuestos fueron elaborados el año pasado, lógicamente.

MIRÁ TAMBIÉN Tres Lomas: se trabaja en la construcción de nuevas calles de asfalto

Y si a eso le sumamos que el gobernador está un poco demorado con el tema de las obras... Nosotros tenemos obras licitadas que no han podido ser empezadas porque no han girado los dineros del anticipo. Eso es lamentable. Precisamente la Escuela de Artística que teníamos en la primera etapa. En distintas obras siempre ven retrasados y nosotros vamos paliando la situación con las arcas del municipio, pero todo tiene un límite, porque las obras también tienen su valor y si se suman tres o cuatro obras y hay que ayudar a la Provincia con los dineros, realmente se torna imposible.

Estamos con varias obras, con un ensanche en una avenida, con la construcción de otra escuela técnica, estamos poniendo en valor nuestra plaza principal, también estamos mejorando todas las veredas y cambiándolas. Y con Néstor hemos hablado muchísimo del futuro de General Alvear; en este momento tan difícil, la gente lo que necesita son viviendas y trabajo, y poder acercar viviendas a General Alvear en el mandato de Néstor sería muy positivo.

–¿Es importante que él también sea intendente? ¿Se entienden de otra manera?

Sí, la verdad que es la primera vez que sucede que dos candidatos a gobernador y vice son intendentes en su pueblo respectivamente, tanto Miguel Fernández como Néstor. Néstor representa lo que es el conurbano de la provincia y Miguel lo que es la pampa, los pueblos del interior. Así que se complementan muy bien y saben muy bien de la problemática que tiene cada municipio.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Ellos saben dónde están los ministerios y cómo hay que accionar para lograr cosas. Así que esa es la ventaja que vamos a tener: que no se van a poder hacer los distraídos cuando nosotros vayamos a pedir algo.

–Días atrás, el gobernador Axel Kicillof, durante la inauguración de un ateneo de la UCR en la ciudad de La Plata, tiró un dardo, justamente, para el centenario partido: dijo que los radicales “tienen que haberse olvidado de Raúl Alfonsín” para acompañar hoy en día a Patricia Bullrich. ¿Qué análisis puede hacer de esta frase de Kicillof?

Bueno, yo creo que los radicales seguimos, más allá de tener un gran respeto por don Raúl Alfonsín, que fue un líder dentro de nuestro espacio político, creo que el partido en los últimos años ha crecido muchísimo. Tenemos 32 intendentes radicales en la provincia de Buenos Aires y otro tanto del PRO: más del 50% de los intendentes es de Juntos. Y bueno, seguimos trabajando para este partido. Lógicamente le toca a Patricia Bullrich encabezar, junto con un vicepresidente que es radical, y bueno, trabajar juntos para poder lograr las cosas que en este momento el país necesita, que es estabilidad, que es planchar la economía.

Creo que Patricia Bullrich y Néstor Grindetti es la opción más lógica que hay en este país, porque no podemos esperar mucho de un candidato a presidente que tiene una inflación de más del 100% anual y que se candidatea nuevamente y que dice que lo va a solucionar en los próximos años, cuando ha estado en el poder y está ejerciéndolo en este momento y no da pie con bola en la economía. Y asimismo, el otro candidato a presidente, que es Milei, creo que no tiene la estructura necesaria que tiene que tener un partido político, más allá de todas las promesas que hace. Patricia Bullrich tiene una experiencia en el gobierno y tiene una estructura partidaria de la Unión Cí­vica Radical (UCR) respaldándola detrás de ella, como para poder poner en cada ministerio. Las opciones son tres y creo que la más lógica sería la de la de Patricia Bullrich en este momento.

–Pero ¿le molestan frases como la de Kicillof? Sergio Massa también, en una entrevista por televisión, dijo días atrás que a los radicales Patricia Bullrich “les cuesta una muela”. ¿Lo ofenden a usted, como militante radical, expresiones de este tipo?

No son bienvenidas en ningún ámbito, me parece. Pero, bueno, en política y en estos días electorales se pueden escuchar cualquier cantidad de frases que a uno por ahí lo incomodan. Son las chicanas de la política o de las candidaturas. Yo estoy orgulloso de ser radical y de pertenecer a un partido como el que tengo, de más de cien años, con una transparencia y con una ética que muchos gobiernos no han tenido. Realmente no me preocupa mucho tampoco. Solamente me preocupa el crecimiento de mi partido, que creo que lo estamos haciendo en buena forma.